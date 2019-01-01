Les Mills crea programas de ejercicios en grupo utilizando la música y la ciencia para ayudar a la gente a disfrutar del fitness. Sus programas están autorizados por más de 17 500 clubes asociados en todo el mundo y son impartidos por 130 000 instructores certificados. La empresa ofrece programas de fitness para diversos fines, así como también entrenamientos en casa adaptados a las necesidades de los clientes.

Con instructores repartidos por toda Europa y en otros lugares del mundo, Les Mills se enfrentó al reto de aceptar pagos recurrentes en distintas divisas como euros, coronas suecas y libras esterlinas.

Para lograrlo, Les Mills utilizaba al principio una configuración de domiciliación bancaria que requería una extensa gestión manual además de masivas cargas en línea para el banco.

Sin embargo, como esta opción requería mucho tiempo y recursos, Les Mills quiso encontrar un método más eficaz para aunar todos los aspectos de los pagos de la empresa tanto en el Reino Unido como en Europa. Sin duda alguna, GoCardless era la solución de domiciliación bancaria en línea que Les Mills necesitaba.

De hecho, GoCardless nos ha ahorrado en costes de desarrollo y nos ha facilitado mucho la asistencia que ofrecemos a nuestros clientes.

Les Mills creó su propia integración de GoCardless para la plataforma de comercio electrónico Magento. De hecho, de todas las integraciones que habían creado anteriormente en Magento, el equipo de Les Mills dijo que la experiencia con GoCardless era la mejor, y esto se debía en gran parte a la API bien documentada y fiable que ofrece GoCardless y que cuenta con un diseño REST muy fácil de usar.

Nos encanta la facilidad de navegación por el tablero de control y las distintas herramientas disponibles. Además, en comparación con algunas de las API con las que habíamos tenido que integrarnos antes, la de GoCardless ha sido pan comido, es realmente fácil de usar.

Una vez que la integración se puso en marcha, el equipo de Les Mills pudo automatizar el proceso de gestión de las domiciliaciones bancarias SEPA de sus clientes, y esto inmediatamente convirtió en obsoleto el proceso manual que usaban anteriormente. La implantación de GoCardless también les ha ahorrado una gran cantidad de tareas de gestión manuales.

Mediante la domiciliación bancaria, GoCardless nos ha permitido automatizar completamente el proceso de inscripción y pago en línea de nuestros instructores.

La incorporación de la domiciliación bancaria a través de GoCardless ha cambiado el servicio que Les Mills ofrece, ya que les abrió opciones de pago adicionales a sus instructores. Además, en algunas regiones como Alemania, la domiciliación bancaria es uno de los principales métodos de pago.

Los resultados hablan por sí solos. Cuando Les Mills empezó a utilizar GoCardless, ninguno de sus clientes del Reino Unido utilizaba la domiciliación bancaria, y ahora hay alrededor de unos 1800 que la utilizan. Y en el caso de Alemania, Les Mills transfirió alrededor de unos 2600 clientes existentes de domiciliación bancaria a su nueva configuración de GoCardless.