¿Qué es SEPA?

Última ediciónene 20202 min de lectura
La zona única de pagos en euros (conocida por el acrónimo SEPA, Single Euro Payments Area) es una iniciativa de la UE para armonizar los pagos en la Eurozona.
La zona única de pagos en euros (conocida bajo el acrónimo SEPA, Single Euro Payments Area) es una iniciativa de la Unión Europea (UE) para armonizar los pagos en la Eurozona. Su objetivo es conseguir que los pagos europeos sean tan sencillos y baratos como los nacionales a través de la creación de un mercado único para pagos denominados en euros.
Para ello, el Consejo Europeo de Pagos (CEP) ha creado tres sistemas SEPA. Cada uno de ellos es un conjunto de "disposiciones, prácticas y normas" interbancarias que definen un instrumento de pago:
Adeudo Directo SEPA
Transferencia de créditos SEPA
Marco SEPA para tarjetas
¿Qué países forman parte de SEPA?
En SEPA participan los 28 estados miembro de la UE , junto con los cuatro componentes de la Asociación europea de libre comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Mónaco y San Marino también son parte de SEPA.
SEPA se utiliza exclusivamente para pagos denominados en euros. Por este motivo, el porcentaje de clientes que pueden utilizar SEPA varía en función del país.
Países de la Eurozona
En los países de la Eurozona, todas las cuentas bancarias accesibles anteriormente a través de un sistema nacional lo son ahora a través de los esquemas de pago SEPA:
Austria
Bélgica
Chipre
Estonia
Finlandia (incluidas las islas Åland)
Francia (incluidas Guinea Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, San Bartolomé, San Martín (parte francesa), Reunión y San Pedro y Miquelón)
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lithania
Luxemburgo
Malta
Monaco (Mónaco y San Marino mantienen acuerdos bilaterales con la UE para utilizar el euro como su moneda oficial.)
Países Bajos
Portugal (incluidas las Azores y Madeira)
San Marino (Mónaco y San Marino mantienen acuerdos bilaterales con la UE para utilizar el euro como su moneda oficial.)
Eslovaquia
Eslovenia
España (incluidas las Islas Canarias, Ceuta y Melilla)
Países que no pertenecen a la Eurozona
En los países que no pertenecen a la Eurozona, SEPA se utiliza exclusivamente para pagos denominados en euros. Es obligatorio que las cuentas bancarias denominadas en euros puedan acceder a ellos. En el caso de los pagos realizados en la moneda local, se deberán seguir utilizando los sistemas nacionales.
Bulgaria
Croacia
República Checa
Dinamarca
Hungría
Islandia
Liechtenstein
Noruega
Polonia
Rumanía
Suecia
Suiza
Reino Unido (incluído Gibraltar)
SEPA y GoCardless
GoCardless es el especialista online en Domiciliación bancaria. Los comerciantes pueden realizar y gestionar sus cobros de Adeudo Directo SEPA utilizando nuestro panel de control online o nuestra sencilla API REST.
Además de ofrecer soporte para el Adeudo Directo SEPA, GoCardless proporciona acceso a los esquemas nacionales de Adeudo Directo del Reino Unido, Suecia y Noruega.
Para obtener más información acerca de los cobros de Domiciliación Bancaria en toda Europa, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España..