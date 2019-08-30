Los cambios, aunque sean a mejor, siempre requieren un pequeño esfuerzo. Por eso, los comerciantes que utilizan GoCardless nos piden ayuda a menudo para conseguir que sus clientes comiencen a realizar sus pagos a través de domiciliación bancaria.

Con el objetivo de facilitaros la tarea, hemos decidido resumir en seis sencillos pasos las medidas que cualquier empresa puede adoptar para guiar a sus clientes en el cambio y que disfruten cuanto antes de las numerosas ventajas de esta forma de pago. Así que, si tú también quieres subirte al carro del adeudo directo SEPA, te lo ponemos fácil.

Pasos para que tus clientes acepten la domiciliación

Siguiendo las etapas que te vamos a presentar, los comerciantes que usan nuestra plataforma han conseguido que sus clientes den su consentimiento para realizar sus pagos por domiciliación bancaria. De esta forma, han podido mejorar su liquidez y han reducido notablemente el tiempo de gestión de los cobros.

Ahora bien, los que se hayan pasado ya a esta forma de pago no necesitarán seguir estos consejos: GoCardless permite transferir todos los clientes fácilmente a su sistema. Si estás entre ellos, puedes saltarte estos seis pasos y dirigirte al final del artículo.

1. Envía un aviso previo del cambio.

Lo primero que debes hacer es enviar una notificación a todos tus clientes informándoles de que planeas empezar a realizar los cobros a través de domiciliación bancaria. No solo debes avisarles del cambio, sino también preguntarles si tienen cualquier duda sobre él. Así, podrás resolverla desde el primer momento.

Te proponemos usar el modelo de correo electrónico o carta que mostramos a continuación para notificar a tus clientes que tu negocio comenzará a realizar los cobros por adeudo directo antes de enviarles la documentación que deberán completar. Si bien este paso no es estrictamente necesario, seguro que algunos de tus clientes agradecen que les avances esta información.

Estimado Sr. o Sra. [apellido]

Desde [nombre de tu empresa] queremos ahorrarle tiempo tramitando el pago por nuestros servicios cada mes. Por eso, hemos decidido cambiar nuestro tradicional método de cobro, los pagos recurrentes, a la domiciliación bancaria.

Gracias a ella, ya no tendrá que preocuparse por pagarnos cada mes. Simplemente se les notificarán los pagos siguientes, aunque usted podrá cancelar en el servicio en el momento que quiera.

El adeudo directo o domiciliación bancaria SEPA armoniza ya los pagos en todos los países de la eurozona y es obligatorio por ley utilizarlo para todos los cobros denominados en euros. Gracias al adeudo directo SEPA, usted está protegido ante los cobros realizados por error. Si se produce un cobro incorrecto o fraudulento tiene derecho a un reembolso completo e inmediato por parte de su entidad. Además, usted recibirá una notificación previa antes de cada cobro y tiene derecho a reembolsos de cobros de adeudo directo autorizados y no autorizados.

En menos de cinco minutos, usted habrá firmado online el mandato de adeudo directo SEPA que nos autoriza a realizar cobros futuros. Le mandaremos un formulario de autorización de adeudo directo SEPA [en papel/ en formato digital] dentro de poco. Estaríamos agradecidos si pudiera [completarlo/enviarlo de vuelta] antes del día [fecha de vencimiento].

Si quiere tener más información sobre el proceso de domiciliación bancaria, le recomendamos que consulte el Portal Europeo sobre SEPA.

http://www.sepaesp.es/

Si tiene cualquier otra consulta, también puede llamarnos al [número de de teléfono].

Muchas gracias por su atención.

Aprovechamos para enviarle un cordial saludo,

[Tu nombre]

2. Adjunta el formulario para autorizar la domiciliación bancaria a todos sus clientes.

Aunque hayas optado por mandar un correo electrónico previo a tus clientes informándoles de que va a producirse un cambio, has de volver a proporcionarles una breve explicación cuando les envíes la documentación que deben rellenar.

Si consigues que te manden el formulario de autorización del mandato SEPA en esta etapa, no tendrás que continuar con los pasos siguientes. Te dejamos una propuesta de modelo de correo electrónico o carta que puedes enviar a tus clientes:

Estimado Sr. o Sra. [apellido],

Tal y como le comentamos en el [correo electrónico/ carta] que le enviamos la semana pasada, estamos cambiando nuestro proceso de cobro a la domiciliación bancaria. Para ello, le rogamos que [nos envíe este formulario de autorización de mandato SEPA completado/complete este formulario de autorización de mandato SEPA] antes del día [fecha de vencimiento].

[en papel/ en formato digital]

Cuando lo haya hecho, comenzaremos a cobrarle según el plan de pagos acordado. Usted será notificado de los siguientes pagos por [correo electrónico/ carta] y podrá cancelar los pagos automáticos cuando lo desee.

Le adjuntamos la factura correspondiente a este mes. Le cargaremos las cuotas en su cuenta directamente una vez usted nos haya autorizado para hacerlo. Puede consultarnos cualquier otra duda que le surja sobre el adeudo directo SEPA contestando a este correo o telefónicamente llamándonos al [número de de teléfono].

Muchas gracias por su atención.

Aprovechamos para enviarle un cordial saludo,

[Tu nombre]

3. Envía un recordatorio a los clientes que no hayan aceptado la domiciliación bancaria.

En numerosas ocasiones, tus clientes pueden estar tan ocupados que pueden haberse olvidado de atender tu solicitud y rellenar el mandato directo SEPA. Puedes utilizar la siguiente plantilla para recordarles que han de enviarte el formulario para comenzar a disfrutar de las ventajas de la domiciliación bancaria:

Estimado Sr. o Sra. [nombre],

Le escribimos para recordarle que nos gustaría comenzar a gestionar sus cobros a través de domiciliación bancaria.

Le adjuntamos la factura correspondiente a este mes. Le cargaremos las cuotas en su cuenta directamente una vez usted nos haya autorizado para hacerlo, por lo que le rogamos que [nos envíe este formulario de autorización de mandato SEPA completado/complete este formulario de autorización de mandato SEPA] antes del día [fecha de vencimiento].

Muchas gracias por su atención.

Aprovechamos para enviarle un cordial saludo,

[Tu nombre]

4. Haz un seguimiento telefónico de los clientes que siguen sin responder.

Si algunos de tus clientes todavía no ha enviado el formulario de autorización de mandato directo SEPA, lo mejor que puedes hacer es llamarles unos días ante del cambio definitivo para explicarle la simplicidad del proceso y los beneficios. Estas son algunos de los argumentos que puedes mencionarles durante vuestra conversación telefónica.

- La domiciliación bancaria nos ahorra tiempo de administración, así que podremos centrarnos en proporcionarle un mejor servicio.

Los pagos por domiciliación bancaria también son más cómodos para usted. Nosotros nos haremos cargo de todo.

Usted también **se beneficia de ciertas ventajas **adicionales: está protegido ante los cobros realizados por error, recibirá una notificación previa antes de cada cobro y tiene derecho a reembolsos de cobros de adeudo directo autorizados y no autorizados.

5. Soluciona todas las inquietudes de los clientes.

Seguro que muchos de tus clientes desconocían las ventajas del adeudo directo SEPA y pueden desconfiar por ello de las virtudes de la domiciliación bancaria aunque tú se las hayas contado. Probablemente más de uno piense que puedes realizar cobros por error o no desea dejar de realizar él mismo los pagos por miedo a no enterarse de cuándo tienen lugar.

Es fundamental que proporciones a estos clientes aclaraciones más detalladas que al resto para desmontar esos mitos y que entiendan los beneficios de la domiciliación bancaria. Puedes redirigirles a esta página para ofrecerles información mucho más exhaustiva sobre el adeudo directo SEPA.

6. Envía un recordatorio personal a los clientes que falten.

Si alguno de tus clientes sigue sin haberte enviado el necesario formulario de autorización del mandato SEPA, tienes que volver a recordárselo por correo postal o electrónico. En cada recordatorio, indícale de nuevo el enlace en el que puede encontrar el formulario de autorización o adjúntaselo, de forma que no necesite buscarlo de nuevo en su bandeja de entrada.

Es especialmente importante que simplifiques el proceso al máximo. A continuación tienes nuestra propuesta de correo para los clientes más esquivos. Esperamos que no necesites reenviársela en más de una ocasión:

Estimado Sr. o Sra. [nombre],

Tal y como hablamos telefónicamente la semana pasada, le recordamos que estamos cambiando nuestro sistema de pagos por la domiciliación bancaria. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que usted todavía no ha tenido la oportunidad de rellenar el formulario en el que acepta el mandato directo SEPA.

Le rogamos que [nos envíe este formulario de autorización de mandato SEPA completado/complete este formulario de autorización de mandato SEPA] antes del día [fecha de vencimiento].

Le adjuntamos la factura correspondiente a este mes. Le cargaremos las cuotas en su cuenta directamente una vez usted nos haya autorizado para hacerlo.

Muchas gracias por su atención.

Aprovechamos para enviarle un cordial saludo,

[Tu nombre]

Mudarse a GoCardless, un cambio mucho más sencillo

Los pasos que hemos descrito anteriormente pueden ayudar a que los comerciantes consigan que sus clientes se pasen a la domiciliación bancaria. Ahora bien, empezar a utilizar GoCardless es incluso más sencillo. De hecho, te ofrecemos las siguientes opciones para facilitarte la tarea y que puedas comenzar a gestionar los cobros a tus clientes automáticamente lo más rápido posible: