juil. 2020 — 2 min lues

Si vous êtes maintenant inscrit pour utiliser GoCardless, la prochaine étapeconsiste à inviter vos clients finaux à faire de même. La mise en place d’un mandat de prélèvement automatique avecGoCardless se fait en toute simplicité, mais un petit coup de pouce peut s’avérer nécessaire pour certains clients. Voici quelques astuces qui fonctionnent à merveille pour d’autres entreprises qui utilisent notre service.

1. Commencez par vos nouveaux clients

Définissez GoCardless comme le mode de paiement par défaut pour tous vos nouveaux clients finaux. Il est beaucoup plus simple de le faire dès le départ plutôt que de demanderà vos clients de procéder à un changement ultérieurement.

« Lorsque nous contactons de nouveaux clients, remplir un mandat GoCardless fait partie du processus de mise en place.Nous travaillons uniquement avec les clients qui ont un mandat GoCardless actif en place. » - Paul Bulpitt, co-fondateur chez, The Wow Company

2. Agissez au bon moment avec les clients existants

Tout comme vous, vos clients sont très occupés. Il est donc nécessaire de trouver le bon moment pour leur parler d’une transition vers le prélèvement automatique avec GoCardless. Si vous possédez une entreprise d’abonnement, le moment opportun peut être la période de renouvellement de l’abonnement. Ou lors de la mise à jour des termes et conditions du contrat.

Vous pourriez aussi commencerpar les clients dont le règlement est systématiquement en retard. Expliquez-leur que créer un mandat avec GoCardless se faitune seule fois, suite à quoi tousleurs paiements à votre entreprise seront automatiqueset ils n’auront plus jamais à craindre un oubli de paiement.

Si vous n’êtes pas totalement sûr que GoCardless est le modede paiement qu’il vous faut, essayez de le tester auprès d’un client ami avant de le généraliser.

3.Expliquez-leur tous les avantages de GoCardless

GoCardless possède l’un des taux de réussite de paiement les plus élevés, il suffit aux clients de configurer leur paiement une seule fois et c’est tout - ils n’auront plus besoin d’y penser. Simple, rapide et pratique, ils pourront aussi dire adieu aux conversations gênantes qui surviennent après un oubli de paiement. Et avec la garantie d’un paiement prélevé à tempsà chaque fois, il n’y plus aucun risque que leur utilisation de votre service soit soudainement suspendue.

Parmi les autres avantages, vous pouvez citer celui de passer d’une facturation annuelle conséquente à des paiements mensuels ou trimestriels plus simples à gérer, ou la facilité de reprendre les paiements après un arrêt.

« Pour certains clients, il faut juste les informer correctement- pouvoir expliquer les avantages en des termes simples est souvent suffisant... » - Matthew Hall, Hallway Studios

4.Donnez-leur une bonne raison

Moins fastidieux et moins administratif peuvent être des arguments trop abstraits ou trop vagues pour inciter vos clients à agir. S’ils ont besoin d’un peu plus de motivation pour migrer vers GoCardless, vous pourriez leur proposer une remise ou une offre spéciale. Ajoutez-y une date limite pour leur donner une raison supplémentaire de le faire sans tarder. N’oubliez pas que le coût d’une offre promotionnelle ponctuelle est généralement bien inférieur aux frais engendrés par le temps passé à récupérer des paiements en retard ou ayant échoué.

« Lorsque nous débutons de nouveaux projets immobiliers, nous proposons aux résidents un échéancier de paiement, quileur permet habituellement d’étaler leurs paiements sur 10mois. » - Guy Hudson, Norwich Residential Management

5. Rassurez-les

Si vous pensez que certains de vos clients finaux sont réticentsà l’idée de vous laisser préleverde l’argent sur leur compte bancaire, rassurez-les en leur expliquant qu’ils garderont toujours le contrôle. Avec GoCardless, ils seront systématiquement informés dela date et du montant d’un prélèvement, ils auront la possibilité de stopper un paiement, et ils seront protégés par la garantie légale si un paiement est prélevé par erreur.

« Nos clients finaux savent quela garantie Direct Debit Guarantee rend leurs paiements plus sûrs qu’avec les virements Bacs ou les ordres permanents... » - Jacob Colton, Catalyst2

6. Présentez votre vision des choses

Les entreprises les plus performantes ne voient pas leurs clients comme de simples payeurs. Il existe un véritable lien affectif. Cela s’applique aussi bien aux petites entreprises qu’à celles à plus grande échelle. Si vous êtes dans ce cas, dites à vos clients que lorsqu’ils migrent vers GoCardless pour leurs paiements, ils vous permettent d’avoir plus de temps et plus de ressources pour améliorer votre activité.

« Même les marchands assez réticents au départ ont vite réalisé que cela leur a simplifié la vie. » - Iain Worthington, directeur financier, VIA