Nuestra misión es revolucionar las transacciones

En el vertiginoso mundo en el que nos movemos, la velocidad a la que se procesan los cobros puede afectar significativamente a tu negocio y también a tus clientes. El desfase entre el momento en que solicitas un cobro y el momento en que lo recibes, puede originar desajustes en el flujo de caja, ralentizar tus operaciones comerciales y frustrar a tus clientes, que esperan transacciones fluidas.

Somos muy conscientes de la importancia de agilizar tus cobros, por eso nuestra misión es revolucionar la forma en que se procesan las transacciones a nivel mundial.

Cobrar rápido es imprescindible

En la era digital, la retribución instantánea es algo que el consumidor da por hecho, pero sobre todo es una necesidad para operaciones comerciales eficientes. La lentitud en los pagos puede provocar una cascada de efectos negativos:

Gestión del flujo de caja: los retrasos pueden alterar las cadenas de suministro, afectar a las nóminas y perjudicar la planificación financiera. Los cobros a tiempo te permiten administrar tu flujo de caja de manera efectiva.

Satisfacción del consumidor: hoy en día, los servicios instantáneos ya son la norma. El retraso en los cobros genera insatisfacción y pérdida de confianza del cliente.

Mantenerse competitivo: las empresas sin una gestión de cobros efectiva, corren el riesgo de perder su ventaja competitiva, que les permite operar con mayor fluidez y responder rápidamente a las demandas del mercado.

Comprometidos con las empresas para agilizar sus cobros

Nuestro impulso para mejorar la velocidad de cobro no es solo un objetivo operativo, sino una parte central de nuestra estrategia de producto y misión global.

Los cobros SEPA son cada vez más rápidos

Como muestra de nuestro compromiso por acelerar tus cobros, hemos conseguido reducir drásticamente el tiempo entre el momento en que generas un nuevo cobro (ya sea único o un primer pago recurrente) y la fecha en que tu cliente recibe el cargo. Hemos pasado de tres días hábiles a solo uno, así que cualquier primer pago nuevo que generes será procesado con rapidez y recibirás el dinero en tu cuenta mucho antes. De esta manera, al generar y cobrar más rápido, puedes mejorar tu flujo de caja y disponer de liquidez para tu negocio.

Liquidación en el día para Reino Unido

Próximamente llegarán las liquidaciones en el día para las empresas de Reino Unido, lo que les permitirá recibir pagos el mismo día en que se cobra a sus clientes. Gracias a ello, reducirán en dos días el tiempo necesario para liquidar los débitos directos.

Potenciando empresas como la tuya:

Acceso inmediato a fondos

Mejor capacidad para gestionar las operaciones diarias

Planificación financiera mucho más ágil

Cobra en EE. UU. en tan solo dos días

En EE. UU. hemos reducido los tiempos de procesamiento para los pagos ACH Pull (también conocidos como ACH Debit) gracias a la introducción de Faster ACH. Tradicionalmente, los pagos ACH podían tardar varios días en procesarse, lo que provocaba retrasos a las empresas y a los consumidores. Nuestra iniciativa Faster ACH ha simplificado este proceso, permitiendo pagos en tan solo dos días. Esta innovación mejora el flujo de caja de las empresas y reduce los tiempos de espera. Por eso, ahora más del 50% de los comercios de EE. UU. utilizan Faster ACH.

Cobrar en las zonas horarias australianas

Para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, pasaremos a procesar los cobros australianos en AEST, en lugar de GMT. Al sincronizarnos con los bancos locales y optimizar el proceso de cobro, liquidaremos mucho más rápido los cobros para las empresas australianas, reduciendo nuestros plazos de cuatro días a solo dos días. Esta iniciativa ayudará a las empresas a administrar sus finanzas de manera más eficiente y dotará de mucha más fluidez a las transacciones de los consumidores.

Mirando hacia adelante

Nuestro desafío por acelerar la velocidad de cobro en todo el mundo sigue creciendo. Por eso exploramos continuamente nuevas tecnologías y estrategias, desde utilizar las herramientas financieras más punteras, hasta colaborar con socios. Nos esforzamos mucho por estar a la vanguardia y acelerar los cobros. Sigue atento a lo que está por venir, porque esto no termina aquí.