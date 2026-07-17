Las novedades de GoCardless ya están aquí: julio 2026

Las novedades de este trimestre giran en torno a un mismo objetivo: reducir la fricción, tanto para ti como para tus clientes. Desde herramientas de IA que escriben código y responden a tus preguntas, hasta comprobaciones antifraude más inteligentes y pagos más rápidos, hemos reunido todas las novedades para empresas de cualquier tamaño.

Intégrate más rápido con la IA

Crea y gestiona pagos más rápido con MCP

Disponibilidad: usuarios de API y del panel de control | Estado: disponible

Integrarte con GoCardless y gestionar tus datos ahora es más sencillo gracias al Model Context Protocol (MCP), impulsado por la IA.

Para desarrolladores: genera código y obtén orientación personalizada sobre la API en minutos, sin tener que revisar la documentación

Para usuarios del panel de control: consulta tus datos de pago al instante y recibe recomendaciones de buenas prácticas, sin necesidad de contactar con soporte

También puedes ir más allá de las consultas: crea pagos, genera solicitudes de facturación, procesa reembolsos y cancela mandatos directamente desde tu asistente de IA. Descubre más.

Simplifica la administración de tus pagos

Disponibilidad: usuarios de API y del panel de control | Estado: nueva función

Ahora puedes importar archivos XML SEPA directamente desde tu ERP (software de planificación de recursos empresariales) o tu software de contabilidad, eliminando el trabajo manual de formato que ralentiza a tu equipo financiero.

Tus archivos se procesan automáticamente en cuanto llegan al panel de control de GoCardless, lo que significa que cada cobro se ejecuta más rápido sin esfuerzo adicional por tu parte.

Protege tus ingresos a lo largo de todo el proceso de pago

Actualización de Success+: consulta los ingresos recuperados enun vistazo

Disponibilidad: todos los usuarios de API y del panel de control | Estado: disponible

Hemos mejorado Success+ para ofrecerte mayor visibilidad sobre los reintentos de pago fallidos en cola y sobre cuándo está previsto el siguiente intento. Esto significa que puedes hacer seguimiento de los pagos que se han reintentado en tiempo real, ver los ingresos recuperados y el volumen de pagos enun vistazo, concentrando todo en tu resultado final.

Los indicadores del panel de control ahora te muestran exactamente cuándo Success+ está trabajando para recuperar un pago, para que nunca te quedes a ciegas. Ve al panel de control.

Verificación del nombre del ordenante: detén el fraude en el momento del pago

Disponibilidad: usuarios de API y del panel de control | Estado: nueva función

El fraude en los pagos es una amenaza creciente para las empresas que cobran mediante Domiciliación Bancaria, y detectar una cuenta fraudulenta después de haber configurado el pago puede resultar muy costoso.

La verificación del nombre del ordenante resuelve esto deteniendo el fraude antes de que suceda. En el momento en que un cliente completa sus datos, el sistema comprueba que el nombre del titular de la cuenta coincide con la información bancaria proporcionada. Esto detiene procesos fraudulentos o incorrectos antes de que el pago llegue a crearse.

Cómo protege tus ingresos:

Verificación: detecta discrepancias entre nombre y cuenta en el momento de la configuración

Protección proactiva: previene devoluciones de cargo costosas y fraude

Mayor confianza: protege tu resultado final desde el primer día del recorrido de pago

Verificación de cuenta: detecta errores de titularidad de cuenta a tiempo

Disponibilidad: solo usuarios de API | Estado: acceso anticipado

Demuestra la titularidad legítima de una cuenta al instante, sin añadir fricción en el pago ni integrar otro proveedor.

La verificación de cuenta utiliza comprobaciones respaldadas por la Autenticación Reforzada de Clientes (SCA) para verificar exactamente quién es el titular de la cuenta antes de darle de alta o de enviarle un pago. Es la forma más rápida de mantener el cumplimiento normativo, detectar datos que no coinciden y bloquear el fraude por usurpación de cuenta antes de que ocurra.

Ponte en contacto con tu gestor de cuenta para obtener acceso anticipado.

Mejorando la experiencia de pago para ti y tus clientes

Una infraestructura que crece con tu volumen

Disponibilidad: usuarios de API y del panel de control | Estado: mejoras continuas

Los pagos más rápidos y el aumento del volumen de pagos requieren una infraestructura que esté a la altura. Seguimos invirtiendo continuamente en nuestra red principal para que puedas escalar con libertad, con la confianza de que cada pago se cobrará y abonará a tiempo.

En qué nos estamos centrando este trimestre: