En GoCardless estamos comprometidos no sólo a reducir nuestro impacto en el medioambiente sino también a hacer cambios positivos en las comunidades y en el medio natural.

Este verano hemos propuesto a nuestros empleados el desafío Race to Nature, que consiste en caminar, correr, andar en bici y nadar la distancia equivalente a un viaje desde nuestra central en Londres hasta Sharm el Sheik, en Egipto, sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022. En total 15.000 kilómetros. Esto no es sólo por la salud y el bienestar. Cada kilómetro contribuye a proyectos que abordan el cambio climático, promueven la biodiversidad y apoyan a las comunidades.

Cuando alcancemos nuestro objetivo vamos a:

Plantar 3.000 árboles

Proteger elefantes de la selva tropical durante 20 días con la plataforma Rebalance Earth.

Formar a 10 docentes para que impartan en escuelas el curso Innovate for Climate a través de la plataforma Apps for Good.

Restaurar 5 bosques de algas mediante la organización Green the UK.

Si quieres unirte a nosotros en Race to Zero haz clic aquí para informarte y descárgate gratis nuestro kit de herramientas.