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Pagos GoCardless
Utiliza nuestra red global de pagos bancarios para cobrar pagos de banco a banco a clientes de todo el mundo, también pagos puntuales o cantidades variables.
Deslumbra a tus clientes con páginas de pago que no necesitan configuración o crea una experiencia de usuario de alta calidad que se integra perfectamente en la que solución online que ya utilizas.
Realiza con éxito el 97,1% de los cobros en el primer intento y utiliza Success+ para cobrar de manera automática los pagos fallidos.
Reduce hasta un 56% el coste total derivado del cobro, la gestión y la conciliación de pagos recurrentes
Con nosotros puedes efectuar cobros en más de 30 países, incluidos Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
Crea planes flexibles de pagos recurrentes. Acepta pagos por adeudo directo en tu página web o enviando a tus clientes un vínculo de pago seguro.
Olvídate de las facturas atrasadas. Los clientes sólo facilitan una vez sus datos de pago, online y manera segura. A partir de ahí puedes cobrar pagos puntuales o recurrentes cuando vencen.
Crea planes flexibles de pagos recurrentes. Acepta pagos por adeudo directo en tu página web o enviando a tus clientes un vínculo de pago seguro.
Olvídate de las facturas atrasadas. Los clientes sólo facilitan una vez sus datos de pago, online y manera segura. A partir de ahí puedes cobrar pagos puntuales o recurrentes cuando vencen.
Utiliza nuestra API RESTful, moderna y limpia, para efectuar cobros por adeudo directo en más de 30 países con una cómoda integración.