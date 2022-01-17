Un estudio de IDC demuestra el valor empresarial de GoCardless

IDC, el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, realizó recientemente una investigación sobre el valor empresarial de la plataforma de GoCardless. Algunas de las empresas más importantes del mundo como Amazon, Microsoft, IBM y Salesforce, recurren a los analistas de IDC para que evalúen sus productos en función de los datos, por lo que nos complace publicar hoy los resultados.

En un mundo que se desplaza cada vez más hacia los servicios de suscripción y se aleja de la propiedad del producto, los pagos recurrentes son hoy en día más importantes que nunca para las empresas. Sin embargo, la aceptación de pagos recurrentes está plagada de problemas de alto coste, alto mantenimiento, alta pérdida de clientes, baja conversión y largos tiempos de pago.

Desde 2011, GoCardless ha tenido la misión de resolver estos problemas. El libro blanco de IDC que estamos publicando hoy cuantifica el éxito que hemos tenido en esa misión.

Mediante entrevistas en profundidad con 10 organizaciones que dependen de la aceptación de pagos recurrentes de los clientes como un aspecto central de sus modelos de negocio, IDC exploró varias áreas claves:

El coste de tramitación de los pagos

El tiempo dedicado a la gestión de los pagos

El tiempo para recibir los pagos

La penetración de los medios de pago en el mercado

Los ingresos adicionales generados

La eficiencia de los equipos de atención al cliente y de finanzas

Si desea hablar con un representante de nuestro equipo de ventas, puede hacerlo aquí. De lo contrario, siga leyendo para obtener una rápida visión de las principales conclusiones del documento.

Los problemas con los pagos

Los costes de tramitación de pagos son elevados

Dado que las empresas procesan entre miles y millones de pagos al año, el coste de aceptar los pagos de los clientes puede ser considerable. Las tarjetas de crédito -que es el método de pago estándar de facto para muchos negocios de suscripción- suelen costar al comerciante entre el 1,5 % y el 5 % por transacción.

Las plataformas de pago requieren demasiados recursos humanos para su gestión

Al igual que la popularidad de las tarjetas de crédito para el pago de suscripciones, algunos mercados e industrias ven la transferencia bancaria como otro método de pago estándar de facto, simplemente por la costumbre histórica de utilizarla. Esto supone una carga innecesaria para las empresas en términos de administración y conciliación.

No solo está este coste de mantenimiento continuo, sino que las diferentes plataformas de pago varían significativamente en cuanto al tiempo y el coste necesarios para su puesta en marcha, así como la profundidad y la puntualidad de la información de pago que proporcionan a la empresa.

Las preferencias de pago de los clientes varían considerablemente

Como ya se ha dicho, muchas empresas de suscripción consideran que las tarjetas de crédito son el método de pago estándar de facto. Otros mercados e industrias piensan lo mismo de la transferencia bancaria. Estos son simplemente precedentes establecidos por las empresas, no por los clientes. Las investigaciones sobre las preferencias de pago en todo el mundo demuestran que no basta con aceptar un solo método de pago. Una investigación adicional realizada por el Subscribed Institute de Zuora muestra que los negocios de suscripción que aceptan más de cinco métodos de pago crecen en media un 21 % más rápido que los que aceptan tres o menos métodos.

El tiempo para recibir los pagos es lento

Las diferentes plataformas de pago varían significativamente en el tiempo que tardan en pagar los fondos a sus comerciantes. Los plazos de pago más largos, es decir, el retraso en el acceso a los fondos, dificultan la previsión del flujo de caja y perjudican la confianza en los planes operativos.

El efecto sobre su flujo de caja se ve agravado por la tasa de fracaso de cada uno de los métodos de pago. Un mayor porcentaje de fracasos se traduce en un flujo de caja más débil.

Cómo resuelve GoCardless estos problemas

IDC entrevistó a 10 organizaciones para cuantificar el valor empresarial de la plataforma de GoCardless, en particular cómo resolvía los problemas mencionados. La organización media entrevistada tenía las siguientes características:

Número de transacciones por año 330 mil Volumen total de transacciones por año 193.9 millones de dólares Tamaño medio de las transacciones, calculado en media por organización 107 dólares Número de clientes únicos que pagan en la plataforma 42 700 Número de países que admiten pagos recurrentes 5

He aquí un resumen del mayor valor empresarial que, según IDC, ofrece GoCardless: