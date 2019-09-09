¿Qué es SEPA?

La zona única de pagos en euros (conocida bajo el acrónimo SEPA, Single Euro Payments Area) es una iniciativa de la Unión Europea (UE) para armonizar los pagos en la Eurozona. Su objetivo es conseguir que los pagos europeos sean tan sencillos y baratos como los nacionales a través de la creación de un mercado único para pagos denominados en euros.

Para ello, el Consejo Europeo de Pagos (CEP) ha creado tres sistemas SEPA. Cada uno de ellos es un conjunto de "disposiciones, prácticas y normas" interbancarias que definen un instrumento de pago:

Adeudo Directo SEPA

Transferencia de créditos SEPA

Marco SEPA para tarjetas

¿Qué países forman parte de SEPA?

En SEPA participan los 28 estados miembro de la UE , junto con los cuatro componentes de la Asociación europea de libre comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Mónaco y San Marino también son parte de SEPA.

SEPA se utiliza exclusivamente para pagos denominados en euros. Por este motivo, el porcentaje de clientes que pueden utilizar SEPA varía en función del país.

Países de la Eurozona

En los países de la Eurozona, todas las cuentas bancarias accesibles anteriormente a través de un sistema nacional lo son ahora a través de los esquemas de pago SEPA:

Austria

Bélgica

Chipre

Estonia

Finlandia (incluidas las islas Åland)

Francia (incluidas Guinea Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, San Bartolomé, San Martín (parte francesa), Reunión y San Pedro y Miquelón)

Alemania

Grecia

Irlanda

Italia

Letonia

Lithania

Luxemburgo

Malta

Monaco (Mónaco y San Marino mantienen acuerdos bilaterales con la UE para utilizar el euro como su moneda oficial.)

Países Bajos

Portugal (incluidas las Azores y Madeira)

San Marino (Mónaco y San Marino mantienen acuerdos bilaterales con la UE para utilizar el euro como su moneda oficial.)

Eslovaquia

Eslovenia

España (incluidas las Islas Canarias, Ceuta y Melilla)

Países que no pertenecen a la Eurozona

En los países que no pertenecen a la Eurozona, SEPA se utiliza exclusivamente para pagos denominados en euros. Es obligatorio que las cuentas bancarias denominadas en euros puedan acceder a ellos. En el caso de los pagos realizados en la moneda local, se deberán seguir utilizando los sistemas nacionales.

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Hungría

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Polonia

Rumanía

Suecia

Suiza

Reino Unido (incluído Gibraltar)

SEPA y GoCardless

GoCardless es el especialista online en Domiciliación bancaria. Los comerciantes pueden realizar y gestionar sus cobros de Adeudo Directo SEPA utilizando nuestro panel de control online o nuestra sencilla API REST.

Además de ofrecer soporte para el Adeudo Directo SEPA, GoCardless proporciona acceso a los esquemas nacionales de Adeudo Directo del Reino Unido, Suecia y Noruega.

Para obtener más información acerca de los cobros de Domiciliación Bancaria en toda Europa, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España..