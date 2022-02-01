Olvídese de los pagos fallidos

Muchos negocios (de hecho, demasiados) creen que los pagos fallidos son algo inevitable, un gaje del oficio. Con estas cifras, usted podrá imaginarse por qué:

La tasa media de recuperación de pagos fallidos es solo del 38 %.

Del 11 % al 15 % del valor del pago se gasta en la recuperación.

El 54 % de los negocios dice que los pagos fallidos aumentan el descontento de los clientes*.

Por lo tanto, recuperar los pagos sale muy caro y es ineficaz. Los procedimientos de recuperación, genéricos y agresivos, a menudo consiguen poco más que molestar al cliente. Además, en la mayoría de los negocios esos ingresos se convierten en deudas incobrables y pérdidas involuntarias de clientes.

Seguro que muchos de los negocios que están leyendo esto piensan que no crearon sus empresas para esto, ¿verdad?

Este tipo de resultados negativos fue lo que me llamó la atención como directora de Producto en GoCardless.

La función de los directores de Producto es descubrir los problemas que más afectan a los clientes y solucionarlos. Cuando observé que miles de clientes estaban probando una versión beta de una solución para cobrar los pagos fallidos de manera inteligente y automatizada, aluciné: sin ninguna promoción de producto, los usuarios estaban interactuando con nosotros. Nos estaban diciendo "tenemos este problema y estamos buscando una solución".

Conozca a Success+, la herramienta inteligente de recuperación de pagos

Tras muchas, muchas iteraciones (en concreto, más de 250), este producto beta es ahora Success+ de GoCardless.

Success+ utiliza los datos de la inteligencia de pagos de GoCardless y el aprendizaje automático para ayudar a los negocios a gestionar y reducir los pagos fallidos. Lo consigue gracias a los reintentos inteligentes (la primera función de Success+), que identifica el momento más probable en el que el cliente tendrá fondos en su cuenta, y es entonces cuando reintenta cobrar los pagos automáticamente ese día. Así, hemos reducido toda esa complejidad hasta el punto de que la solución no es más que una pequeña integración que permite a los negocios añadirla fácilmente a sus sistemas.

Una década (y seguimos sumando) procesando pagos por todo el mundo significa que la inteligencia detrás de Success+ no la puede replicar ninguna otra solución existente en el mercado. Procesamos millones de pagos cada año, puesto que tenemos datos sobre todos esos pagos y podemos establecer patrones. Esto alimenta la inteligencia artificial con la que funciona el producto. Esta puede estimar los días adecuados para cobrar los pagos de cada uno de los pagadores.

¿Usted recuerda las cifras que he mencionado antes? Eche un vistazo a las siguientes:

La tasa media de recuperación con los reintentos inteligentes es del 70 %, esto es casi el doble de la tasa de recuperación sin usar Success+. (Para empezar, GoCardless tiene una tasa de pagos fallidos baja, solo un 2,9 %)**

Los reintentos inteligentes tienen más posibilidades de salir bien, por lo que los negocios recuperan un mayor porcentaje de ingresos y menos de sus pagos fallidos se convierten en deudas incobrables o pérdidas involuntarias de clientes. Además, los beneficios no son solo financieros. Success+ también ahorra tiempo a los negocios y mejora las relaciones de estos con sus clientes.

El 70 % de los usuarios de Success+ afirma que ha mejorado la relación con sus clientes desde que han dejado de perseguirlos para cobrar pagos retrasados.

Al ser un proceso de recuperación automático, este reduce el tiempo que se pierde persiguiendo a los clientes en un 64 %***.

En otras palabras, Success+ ayuda a los negocios a recurrir menos al esfuerzo manual como último recurso. Al solo perseguir a los clientes cuyos pagos no se pueden recuperar automáticamente, se tienen menos conversaciones incómodas que podrían alejar a los clientes para siempre.

Aunque los reintentos inteligentes aprovechan la inteligencia de pagos de GoCardless para identificar y programar el tiempo adecuado para el reintento, los negocios mantienen el control de la relación con el cliente, ya que pueden configurar el número de reintentos y el plazo que mejor les convenga. Y también se benefician de una mayor visibilidad sobre las tasas de fallo y recuperación en el panel de control de Success+.

Más ingresos y más tiempo para invertir en lo que realmente le importa a usted

Success+ es solo el siguiente capítulo en nuestro objetivo de utilizar la tecnología y el aprendizaje automático para hacer que los procesos comerciales sean más inteligentes y menos complicados, automatizando todo aquello que distraiga a los negocios de los motivos reales por los que decidieron crear sus empresas.

Nosotros ayudamos a miles de negocios de todo el mundo, con estructuras y tamaños muy distintos, a procesar los pagos de sus suscripciones, facturas, pagos puntuales y pagos recurrentes. Al liberar a nuestros clientes de hacer esas tareas que no añaden ningún valor (como perseguir a los clientes con pagos fallidos) les estamos ahorrando tiempo que podrán luego dedicarlo a desarrollar sus fantásticos negocios, productos y servicios.

*Nota sobre la fuente de los datos: Estudio llevado a cabo por Forrester Consulting en nombre de GoCardless en septiembre de 2020.

**Nota sobre la fuente de los datos: Datos de producto de GoCardless, 2021.

***Nota sobre la fuente de los datos: Encuesta a clientes de GoCardless, 2020.