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CALCULECuánto Success+ podría recuperar para usted

Hecho para el éxito en los pagos

Success+ utiliza la inteligencia de pagos para gestionar los pagos. Recupera el 70 % de los pagos fallidos.

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Los pagos fallidos son opcionales, no inevitables

Los pagos fallidos son una preocupación para todas las empresas. Entre el 11 y el 15 % de los cobros fallidos se convierten en deudas incobrables.

Aunque no todos los clientes rechazan pagos, el engorroso proceso de cobro manual ofrece la misma experiencia a quienes pagan y quienes no.

Success+ gestiona los pagos atrasados de forma inteligente y recupera automáticamente el 70 % de los pagos fallidos en el día más adecuado para tus clientes. De esta manera, proporcionamos una mejor experiencia de pago para ellos y un mejor flujo de caja para ti.

70 % es la tasa media de recuperación de pagos fallidos

70 %

es la tasa media de recuperación de pagos fallidos

Los resultados se midieron a través de un experimento cronometrado durante el lanzamiento de este producto. El rendimiento real puede variar, dependiendo de tus circunstancias específicas y de los tipos de clientes que tengas

Prioriza a tus clientes

Evita a tus clientes conversaciones incómodas y cobra los pagos fallidos el día que mejor les venga. El 70 % de las empresas afirma que Success+ mejora sus relaciones con los clientes.

Minimiza tus gestiones

Success+ hace hasta tres intentos automáticos para cobrar los pagos. Además, te dice qué cobros se han realizado con éxito. El 89 % de las empresas afirma que Success+ les ahorra tiempo.

Aumenta tus ingresos

Success+ recupera fondos de forma eficiente y reduce drásticamente el porcentaje de deudas incobrables o de cuentas canceladas. Aumenta la tasa de éxito de tus pagos hasta el 99,1 %.

El impacto ha sido inmediato: hemos visto cómo los pagos fallidos disminuían del 3,6 % al 0,48 % en tres meses. Esta tasa, 7,5 veces mejor, supone un avance enorme para una empresa con un crecimiento tan rápido como Plum y nos permite garantizar a nuestros clientes una experiencia perfecta."

Elise Nunn, Jefa de operaciones, Plum

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Cómo funciona

Cómo funciona success+