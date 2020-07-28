Si te has registrado para empezar a usar GoCardless, el siguiente paso es conseguir que tus clientes hagan lo mismo. Crear un mandato de domiciliación bancaria con GoCardless es muy fácil, pero algunos clientes necesitan un empujoncito para hacerlo. Aquítienes algunos consejos que han servido a otros clientes que han confiado en nosotros.

1. Empieza con nuevos clientes

Haz que GoCardless sea la opción de pago predeterminada para todos tus nuevos clientes. Es mucho másfácil pedir a alguien que lo haga al principio que intentar que cambie sus procedimientosmás adelante.

"Cuando conseguimos un nuevocliente, parte de su proceso de configuración es rellenar el mandato de GoCardless. Solo trabajamos con clientes que tengan un mandato de GoCardless activo." - Paul Bulpitt, cofundador de, The Wow Company

2. Busca el momento adecuadopara tus clientes existentes

Si tú estás ocupado, tus clientes no lo están menos. Por tanto, tienes que encontrar el momento adecuado para proponerles pasar de la domiciliación bancaria a GoCardless. Si tu modelo de negocio es por suscripción, podrías aprovechar el momento de la renovación, o cuando toque actualizar el contrato.

Por ejemplo, puedes empezar por aquellos clientes que siempre se retrasan en los pagos. Explícales que crear un mandato con GoCardless es una acción que solo harán una vez. A partir de ese momento, todos sus pagos estarán completamente automatizados, así que no tendrán que volver a preocuparse por la fecha de vencimiento.

Si todavía no tienes claro si GoCardless es el método de pago adecuado para ti, prueba primero con un cliente de confianza, antes de aplicar el cambio a mayor escala.

3. Explícales las ventajas

Como GoCardless tiene una de las tasas de pagos correctos más alta, los clientes pueden configurar su pago una sola vez y olvidarse de los próximospagos. Así tienen una cosa menos de la que preocuparse, y no tendrás que volver a teneresa conversación tan incómodacada vez que se olvidan de pagar. Como sus pagos siempre llegarán a tiempo, no habrá riesgo de que el servicio que les ofreces deje de estar activo por falta de pago.

Otra ventaja que puedes ofrecerles es pasar su facturación de un pago anual a pagos mensuales o trimestrales, que son más manejables y que también les permiten detener el pago y reanudarlo si es necesario.

"Para algunos clientes, forma parte de nuestra manera de educarlos. A veces solo hay que mostrarles fácilmente el valor que este sistema les aporta..." - Matthew Hall, Hallway Studios

4. Dales un incentivo

Para tus clientes, hablarles de menos molestias y menos administración puede sonar un poco abstracto o no lo suficiente urgente como para tomar una decisión. Si necesitan una motivación extrapara pasar a GoCardless, puedes ofrecerles un descuento o una oferta. Establece una fecha límite parala oferta, así les darás otro motivo para cambiar lo antes posible. Recuerda que el coste de un incentivo único suele ser mucho más bajo que tener queestar continuamente detrás de tus clientes por pagos retrasados o con errores.

"Cuando adoptamos nuevos desarrollos, ofrecemos a los residentes un plan de pago queles permite repartir el coste, normalmente en 10 meses." - Guy Hudson, Norwich Residential Management

5. Dales seguridad

Si crees que algunos clientes pueden ser reacios a dejar que extraigas el dinero de su cuenta bancaria, dales la seguridad de que siempre tendrán el control de su cuenta. Con GoCardless siempre sabrán cuándo se va aextraer el dinero para efectuar un pago y por qué cantidad; podrán detener el pago si lo necesitan y estarán protegidos legalmente si se toma dinero por error para hacer un pago.

"Nuestros clientes saben que la garantía de domiciliación bancaria hace los pagos más seguros que las transferencias Bacs o las órdenes pendientes... " - Jacob Colton, Catalyst2

6. Explícales tu caso

Las mejores empresas no ven asus clientes solo como pagadores, tienen una conexión emocional. Esto pasa en pequeñas empresas, pero también en grandes organizaciones. Si ese es tu caso, explica a tus clientes que, si empiezan a pagar con GoCardless, tendrás más tiempo y dinero para mejorar tus servicios.