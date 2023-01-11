Recibir transferencias del extranjero en España

Si recibes pagos de tus clientes extranjeros en tu cuenta bancaria española, es bastante probable que los malos tipos de cambio y las elevadas comisiones te estén haciendo perder dinero. Por suerte, averiguar cómo cobrar transferencias desde el extranjero en España no tiene por qué ser un quebradero de cabeza. Hay otras alternativas a las transferencias internacionales que son más ágiles y económicas. En esta guía te hablamos de cómo recibir transferencias desde el extranjero y qué dice Hacienda sobre cómo se declaran esos ingresos.

Cómo aceptar los pagos de tus clientes extranjeros

Si tu negocio está empezando a crecer más allá de nuestras fronteras, es importante que valores cuál es la forma más adecuada de recibir pagos internacionales. Un pago internacional es el que se hace desde un país a un banco ubicado en otro distinto y que, en ocasiones, conlleva también el cambio de una divisa a otra. Esta situación suele darse cuando, por ejemplo, tu actividad empresarial se desarrolla en España, pero expandes tus ventas al mercado de otros países.

Hay muchas formas de aceptar pagos en un nuevo mercado, pero algunas funcionan mejor que otras. Además, también es crucial analizar qué método se adapta mejor a tu modelo de negocio, como cobrar por suscripciones. Dicho esto, el método de pago más extendido es la transferencia bancaria. La razón es que, por lo general, el tiempo que tarda una transferencia internacional en completarse suele ser de entre dos y cinco días hábiles, menos aún cuando se trata de una transferencia en euros entre países de la zona SEPA.

Aunque todo esto suena bien, las transferencias internacionales también presentan algunos inconvenientes. Para empezar, son algo más difíciles de rastrear, ya que en el proceso interviene toda una red de proveedores de pagos que incluye a entidades aliadas de tu banco en el país de destino. Todo esto tiene un coste, de ahí que las transferencias internacionales sean uno de los métodos de pago más caros que existen. A los gastos de la transferencia se le suman las tarifas que aplican los bancos por hacer el cambio de divisa, de modo que nunca recibes el tipo de cambio real.

Consejo: ¿buscas la mejor forma de enviar dinero desde España al extranjero? Entonces echa un vistazo a nuestro artículo sobre cuáles son los medios de pago más seguros para los exportadores.

¿Hay que declarar a Hacienda las transferencias que se reciben desde el extranjero?

Esto depende del volumen de tu negocio. Por lo general, cobrar por una venta o servicio no debería suponer un problema, pero mover grandes cantidades de dinero desde el extranjero puede hacer saltar las alarmas de la Agencia Tributaria. Por eso es importante que conozcas qué dice la normativa.

La Ley 7/2012, de 29 de octubre regula la obligación de informar sobre las entradas y salidas en España de importes iguales o superiores a 10 000 euros (o su equivalente en la moneda extranjera). Normalmente, los bancos tienen libertad para informar a Hacienda sobre los ingresos y retiradas de grandes cantidades de dinero con el objetivo de luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales. Sin embargo, cuando las operaciones superan los límites marcados por la ley, es el beneficiario quien debe declarar la procedencia de los fondos presentando el modelo S1 ante la Agencia Tributaria. Este modelo sirve para explicar de qué país procede el dinero y si se trata, por ejemplo, de una herencia, un salario que has recibido por trabajar en el extranjero, etc.

¿Qué hay que hacer para evitar una posible sanción? Es muy importante presentar el modelo S1 e informar a Hacienda antes de hacer el movimiento de dinero. Si facturas a tus clientes extranjeros correctamente y tienes una cuenta bancaria para tu pyme separada de la personal, tus cuentas como autónomo o empresario serán mucho más transparentes ante Hacienda.

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