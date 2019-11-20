Estoy muy contento de anunciar que hoy hemos lanzado la primera red global diseñada específicamente para cobros recurrentes. Nuestra nueva red global une por primera vez todos los sistemas mundiales de domiciliación bancaria. Es la forma más simple, predecible y transparente de realizar cobros recurrentes, como facturas y suscripciones, independientemente de dónde estén tus clientes.

"Nuestro deseo es hacer que resulte sencillo para cualquier empresa, independientemente del tamaño, realizar cobros recurrentes desde cualquier parte del mundo, en cualquier moneda"

La complejidad de los pagos internacionales frena a las empresas

¿Qué tienen en común muchas de las empresas con mayor éxito del mundo de la última década? Todos tienen modelos de negocio que se basan en cobros recurrentes a escala internacional.

Pero a pesar de esta explosión en la forma de los cobros, el modo en que las empresas los realizan no corresponde con la era digital. A menudo, las empresas piensan que su única opción para gestionar sus cobros recurrentes es la tarjeta de crédito o débito, que tienen altas tasas de abandono involuntario, u otros métodos manuales como la transferencia bancaria o el cheque, que son lentos y costosos.

Estos retos están alejando a muchas empresas de la idea de crecer en otros mercados. El 73% de los decision-makers reconoce que su negocio tendría más éxito si tuviera un mayor acceso a otros mercados, pero el 39% cree que la complejidad de los cobros a nivel mundial está impidiendo que su negocio se expanda internacionalmente *.

Utilizando la domiciliación bancaria como base de todo lo que GoCardless ha hecho hasta el momento, hemos ayudado a más de 50.000 empresas, incluyendo a DocuSign, The Guardian y Bulb Energy, evitándoles los inconvenientes de las gestiones relacionadas con los cobros, para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer.

Pero por mucho que hayamos conseguido hasta el momento, reconocemos que todavía queda mucho por hacer para satisfacer las necesidades de cobro recurrente a nivel mundial.

Colaborando para cambiar la forma de realizar los cobros recurrentes

Nuestra nueva red global transformará a GoCardless de una colección de esquemas de domiciliaciones bancarias nacionales y regionales a una red realmente sin fronteras.

Lo que hace que nuestra nueva red sea realmente sin fronteras es la capacidad de cobrar a través de múltiples esquemas de domiciliación bancaria y países mediante una única cuenta bancaria, todo a través de una sola interfaz.

Para lograr el desarrollo de nuestra nueva red global, hemos trabajado muy de cerca con los expertos en transferencias de dinero online, Wise. Los cofundadores de Wise, Taavet y Kristo, y yo compartimos la misma visión de revolucionar los cobros y eliminar fronteras, por lo que la colaboración ha sido obvia.

Wise potenciará la capacidad de cambio de divisas (FX) dentro de nuestra red global para que podamos liquidar fondos en la moneda local de nuestros clientes.

Esto beneficiará enormemente a las empresas con ambición de expandirse internacionalmente, así como a las empresas que ya están cobrando en cualquier parte del mundo de una forma menos óptima.

“GoCardless comparte nuestra pasión por tener un sector bancario comercial más justo y transparente. Permitir que los clientes de GoCardless operen en más de 30 países, cobrando en diferentes divisas es un gran paso para las empresas que tienen negocios fuera de sus fronteras” - Taavet Hinrikus, Cofundador, Wise

¿Qué hace a nuestra red global diferente?

Nuestra nueva red global se ha creado para que el cobro recurrente a nivel mundial sea adecuado para la era moderna, pero ¿cómo beneficia eso a las empresas?

Permite automatizar los cobros internacionales, sin tener que depender de las redes de tarjetas o mecanismos manuales basados ​​en la inserción, como las transferencias bancarias. Podemos liquidar pagos directamente en tu cuenta bancaria, en tu moneda local, en cualquiera de los 30 países que cubrimos actualmente.

Para construir esta red global, nos hemos centrado en tres principios:

Crear una forma simple de cobrar, reuniendo esquemas geográficamente fragmentados a los que los bancos han restringido históricamente el acceso. Proporcionar una forma mucho más predecible de cobro, creando un mecanismo basado en la extracción que otorga más control y visibilidad sobre el flujo de caja. Transparencia en los precios de nuestro servicio que evitan tarifas ocultas o sorpresas desagradables que generalmente están asociadas con la conversión de FX. Al asociarnos con Wise aseguramos que se obtendrá la tasa de cambio "real" para cada transacción.

Creemos que nuestra red global supone un cambio radical en el valor que podemos aportar al panorama de los cobros. Nuestros clientes ahora pueden realizar cobros en más de 30 países de todo el mundo, lo que representa más del 70% del volumen global de cobros recurrentes.

“GoCardless siempre ha tratado de evitar los inconvenientes de gestionar los cobros. Nuestra red global hace esto de una manera muy tangible, por lo que las empresas pueden concentrarse en lo que mejor saben hacer ".

Sin fronteras

Este lanzamiento representa otro paso más en nuestro deseo de crear la mejor manera de cobrar de forma recurrente. Ahora hemos convertido una serie de esquemas de domiciliación bancaria fragmentados geográficamente en una red única y global que permite a las empresas crecer sin fronteras.

En solo ocho años, hemos evitado los inconvenientes de las gestiones relacionadas con el cobro de 50.000 empresas, permitiéndoles centrarse en la creación de excelentes productos y servicios. ¡Estoy increíblemente emocionado de ver lo que nuestra nueva red permitirá a más de una empresa de cualquier parte del mundo conseguir en los próximos años!

Más información sobre nuestra nueva red global aquí.

* Todas las cifras, a menos que se indique lo contrario, son de YouGov Plc. El tamaño total de la muestra ha sido de 741 adultos (senior decision-maketers de empresas privadas de 50 o más empleados). El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 14 y el 30 de octubre de 2019. La encuesta se realizó de forma online.