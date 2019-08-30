En España, el 18,2% de las transacciones electrónicas de bajo valor se realizan a través de domiciliación bancaria. En este tipo de operación, el banco paga un recibo a cuenta de un cliente sin que este tenga que intervenir, gracias a una autorización que se produce antes del primer pago. Se utiliza principalmente para la realización de cobros recurrentes, de modo que su mercado natural son los recibos de servicios como el agua, la luz, el gas, el teléfono y cualquier otro abono frecuente como una suscripción o una membresía. Sin embargo, la domiciliación bancaria se está convirtiendo en una opción cada vez más elegida por clientes y empresas para todo tipo de pagos, debido a sus múltiples ventajas.

Este tipo de operación está concebida como un mecanismo de control del gasto. Además, la automatización le otorga un gran atractivo y la convierte en un instrumento ágil, seguro y eficiente. En España, según el Informe sobre Tendencias en Medios de Pago, en el último año las domiciliaciones bancarias ha aumentado un 2,2% en términos de volumen, continuando un año más con su crecimiento progresivo.

Internet ha sido una de las claves de su expansión. El mismo informe revela que el ritmo del número de operaciones a través de la Red ha continuado creciendo para situarse en una tasa cercana al 30%. Esto ha contribuido a que las domiciliaciones bancarias hayan ganado relevancia entre los medios de pago disponibles.

GoCardless, la mejor alternativa

La domiciliación bancaria no es un método nuevo. Sin embargo, antes de la llegada de internet, su uso era mucho más complicado. Además del papeleo y de la autorización por parte del banco, eran necesarias horas de contabilidad para comprobar todos los pagos, cuadrar las cuentas y localizar a los clientes que no habían pagado.

Sin embargo, GoCardless ha llevado las domiciliaciones bancarias al siguiente nivel con el empleo de la última tecnología para automatizar los pagos online y facilitar a las empresas la gestión de los mismos. Gracias a su método, el sistema es más rápido y más eficiente y puede ahorrar horas de comprobaciones. Esta simplicidad hace que conecte con grandes empresas y pequeños proyectos, democratizando la domiciliación y realizando un gran número de servicios que las entidades bancarias no ofrecen. ¿Cuáles son sus ventajas?

Los bajos costes de GoCardless han convertido las domiciliaciones bancarias en una forma de cobro accesible para todas las empresas. No hay grandes gastos de contratación ni cargos ocultos. La empresa paga un 1% por cada transacción, hasta un límite de 2 euros, o una pequeña tasa por operación en el caso de grandes volúmenes de negocio. Esto hace que las pequeñas empresas y las compañías que trabajan con un presupuesto limitado puedan ahorrar en comisiones y que las grandes ahorren debido a su extenso volumen de operaciones.

Reducción de los cobros morosos: la recolección automática de los cobros contribuye a que la empresa reciba el dinero a tiempo. Además, los cobros que no se han podido llevar a cabo aparecen señalados en rojo y la aplicación permite volver a emitir la orden. Esto hace que todos aquellos que no han pagado porque su cuenta bancaria se encontraba en un momento puntual de falta de liquidez realicen en pago en un segundo intento. También ahorra horas de trabajo localizando a los clientes que han pagado y los que no gracias a su panel de control, que muestra los cobros realizados y aquellos que han quedado pendientes.

Integración total en los software de contabilidad: GoCardless se integra completamente en distintos software de contabilidad, como Debitoor, Billin, Xero, Sage y muchos más. Las transacciones se registran automáticamente en los libros, ofreciendo un estado real y actualizado de los números de la empresa.

Facilidad de instalación: Empezar a usar sus servicios es extremadamente fácil. Sin necesidad de papeleo, en cinco minutos se pueden comenzar a realizar operaciones.

Innovación y flexibilidad reales

La visión de GoCardless de las domiciliaciones bancarias, propia del siglo XXI, no se centra únicamente en ahorrarle tiempo y dinero a la empresa. También busca que haya un beneficio real para los clientes de la compañía que contrata sus servicios.

Con Gocardless, los clientes de la empresa pueden pagar grandes recibos a plazos o realizar pagos por servicios regulares de forma automática una vez que han firmado online el mandato SEPA, algo que lleva menos de cinco minutos. De esta forma, no hay un gran pago sino que se permite que puedan abonar la cantidad cómodamente en cuotas mensuales que se reciben de forma automatizada.

Además, soluciona uno de los grandes problemas de muchas compañías, que no aceptan pagos desde el extranjero, Según los datos del Informe de Medios de Pago y Fraude Online en España de 2016, todavía hay un 37,6% de negocios que presentan algunas excepciones regionales. Y ni siquiera la Unión Europea se escapa de estas limitaciones. Pese a la proximidad geográfica y la utilización de la misma moneda, el 36% de las empresas aún no admite pagos de los países comunitarios. GoCardless permite aceptar pagos a lo largo de toda la Unión Europea: en libras esterlinas a través de Bacs Direct Debit, en euros en toda la zona SEPA y en coronas suecas a través de Bg Autogiro. Esto amplía el potencial de las compañías para encontrar nuevos mercados y ofrece a los clientes extranjeros un medio fácil, sencillo y seguro de pago.

GoCardless: el método más simple para automatizar los pagos

La domiciliación bancaria es una forma rápida, barata y sencilla de recaudar pagos. Muchos de los clientes de las empresas actuales han crecido online y son cada vez más selectivos a la hora de elegir la forma más adecuada para manejar sus finanzas. Esto quiere decir que las empresas se encuentran ante una oportunidad única para conectar con nuevos clientes y poder mantener sus expectativas en cuanto a opciones de pago.

En GoCardless mejoramos constantemente nuestro método de domiciliación bancaria para poder darle a todos los negocios la eficiencia que necesitan. Con nuestro método online podemos ayudar a que tu empresa funcione de la mejor manera posible y a que los cobros nunca supongan un problema. Por eso somos la mejor opción. Si quieres apuntarte a nuestro método de domiciliación bancaria y ahorrar horas de trabajo innecesario, ponte en contacto con nosotros y descubre todas las facilidades de una gestión fácil y eficiente.