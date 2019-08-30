¿Qué es la Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) y qué significa para el mundo del comercio en España y Europa?

Si aún no has oído hablar de ello, no formas parte de una minoría: según la encuesta de Mastercard realizada a comerciantes europeos a finales de 2018, el 75% de ellos desconocía qué era la SCA y qué suponía para ellos. Sin embargo, a pesar de todo, la SCA entrará en vigor en septiembre de 2019 e implica cambios significativos en los requisitos de seguridad de las compras online.

En el video, Timmy Neilsen, Product Marketing Manager de GoCardless, explica de forma general y en apenas 2 minutos qué es la SCA y cómo afecta al mundo del comercio en España y Europa.

Punto clave

¿Qué es realmente la Autenticación Reforzada del Cliente?

En resumen, la SCA es parte de la legislación a nivel europeo, PSD2. En la práctica, la SCA supone que ahora sea necesario la autenticación de dos factores para las compras online. Eso significa que cuando tu cliente compra algo en tu negocio a través de Internet, debe ofrecer dos tipos de información adicionales de identificación además de los datos de pago. Esta información puede ser alguna de las siguientes:

Algo que solo tu cliente sabe, como una contraseña

Algo que solo tu cliente posee, como su teléfono móvil (que puede recibir un código de un único uso)

Algo que solo tu cliente tiene, que podría ser algo así como una huella digital

Dónde se aplica la Autenticación Reforzada del Cliente?

SLa SCA tendrá impacto en cualquier transacción aplicable en la que tanto el proveedor de servicios de pago comercial como el banco del cliente final se encuentren dentro del Área Económica Europea (EEE). Si uno de estos se encuentra fuera de Europa, el requisito es que el proveedor de servicios de pago en Europa haga sus "mejores esfuerzos" para aplicar la SCA.

¿Cómo me afecta la Autenticación Reforzada del Cliente?

La SCA será aplicada por el banco del cliente, pero es probable que sea facilitada por un procesador de tarjetas. Sin embargo, es necesario que, como comerciante, tengas un flujo de pago que lo permita. Es probable que tu proveedor de servicios de pago esté al tanto de todo esto, pero vale la pena leer cualquier tipo de información publicada acerca de ello para comprender su enfoque y cómo te afecta.

¿La Autenticación Reforzada del Cliente reducirá mis tasas de conversión?

Es algo que preocupa a muchas empresas. Y, sin duda, es posible que la SCA complique la experiencia de compra a ojos de sus clientes, lo que puede conllevar una caída en la conversión. Sin embargo, la SCA tiene una serie de exenciones incorporadas donde la autenticación de dos factores puede no ser necesaria, por ejemplo: