Los pagos fallidos son una preocupación para todas las empresas. Entre el 11 y el 15 % de los cobros fallidos se convierten en deudas incobrables.

Aunque no todos los clientes rechazan pagos, el engorroso proceso de cobro manual ofrece la misma experiencia a quienes pagan y quienes no.

Success+ gestiona los pagos atrasados de forma inteligente y recupera automáticamente el 70 % de los pagos fallidos en el día más adecuado para tus clientes. De esta manera, proporcionamos una mejor experiencia de pago para ellos y un mejor flujo de caja para ti.

70 % es la tasa media de recuperación de pagos fallidos

70 % es la tasa media de recuperación de pagos fallidos

Los resultados se midieron a través de un experimento cronometrado durante el lanzamiento de este producto. El rendimiento real puede variar, dependiendo de tus circunstancias específicas y de los tipos de clientes que tengas