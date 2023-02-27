¿Qué son los pagos bancarios? Aquí está todo lo que debes saber

El cobro y la ejecución de pagos constituyen la esencia de las empresas de todos los tamaños.

La forma de cobrar los pagos puede tener un impacto real en la cantidad de flujo de efectivo que entra en tu empresa, en la pérdida de clientes y en el dinero que gastas para cobrar los pagos. Haciéndolo de la forma correcta, podrás eliminar todos esos engorros derivados del cobro de pagos y así, hacer que tus pagos se conviertan más bien en una parte estratégica y valiosa de tu negocio.

¿Qué son los pagos bancarios?

Los pagos bancarios son pagos efectuados directamente desde una cuenta bancaria a otra. ¡Así de fácil! A través de transacciones sencillas y sin intermediarios, el dinero pasa directamente de una cuenta a otra. Los pagos son digitales, integrados, más rápidos y más seguros.

Los pagos bancarios pueden utilizarse para cobrar pagos instantáneos, únicos o recurrentes automatizados, y todos ellos en función de las necesidades de tu empresa.

¿Por qué utilizar pagos bancarios?

Al ser directos y digitales por naturaleza, los pagos bancarios ofrecen a las empresas una nueva oportunidad de librarse del estrés que supone el cobro de los pagos, al mismo tiempo que reducen los costes y aumentan la eficiencia. Estas son las respuesta a ese por qué:

Tendrás menos estrés

Con los pagos bancarios puedes introducir la automatización y así ya no tendrás que depender de que tus clientes se acuerden de pagar a tiempo, ni tampoco tendrás que conciliar manualmente los pagos recibidos. Esto te ahorrará muchísimas horas valiosas de tu tiempo y, asimismo, ofrecerás a tus clientes una mejor experiencia.

Reducirás los costes de cobro de pagos

Coste por transacción Con comisiones transparentes y más bajas, en comparación con las tarjetas y otros métodos de pago, los pagos bancarios con GoCardless tienen un coste medio de cobro por transacción de un 56 % menos.

Coste de la gestión de cobros Deshazte del papeleo. Gracias a la automatización que es parte de los pagos bancarios, puedes recuperar el tiempo que dedicarías a gestionarlos y reducir en un 59 % el tiempo que dedicas a la gestión de cobro de pagos.

Cobrarás más rápido

Como los pagos bancarios se extraen directamente de una cuenta bancaria a otra, podrás cobrar un 86 % más rápidamente. Esto libera tu capital circulante y mantiene el flujo de efectivo.

Reducirás los pagos fallidos

Con menos pasos e intermediarios, los pagos bancarios directos solo fallan el 2,7 % de las veces. Las transferencias bancarias, por su parte, fallan un poco más del doble, 6,5 % de las veces para ser exactos. Los pagos fallidos suponen dejar ingresos sin cobrar y, si estás persiguiendo esos pagos manualmente, eso te cuesta tiempo y dinero, además de crear potencialmente experiencias negativas para tus clientes.

Reducirás la pérdida de clientes

El 30 % de la pérdida de clientes se debe a los pagos fallidos. Un menor número de pagos fallidos significa que es menos probable que tu empresa experimente una pérdida involuntaria de clientes. Con los pagos bancarios, la pérdida de clientes media anual es de solo el 4 % frente al 14 % de los que pagan con tarjeta y al 16 % de los usuarios de PayPal. Esto puede provocar una pérdida de ingresos e incluso deudas incobrables ya que entre el 11 y el 15 % de los pagos fallidos dan lugar a deudas incobrables.

Dejarás atrás la ineficiencia en los pagos

Durante muchísimo tiempo, las empresas han sufrido los elevados costes y la fuga de recursos que supone gestionar los cobros manuales. Pero ya no tiene por qué ser así. Los pagos bancarios pueden ayudarte a reducir costes, cobrar más rápido, captar y retener más clientes y reducir los engorros que se derivan del proceso de cobro de pagos. Tal como realmente deben ser.

Pagos bancarios, con GoCardless

En GoCardless trabajamos con más de 75 000 empresas de todo el mundo, desde empresas startups hasta grandes empresas ya establecidas y famosas, para cobrar tanto los pagos recurrentes como los únicos, sin tener que estar persiguiéndolos, sin estrés ni costosas tasas.

En GoCardless combinamos el poder de los pagos bancarios con la banca abierta y la inteligencia de pagos para ampliar la forma en que las empresas pueden utilizar y aprovechar los pagos bancarios (domiciliación bancaria) y, de esta manera, ayudamos a reducir los pagos fallidos y el fraude. Además, cobramos pagos en más de 30 países, a través de 6 diferentes sistemas de débito bancario nacionales o regionales.

Puedes acceder a todo esto a través de uno de nuestros más de 350 socios integrados, entre los que se encuentran: Salesforce, Holded, Nexudus, Sellsy, Domicilialo, Sage y Chargebee; y también puedes integrarte directamente con GoCardless a través de nuestra API RESTful. Para ver todo lo que puedes hacer con nuestra API, simplemente regístrate para obtener una cuenta Sandbox gratuita en tan solo unos minutos.

Los pagos bancarios son el pilar fundamental de la nueva era de pagos, que además llega de la mano de nuestra amplia experiencia en saber lo que funciona, lo que no y cómo las empresas de todos los tamaños pueden simplificar sus procesos de cobro.

"Al ofrecer soluciones sencillas y seguras de pago bancario directo, ayudamos a las empresas y a sus clientes a prescindir de intermediarios innecesarios y a cobrar directamente a través de sus cuentas bancarias."

"Hasta ahora, los pagos en línea se veían limitados por métodos de pago creados para un mundo sin internet, lo que resultaba en elevados costes por transacción y lentitud en los cobros", dijo Hiroki Takeuchi, director general de GoCardless. "Siempre hemos creído que la domiciliación bancaria es la mejor forma de cobrar pagos recurrentes, y la banca abierta está concebida para hacer que los pagos bancarios sean también la mejor forma de cobrar pagos únicos."