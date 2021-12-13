Cómo mejorar la gestión de cobro de tu empresa

En este momento tan complicado para la economía mundial, las empresas tienen que implementar soluciones eficaces a largo plazo para sobrevivir y disponer de suficiente liquidez para enfrentarse a los gastos.

La gestión de cobros en una empresa es una de las claves para mejorar la situación financiera y cumplir con las obligaciones sin perder credibilidad.

En este artículo, ofrecemos 5 soluciones eficaces para gestionar los cobros a clientes.

¿Qué es el periodo medio de cobro?

El periodo medio de cobro se refiere al plazo, en días, que tarda una empresa en cobrar de sus clientes.

Controlar esta métrica es fundamental para conocer y analizar el estado financiero de la empresa. El objetivo es aumentar el periodo medio de pago a los proveedores y reducir el de cobro, para una mejor gestión de la solvencia.

La rotación de cobros depende de dos elementos:

Las condiciones de pago establecidas con el cliente El nivel de cumplimiento de dichas condiciones por parte del mismo

Para mayores beneficios, habrá que encontrar un equilibrio entre estos dos factores.

Reducción de los plazos de pago en las facturas

Uno de los riesgos a los que se enfrenta a menudo una empresa es el riesgo de impago por parte de un cliente. Las causas pueden ser múltiples: en la mayoría de los casos, se debe a litigios entre el proveedor y el cliente, y a errores en las facturas.

Para mejorar la gestión de cobros, es importante que los plazos establecidos nunca deben ser tan largos que puedan afectar la tesorería de la empresa.

La facturación electrónica es una herramienta que permite reducir el periodo medio de cobro, ya que una vez que está lista la factura, el cliente la recibe enseguida. De este modo, al ahorrar los tempos de envío de una factura, se reduce el periodo de cobro y aumenta el flujo de caja de la empresa.

Depósito inicial

Para ciertos clientes, sobre todo los nuevos, sería útil establecer políticas de cobro especiales.

Siempre que sea posible, deberíamos requerir un depósito inicial al comienzo de un nuevo encargo o a la firma de una orden de pedido. Esto nos servirá permitirá disponer de liquidez para hacer frente a los gastos que conlleva el proyecto.

Gestión eficaz de los medios de cobro

Otra forma de optimizar el DSO es mediante la gestión de los medios de cobro a los clientes.

Existen herramientas eficaces como el cheque o el pagaré para garantizar el cumplimiento del pago dentro los términos acordados.

Para mejorar la gestión de cobros de tu negocio, puedes hacer lo siguiente:

Optar por un programa de gestión de cobros y pagos para agilizar y automatizar las tareas.

Investigar a tus clientes para saber si tienen solvencia antes de firmar acuerdos con ellos.

Si un cliente no paga a tiempo, puedes aplicar algún tipo de penalización.

Asegurarse de que siempre haya liquidez para eventuales situaciones de emergencia.

Incentivos reales al pronto pago

Un descuento por pronto pago es un incentivo que un proveedor de servicios concede al cliente por pagos realizados con anterioridad al vencimiento del plazo acordado.

Es un instrumento útil para animar a los clientes a pagar sus facturas a tiempo para que la empresa disponga rápidamente de dinero en efectivo.

Siempre a tu disposición

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