Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
Tus clientes podrán pagar tus facturas de un modo simple e instantáneo o, si lo prefieres, puedes establecer un programa de cobros automatizados.
Elige los cobros automatizados y cobra las facturas en la fecha de vencimiento. Se acabaron todos esos emails y esas llamadas de teléfono tan incómodos.
Proporciona una gran experiencia de pago a tus clientes en más de 30 países, incluidos el Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos y Australia.
Realiza depósitos en cuenta, cargos puntuales y primeros pagos de forma rápida, sencilla y con confirmación instantánea. Utilizamos una tecnología de banca abierta diseñada para complementar el adeudo directo.
En sólo dos minutos los clientes facilitan los datos de pago online.
Nuestras notificaciones por email avisan con tiempo a tus clientes antes de que se efectúen los cobros. Así que no hay sorpresas desagradables.
Los clientes ya no tendrán que enviarte cheques o iniciar sesión online y tampoco deberán acordarse de pagar.
Los pagos de tus clientes están completamente protegidos en el caso improbable de que se produzca un cobro por error.
Gestiona cobros recurrentes y puntuales con nuestro panel de control. Renueva, modifica y pon en pausa planes de pago teniendo siempre visibilidad completa en cada transacción.
Conecta GoCardless al software de tu empresa para automatizar el cobro y la conciliación de pagos.