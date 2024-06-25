Una visión mejor e instantánea de tu empresa

Nos complace anunciar que hemos lanzado una herramienta interactiva para crear informes que ya se encuentra disponible directamente en tu panel de GoCardless.

Es una herramienta completamente nueva y está diseñada para simplificar la forma en que analizas y gestionas el rendimiento de tu empresa, proporcionándote así información clara y práctica al instante.

Contar con buenos informes para tu empresa es fundamental

Comprender tus pagos y el rendimiento general de tu empresa puede ser un proceso largo que a menudo requiere la exportación de datos en archivos CSV nada prácticos.

El panel de informes de GoCardless te ayuda a abordar algunos de esos desafíos, ofreciéndote una experiencia optimizada y fácil de usar que pone toda la información más importante a tu alcance.

Interactivo e informativo

Con un par de clics, el panel interactivo te permite realizar un análisis profundo de tus pagos y de los datos de tus clientes.

Ya sea que estés analizando las tendencias o identificando las áreas que necesitan más atención, en el panel de informes tendrás acceso rápido y fácil a toda la información que necesitas.

Perspectivas más claras

El panel de informes te ofrece tanto una visión actual de lo que está sucediendo con tus pagos, así como también una previsión de lo que sucederá con las tendencias a lo largo del tiempo.

Esto significa que ahora es más fácil que nunca entender el flujo de efectivo y la salud financiera de tu empresa! Todo ello sin tener que abrir archivos en Excel o Google Sheets.

Encuentra rápidamente todos los datos que necesitas

Puedes filtrar todos los datos por rango de fechas, divisas y otros parámetros, así podrás enfocarte las métricas más importantes.

Esta flexibilidad te permite enfocarte en las métricas que realmente te importan.

Datos actualizados diariamente

Los datos del panel de informes se actualizan cada 24 horas, pero si necesitas información aún más actualizada, los estados de tus pagos se actualizan en tiempo real.

¿A quién va dirigida esta función de informes en el panel de control?

Esta función es perfecta para las empresas que utilizan el panel de control de GoCardless, en particular aquellos que trabajan con las operaciones de pagos y la gestión financiera, así como también los propietarios de pequeñas empresas que desean ver todos sus datos de pagos al instante. Esta función está disponible en todos los países.

¿Qué sigue?

Esto es solo el principio. Luego de este primer lanzamiento, seguiremos de cerca el uso que nuestros clientes le den y recopilaremos sus comentarios para realizar mejoras continuas en el futuro.

Nuestro objetivo es mejorar aún más la experiencia que tienen nuestros clientes con GoCardless. De esta manera, les proporcionamos todas las herramientas que necesitan para optimizar el éxito de sus procesos de pagos.

Si tienes algún comentario o deseas informarnos de algún error, comunícate con nosotros a través del panel de comentarios en la página principal de tu panel de control.

¡Comienza hoy mismo!

Inicia sesión en tu panel de GoCardless y comienza a explorar nuestra nueva función de informes interactivos hoy mismo.

Para obtener más información y soporte sobre el panel de informes, visita nuestro GoCardless Hub aquí.