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Sobre GoCardless
Eso es lo que estamos construyendo para que los pagos sean más rápidos, baratos y seguros, y para hacer que los datos de las cuentas bancarias sean más accesibles a través de la banca abierta.
En GoCardless creemos que los pagos bancarios son la mejor manera de pagar y cobrar. Además, los datos de las cuentas bancarias son una poderosa herramienta que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones y con más rapidez. Y por eso es que facilitamos el uso de ambos.
Cobra pagos, tanto nacionales como internacionales, sin tener que perseguirlos, sin estrés ni costosas tasas. Asimismo, tendrás acceso de forma segura a los datos de las cuentas bancarias de tus clientes para mejorar tus productos y gestionar cualquier riesgo, con conexiones disponibles con más de 2300 bancos de toda Europa.
Xero, QuickBooks, Sage, Zuora, Salesforce. Estos son sólo cinco de los cientos de grandes firmas de software de negocios con los que se asocia GoCardless para ofrecer a sus clientes un método mejorado de realizar cobros.
Por eso estamos tan orgullosos de nuestro aclamado equipo de soporte, gracias al cual los usuarios pueden ponerse en contacto con una persona. ¿Necesitas ayuda?
La diversidad y la inclusión cuentan en todo momento. Porque el mundo no se detiene cuando venimos al trabajo.
Respetar a los demás significa respetar también a nuestro planeta. Por eso lo que estamos construyendo debe ser sostenible.
Hemos aparecido en la BBC, el Financial Times, TechCrunch, el Wall Street Journal, Les Echos, la Börsen Zeitung, el Australian Financial Review y cientos medios de comunicación.