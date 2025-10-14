GoCardless nombra al español Borja Valiente director general para EMEA

La compañía internacional de gestión de pagos bancarios impulsa su estrategia en EMEA con el nombramiento de Hamish Wood como vicepresidente de Customer Success.

Madrid, 15 de octubre de 2025 – La compañía internacional de gestión de pagos bancarios GoCardless, anuncia el nombramiento de Borja Valiente como nuevo director general de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y vicepresidente de Ventas. Desde este cargo, liderará la estrategia de crecimiento de ingresos y la captación de clientes en un mercado estratégico para la compañía, que en España ha registrado un aumento del 25% en los ingresos y un 91% más de transacciones procesadas durante el último año fiscal.

Borja Valiente se incorporó a GoCardless en 2016 y, desde entonces, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el área comercial en Europa. Ahora asume la dirección de la región EMEA, apoyado por un equipo directivo que incluye a Luis Fernández de la Regata Lestrade, Country Manager para España; Clementine Destrez, Sales Manager Emerging and Corporate para EMEA; y Thibaut Arnould, Sales Manager de Mid-Market y Enterprise para EMEA.

“En esta nueva etapa tengo la oportunidad de seguir desarrollando nuestro negocio con un equipo de grandes profesionales. Europa es una región estratégica para GoCardless y, juntos, trabajaremos para acelerar el crecimiento de los ingresos y ampliar aún más nuestra base de clientes», afirma Valiente.

La compañía ha nombrado también a Hamish Wood, vicepresidente de Customer Success para la región. Wood, que forma parte de Gocardless desde 2019, será responsable de impulsar una cultura empresarial centrada en el cliente y de ayudar a las empresas a maximizar los beneficios de la plataforma global de pagos bancarios para potenciar su crecimiento. Liderará un equipo de más de 45 profesionales especializados en implementación y servicios al cliente en todo el mundo, nueve de ellos dedicados específicamente a la región EMEA.

Sobre su nuevo cargo, Wood explica que “los clientes son el centro de nuestro negocio. Con un equipo unificado de Customer Success en la región podemos acompañarlos mejor, trabajar como socios y acelerar tanto nuestro crecimiento como el suyo”.

«Borja y Hamish son líderes excepcionales, y sus nombramientos refuerzan nuestro compromiso con la región EMEA. Su experiencia será fundamental para consolidar nuestra estrategia en Europa», concluye Pat Phelan, Chief Revenue Officer de GoCardless.