En GoCardless creemos que los pagos bancarios son la mejor manera de pagar y cobrar. Además, los datos de las cuentas bancarias son una poderosa herramienta que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones y con más rapidez. Y por eso es que facilitamos el uso de ambos.

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