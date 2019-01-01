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Condiciones de uso del Pagador Pagadores en el Reino Unido Si se encuentra en el Reino Unido, debe leer estos términos antes de utilizar los servicios de Instant Bank Pay y Verified Mandates proporcionados por GoCardless Ltd.

  1. UK Instant Bank Pay one-off payer terms of use 

  2. UK Verified Mandates payer terms of use 

  3. UK Instant Bank recurring (sweeping payer terms of use)

Pagadores Irlandeses Si se encuentra en la República de Irlanda, debe leer estos términos antes de utilizar los servicios de Instant Bank Pay y Verified Mandates proporcionados por GoCardless SAS.

  1. Irish Instant Bank Pay payer terms of use.

  2. Irish Verified Mandates payer terms of use.

Pagadores en el EEE Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (con la excepción de Irlanda), debe leer estos términos antes de utilizar los servicios de Instant Bank Pay y Verified Mandates proporcionados por GoCardless SAS.

Términos y Condiciones para el usuario final del Bank Account Data de GoCardless (Reino Unido y todo el mundo) Los términos y condiciones para los usuarios finales de Bank Account Data ubicados en el Reino Unido y el resto del mundo.

Términos y Condiciones del usuario final de los datos de la cuenta bancaria de GoCardless (UE) Los términos y condiciones para los usuarios finales de Bank Account Data ubicados en la UE.

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