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Pagos GoCardless

Perfecto para pagos recurrentes

Utiliza nuestra red global de pagos bancarios para cobrar pagos de banco a banco a clientes de todo el mundo, también pagos puntuales o cantidades variables.

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Pagos recurrentes sin complicaciones

Una mejor experiencia de cliente

Deslumbra a tus clientes con páginas de pago que no necesitan configuración o crea una experiencia de usuario de alta calidad que se integra perfectamente en la que solución online que ya utilizas.

Se acabaron los pagos fallidos

Realiza con éxito el 97,1% de los cobros en el primer intento y utiliza Success+ para cobrar de manera automática los pagos fallidos.

Reduce costes

Reduce hasta un 56% el coste total derivado del cobro, la gestión y la conciliación de pagos recurrentes

¿Estás pensando en internacionalizarte?

Con nosotros puedes efectuar cobros en más de 30 países, incluidos Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

La mejor manera de cobrar

Para pagos de subscripción

Crea planes flexibles de pagos recurrentes. Acepta pagos por adeudo directo en tu página web o enviando a tus clientes un vínculo de pago seguro.

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Pago de facturas

Olvídate de las facturas atrasadas. Los clientes sólo facilitan una vez sus datos de pago, online y manera segura. A partir de ahí puedes cobrar pagos puntuales o recurrentes cuando vencen.

Mira cómo funciona

  • Para pagos de subscripción

    Crea planes flexibles de pagos recurrentes. Acepta pagos por adeudo directo en tu página web o enviando a tus clientes un vínculo de pago seguro.

    Más información

  • Pago de facturas

    Olvídate de las facturas atrasadas. Los clientes sólo facilitan una vez sus datos de pago, online y manera segura. A partir de ahí puedes cobrar pagos puntuales o recurrentes cuando vencen.

    Mira cómo funciona

Lo mejor para tu negocio

API fácil de usar

Utiliza nuestra API RESTful, moderna y limpia, para efectuar cobros por adeudo directo en más de 30 países con una cómoda integración.

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