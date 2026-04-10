Si gestionas cobros en España, probablemente llevas años trabajando con transferencias bancarias. Son métodos conocidos, con comisiones bajas y procesos relativamente ágiles, especialmente en el caso de los cobros recurrentes. Por eso, en muchos casos se ven como una solución eficiente por defecto.

Sin embargo, centrarse únicamente en la comisión bancaria puede dejar fuera parte de la ecuación. El problema es que la comisión bancaria solo cuenta una parte de la historia. El coste real suele aparecer en otro sitio: en el tiempo que tu equipo dedica a gestionar cobros, resolver incidencias o reconciliar pagos. Y ahí es donde entra en juego el Coste Total de Propiedad (TCO o Total Cost of Ownership) y su impacto en la rentabilidad operativa de la empresa.

El error de mirar solo la comisión

Cuando analizamos la rentabilidad de un sistema de cobros, lo primero que solemos mirar es la comisión bancaria. Si la comisión es baja o inexistente el sistema parece eficiente por definición.

Pero la comisión es solo la parte visible.

Hay distintos elementos que no aparecen en el extracto bancario pero que sí afectan a la estructura de costes interna: tiempo de conciliación, gestión de devoluciones, reclamaciones, retrasos en la entrada de dinero y recursos financieros inmovilizados más tiempo del necesario.

La transferencia puede implicar comisiones bajas, pero eso no significa que sea rentable.

Y en un entorno económico donde los márgenes son cada vez más ajustados, ese proceso importa más que nunca, especialmente para empresas que operan con altos volúmenes de transacciones y tickets medios bajos.

El coste invisible de las devoluciones

Cuando falla una transferencia o se produce una devolución, la comisión sigue siendo baja. Pero el coste empieza a acumularse.

Alguien de tu equipo financiero debe identificar la incidencia, revisar la factura asociada, contactar con el cliente, registrar la información correctamente y, en muchos casos, volver a gestionar el cobro. Este ciclo puede repetirse varias veces a lo largo del año dependiendo del tipo de negocio.

En muchos casos, la gestión de devoluciones se convierte en un proceso estructural dentro del departamento financiero, con un impacto acumulado significativo en el Coste Total de Propiedad. No es un gasto teórico, sino que es tiempo productivo que no se está dedicando a otras tareas estratégicas.

Cuando las devoluciones fallidos se convierten en churn

Las pagos fallidos no solo generan trabajo administrativo. También pueden afectar directamente a los ingresos.

En muchos modelos de suscripción, una parte importante de la cancelación de clientes no es voluntaria. Ocurre porque un pago falla: una transferencia que nunca se realiza, una tarjeta caducada o un error en los datos de pago.

Se calcula que hasta el 40 % del churn puede estar relacionado con problemas de pago, incluso cuando el cliente no tenía intención de cancelar.

Por eso el modelo de cobro también influye en el valor de vida del cliente (LTV). Cuantos más pagos se cobran correctamente en el primer intento, menor es la probabilidad de perder clientes por fricción operativa.

La conciliación manual: el impuesto invisible

Otro de los grandes costes ocultos está en la conciliación manual, especialmente cuando no existe un sistema de conciliación automatizada.

La domiciliación bancaria suele generar datos poco estructurados: conceptos ambiguos, referencias incompletas o errores en la información introducida por el pagador. El resultado es que tu equipo financiero debe intervenir manualmente para cuadrar cada movimiento con su factura correspondiente.

La conciliación de datos bancarios no estructurados con facturas es, en la práctica, un impuesto invisible sobre el equipo financiero. Este trabajo, que a menudo se percibe como parte natural del día a día, tiene un impacto directo en el Coste Total de Propiedad del sistema de cobros.

Además, en 2026, con la evolución normativa derivada de la Ley Crea y Crece y el avance de los sistemas de facturación electrónica conectados con la AEAT, como Veri*Factu, los procesos manuales no solo son lentos: pueden generar desfases en la trazabilidad y el reporting.

Cada retraso en la identificación de un pago es una pérdida de visibilidad financiera. Y la falta de visibilidad es enemiga de la rentabilidad.

Liquidez: la diferencia entre reaccionar y controlar

Existe otro factor menos visible pero igual de crítico: el control del momento del cobro.

Cuando el modelo depende de que el cliente inicie la transferencia, la empresa pierde previsibilidad. No puede anticipar con exactitud cuándo entrará el dinero, lo que complica la planificación de tesorería y puede aumentar la dependencia de líneas de crédito y encarecer la financiación operativa.

Y podemos asegurarte que ahorrarte unos céntimos en comisiones no compensa perder este control sobre la liquidez.

La rentabilidad total de un negocio no se construye solo reduciendo costes unitarios. Se construye mejorando la previsibilidad y reduciendo la fricción operativa.

El “impuesto al crecimiento” de los cobros en España

Hay otro coste que muchas empresas no consideran hasta que empiezan a escalar: cómo los bancos gestionan el riesgo en los adeudos directos.

Cuando un banco procesa un adeudo directo, paga el dinero al comercio antes de saber si ese pago será devuelto. Si el cliente solicita un reembolso más tarde, el banco debe cubrirlo primero y después recuperarlo del comercio.

Para protegerse, muchas entidades españolas imponen lo que llaman un límite de riesgo.

En la práctica significa que para poder cobrar tienes que mantener dinero bloqueado como garantía o aceptar que parte de tu línea de crédito quede congelada.

Ese capital queda inmovilizado durante semanas o meses. Dinero que no puedes usar para invertir, contratar o crecer.

Para empresas que escalan rápido, este sistema introduce una fricción inesperada: cuanto más crece tu volumen de cobros, más capital debes dejar parado en el banco.

En 2026, la rentabilidad pasa por revisar el sistema completo

En un entorno donde la presión regulatoria es cada vez mayor, existen márgenes más estrechos y las estructuras financieras son más exigentes, las empresas no pueden permitirse evaluar sus cobros únicamente por el coste visible.

El verdadero análisis debe incluir todos los elementos del sistema: gestión de devoluciones, conciliación, impacto en liquidez y costes internos asociados.

Porque el problema no es la transferencia en sí, sino todo lo que ocurre alrededor.

La automatización como decisión financiera

Cuando se tienen en cuenta todos estos costes (devoluciones, conciliación manual o falta de previsibilidad) la conversación cambia. El debate ya no es solo cuánto cuesta tu sistema actual, sino cuánto tiempo de tu equipo financiero está dedicado a sostenerlo.

Un estudio de Forrester señala que muchas empresas cuentan con más de 20 empleados a tiempo completo gestionando cobros recurrentes. Además, el estudio comparativo de eficacia financiera de PwC 2021 mostró que el 26% del tiempo dedicado a la facturación de los clientes por parte de los equipos financieros podría automatizarse.

En la práctica, muchos equipos financieros acaban dedicando una parte significativa de su tiempo simplemente a mantener el sistema funcionando. De hecho, se estima que el 89 % de las empresas necesitan más de 11 personas dedicadas solo a gestionar volumen de pagos.

El problema no es solo la carga operativa. Es la capacidad de escalar. Cuando el volumen de cobros crece, muchas empresas se ven obligadas a añadir más personal o más integraciones bancarias solo para sostener el sistema.

Con un modelo de cobro automatizado, una única integración puede gestionar pagos en más de 30 países, permitiendo crecer sin aumentar proporcionalmente el equipo financiero.

Al automatizar tus pagos recurrentes con una solución de cobros bancarios global como GoCardless, puedes conseguir:

Reducir los costes administrativos: que los equipos de finanzas y gestión de cobros sean hasta un 21 % más eficientes

Cobros más fiables: recopila con éxito el 97,3 % de los cobros en el primer intento. Y si alguno falla, Success+ puede recuperar hasta el 70 % de estas devoluciones, evitando gran parte del trabajo manual de seguimiento.

Mejor flujo de caja: di adiós a las ventas pendientes (DSO) de más de 20 días y recibe tus cobros en tan solo 3,6 días de promedio

Ahorrar dinero: gasta hasta un 56 % menos por transacción

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