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Pago de facturas

Cobra y concilia el pago de facturas automáticamente

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Para pequeñas empresas

Cobra a tiempo

Tus clientes podrán pagar tus facturas de un modo simple e instantáneo o, si lo prefieres, puedes establecer un programa de cobros automatizados.

Ya no tendrás que andar detrás de los clientes

 Elige los cobros automatizados y cobra las facturas en la fecha de vencimiento. Se acabaron todos esos emails y esas llamadas de teléfono tan incómodos.

Mejora la experiencia del cliente

Proporciona una gran experiencia de pago a tus clientes en más de 30 países, incluidos el Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos y Australia.

Cómo funciona

Cobros puntuales que van como la seda

Realiza depósitos en cuenta, cargos puntuales y primeros pagos de forma rápida, sencilla y con confirmación instantánea. Utilizamos una tecnología de banca abierta diseñada para complementar el adeudo directo.

Ideal para tus clientes

Sencillo

En sólo dos minutos los clientes facilitan los datos de pago online.

Transparente

Nuestras notificaciones por email avisan con tiempo a tus clientes antes de que se efectúen los cobros. Así que no hay sorpresas desagradables.

Eficiente

Los clientes ya no tendrán que enviarte cheques o iniciar sesión online y tampoco deberán acordarse de pagar.

Seguridad y protección

Los pagos de tus clientes están completamente protegidos en el caso improbable de que se produzca un cobro por error.

Fácil de gestionar

Gestiona cobros recurrentes y puntuales con nuestro panel de control. Renueva, modifica y pon en pausa planes de pago teniendo siempre visibilidad completa en cada transacción.

Regístrate para empezar

Conéctanos a tu software

Conecta GoCardless al software de tu empresa para automatizar el cobro y la conciliación de pagos.

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