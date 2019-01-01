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Nos hemos comprometido a reducir el impacto en el medioambiente y dejar a las generaciones futuras un mundo más sostenible.
Ayudando a que tus clientes cobren nuestra plataforma desempeña un papel importante en la sostenibilidad económica de los negocios y de la economía en general.
Tenemos que asegurarnos en el proceso de crear valor económico somos conscientes del bienestar de las comunidades y el medio natural.
No dejamos de medir y revisar nuestro progreso. También creamos herramientas para ayudar a nuestros socios a diseñar planes sostenibles.
En 2021 nos convertimos en cofundadores de la coalición Tech Zero, un grupo de negocios comprometidos a tomar medidas como parte de la campaña Race to Zero de Naciones Unidas. Desde entonces somos signatarios del proyecto Business Ambition for 1.5°C, y hemos fijado objetivos en la reducción de emisiones a corto y largo plazo en consonancia con el plan Net Zero Standard promovido por la iniciativa The Science Based Targets.
En GoCardless estamos comprometidos no sólo a reducir nuestro impacto en el medioambiente sino también a hacer cambios positivos en las comunidades y en el medio natural.
Este verano hemos propuesto a nuestros empleados el desafío Race to Nature, que consiste en caminar, correr, andar en bici y nadar la distancia equivalente a un viaje desde nuestra central en Londres hasta Sharm el Sheik, en Egipto, sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022. En total 15.000 kilómetros. Esto no es sólo por la salud y el bienestar. Cada kilómetro contribuye a proyectos que abordan el cambio climático, promueven la biodiversidad y apoyan a las comunidades.
Cuando alcancemos nuestro objetivo vamos a:
Plantar 3.000 árboles
Proteger elefantes de la selva tropical durante 20 días con la plataforma Rebalance Earth.
Formar a 10 docentes para que impartan en escuelas el curso Innovate for Climate a través de la plataforma Apps for Good.
Restaurar 5 bosques de algas mediante la organización Green the UK.
Si quieres unirte a nosotros en Race to Zero haz clic aquí para informarte y descárgate gratis nuestro kit de herramientas.
Nuestro primer paso fue medir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En 2020 nuestras emisiones eran 5459.84 tCO2e. Lee nuestro informe Climate Impact Report 2020. Desde entonces hemos mejorado la precisión de nuestras medidas y solucionado los data gaps en nuestro último último informe Climate Impact Report. En 2021 nuestras emisiones de gas en los scopes 1, 2 y 3 eran de 7923.24 tCO2e.
Nos llena de satisfacción lanzar nuestra Sustainability Strategy y el Net Zero Action Plan, con los que ponemos en marcha nuestra estrategia a largo plazo para reducir nuestro impacto medioambiental y buscar oportunidades de cambio positivo.
Así también mostramos nuestros Science Based Targets:
2027: objetivo de base científica a corto plazo
2035: objetivo de base científica a largo plazo (Net Zero)
Nuestro Net Zero Action Plan explica cómo pensamos reducir nuestras emisiones y alcanzar estos objetivos trabajando con nuestros clientes, proveedores y empleados.
Reducir nuestro impacto medioambiental fue nuestro primer paso importante. En los últimos meses hemos logrado ya algunas reducciones clave.
Desde 2019 hemos reducido en 90% las emisiones de scope 1 y 2 basado en mercado. En 2022 la reducción va a alcanzar el 99%.
Hemos desarrollado un proyecto piloto junto con uno de nuestros clientes (the Big Clean Switch) para asegurarnos de que el uso de energía que hacen nuestros clientes al consumir nuestro productos -junto con la energía de trabajar en casa- proviene de energías renovables o igualado.
Aún tenemos que trabajar mucho en las emisiones de alcance 3. Este año vamos a centrarnos sobre todo en el viaje y el teletrabajo según establecimos en nuestra Política de Sostenibilidad Medioambiental.
Becoming the first business to support the Rebalance Earth project protecting rainforest elephants in Gabon to fight climate change, protect biodiversity and lift communities out of poverty. Find out more here.
GoCardless employees have joined Environmental Action Days in the UK, France, the US and Australia. From planting hedgerows to cooking food for the local community - these action days are designed to help GeeCees have a positive impact on their local environment and communities.
We published our free-to-use greenhouse gas calculator for SME’s, to help them get started on their own climate action journey.
Our Climate Action Workshop brought together businesses to collaborate and take action on climate. See the videos on demand here.
GoCardless employees took part in the Couch to Carbon Zero campaign, aimed at helping individuals take action on climate.