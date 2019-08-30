GoCardless

Estamos muy emocionados de anunciar una nueva ronda de inversión que asciende a 75 millones dólares (66,22 millones de euros), liderada por nuestros nuevos inversores, Adams Street Partners, GV (Google Ventures) y Salesforce Ventures, así como nuestros inversores tradicionales: Accel, Balderton Capital, Notion Capital y Passion Capital.

Esta inversión de la Serie E eleva la cantidad total que hemos recaudado a 123 millones de dólares (108,97 millones de euros) y nos permite seguir avanzando en nuestro objetivo de evitar la pérdida de tiempo en la gestión de pagos para que las empresas puedan centrarse en su negocio.

En los últimos 10 años, hemos sido testigos del auge de la economía de suscripción y del sector servicios. Hemos comprobado como cada vez más empresas desarrollan relaciones a largo plazo con sus clientes, a través de planes de suscripción y cuotas; y de acuerdos y anticipos de servicios profesionales.

Estimamos que, hoy en día, alrededor del 18% de los pagos mundiales son recurrentes.

Pero mientras que los modelos de negocios han avanzado: los métodos de pagos no.

Incluso las empresas con presencia mundial siguen atascadas con las opciones de pago del viejo mundo, como cheques y transferencias bancarias, u otras opciones diseñadas para el comercio electrónico, como son las tarjetas.

En el mejor de los casos, un método de pago mal adaptado se convierte en una distracción y en una barrera de crecimiento. En el peor de los casos, supone la pérdida innecesaria de clientes y hace que los negocios pierdan el flujo de efectivo que necesitan para seguir funcionando.

En Estados Unidos, más de dos tercios de los pagos B2B se pagan mediante cheque, y casi la mitad de todas las transacciones comerciales a nivel mundial todavía se realizan utilizando papel. Mientras tanto, cientos de miles de empresas fracasan cada año debido a problemas de flujo de efectivo causados ​​por el retraso en los pagos.

Nuestra misión es transformar el cobro en efectivo para estas empresas.

En los últimos años, hemos construido una nueva red global de domiciliación bancaria que pronto cubrirá más del 70% del volumen de pagos recurrentes del mundo (incluido EE. UU. esta primavera). A finales de 2019, nuestra red tendrá presencia en 35 países y en 9 esquemas de domiciliación bancaria, incluyendo Reino Unido, América del Norte, Australia y Europa.

Además de esa red, hemos desarrollado una plataforma pensada y optimizada para aceptar el pago de facturas, suscripciones, membresías y cuotas.

Ahora procesamos 10.000 millones de dólares en transacciones al año y estamos orgullosos de contar con una cartera de clientes formada por 40.000 empresas de todo el mundo.

También hemos trabajado en el desarrollo de una plataforma que se integra con las herramientas que las empresas utilizan habitualmente, ofreciendo a los usuarios más visibilidad sobre sus pagos y ahorrando enormes cantidades de tiempo en tareas como la reconciliación de pagos. En 2018, unimos fuerzas con 50 nuevos partners de software de facturación y suscripción y reforzamos nuestra alianza con Xero, convirtiéndonos en su mejor solución global para domiciliación bancaria.

En los próximos meses, los equipos que trabajan en nuestras oficinas situadas en todo el mundo crecerán, lo que dará acceso a las empresas, independientemente de su tamaño y situadas en países de las regiones de EMEA, APAC y Norteamérica,a nuestra red mundial de pagos recurrentes.

También estamos trabajando en nuestra plataforma de pagos para resolver cualquier problema de los clientes, lo que incluye facilitar el cobro de pagos transfronterizos, aumentar el flujo de efectivo con liquidación instantánea y reducir las tasas de error aprovechando nuestros datos.

Para nosotros, el éxito significa que nuestros clientes no tengan que preocuparse por sus cobros. En su lugar, pueden centrarse en lo que mejor hacen: ya sea desarrollar el site de viajes más grande del mundo como TripAdvisor, ofrecer un periodismo de calidad como el de The Guardian o crear la plataforma de reservas de restaurantes de mayor crecimiento a nivel mundial, como Quandoo.

Independientemente de lo que hagan, estamos encantados de poder ayudarles a reducir el tiempo y la energía que destinan a ejecutar sus cobros, y disponer de más tiempo en desarrollar su negocio.