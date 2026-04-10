Cuando hablamos de gestión financiera, crecer no es solo vender más. También consiste en cobrar más, sin añadir tensión a la tesorería. El crecimiento no solo depende del volumen de ventas, sino de la capacidad de la empresa para cobrar con previsibilidad y controlar el riesgo financiero que cada cliente representa.

Ese riesgo (conocido como riesgo de crédito) es la posibilidad de sufrir pérdidas cuando un cliente no cumple con sus obligaciones de pago en el plazo previsto, o no llega a hacerlo. En otras palabras, es el riesgo que asume la empresa entre el momento en que presta un servicio o entrega un producto y el momento en que el importe se cobra efectivamente.

Cuando este riesgo no se evalúa ni se gestiona correctamente, el impacto va mucho más allá del pago puntual: afecta directamente a la liquidez, la planificación financiera y la capacidad de seguir creciendo sin fricciones.

El contexto actual en España lo pone de manifiesto. Según el último estudio de Informa D&B, el 51,5 % de las empresas españolas afirma haber sufrido algún impago en los últimos doce meses, mientras que el 56 % cerró 2024 con un riesgo alto o medio-alto de cobrar a más de 90 días. No se trata solo de retrasos, sino de una presión real sobre el flujo de caja, la previsión de ingresos y la capacidad operativa de la empresa.

Esta guía analiza cómo el modelo bancario tradicional puede limitar ese crecimiento mediante límites de riesgo, cash cover y techos operativos en los cobros, y cómo una infraestructura de cobros moderna permite escalar sin esas restricciones.

1. El concepto de "Crédito Necesario" en el mercado español

En la gestión del riesgo de cobros, el Crédito Necesario (CN) es el capital que una empresa necesita tener cubierto para sostener sus ventas hasta que el dinero entra en cuenta.

Dicho de forma sencilla, es el importe de riesgo que asumes entre el momento en que prestas el servicio o entregas el producto y el momento en que se produce el cobro.

Este cálculo suele expresarse con una fórmula muy simple:

CN = Ventas diarias x Plazo real de cobro.

Cuanto mayor sea el volumen de ventas o más largo el plazo medio de cobro, mayor será el riesgo financiero que la empresa debe asumir. Este importe aumenta cuando se incorporan nuevos clientes o crece el volumen con los ya existentes. El problema aparece cuando el límite de riesgo concedido por el banco no acompaña ese crecimiento.

En España, los bancos aplican criterios de riesgo algo rígidos para el Adeudo Directo SEPA debido a los periodos de devolución (hasta 8 semanas).

2. Los tres frenos del modelo bancario tradicional

A. Pignoración: el coste de oportunidad del dinero inmovilizado

Para cubrir el riesgo de devoluciones, la banca española suele exigir colaterales, retenciones o una cuenta de garantía. En la práctica, esto significa inmovilizar parte de tu liquidez como respaldo frente a posibles incidencias en los cobros.

Impacto: ese capital deja de estar disponible para el negocio. No puede destinarse a nóminas, inversión, crecimiento o necesidades de tesorería del día a día. Es dinero que deja de trabajar para la empresa.

B. El techo de procesamiento

La capacidad de cobro mensual no siempre depende de tu crecimiento comercial, sino del límite de riesgo que el banco te haya concedido.

El riesgo de éxito: si lanzas una campaña exitosa y tus cobros superan el límite asignado, el banco no procesara las remesas excedentes.

Burocracia: ampliar estos límites suele requerir un análisis del comité de riesgos, un proceso que en España puede demorar entre 4 y 8 semanas, frenando en seco tu agilidad operativa y limitando el crecimiento y la liquidez

C. La complejidad de operar con múltiples bancos

Para evitar estos límites, muchas empresas terminan repartiendo sus cobros entre varias entidades bancarias. Aunque a corto plazo parece una solución, en la práctica añade una gran carga operativa.

Más bancos significa más ficheros de emisión de cobros, más archivos de conciliación cada pocos días, más accesos a portales distintos y más procesos separados para gestionar devoluciones y volver a lanzar cobros.

Todo esto complica la visibilidad, aumenta el trabajo manual y multiplica el riesgo de errores en conciliación y seguimiento.

3. La ventaja de GoCardless: una infraestructura sin límites

GoCardless no opera bajo el modelo tradicional de riesgo bancario. Somos una red global de cobros diseñada para ayudar a las empresas a crecer sin que la infraestructura financiera se convierta en un freno.

Sin límites de riesgo que bloqueen el crecimiento

A diferencia de la banca tradicional, no dependes de un límite de riesgo que condicione cuánto puedes cobrar cada mes. Esto significa que no necesitas inmovilizar efectivo como garantía ni solicitar ampliaciones de capacidad cada vez que aumenta tu volumen de cobros.

Tu liquidez permanece disponible para el negocio y tu capacidad de crecimiento deja de estar vinculada a la política crediticia de una entidad bancaria.

Escalabilidad sin fricciones, también a nivel internacional

Nuestra infraestructura está diseñada para procesar grandes volúmenes de cobros y acompañar el crecimiento de tu negocio sin cuellos de botella operativos. Si tu volumen se duplica de un mes a otro, la infraestructura escala contigo.

Además, puedes gestionar cobros internacionales dentro del entorno SEPA y otros mercados desde una única plataforma, algo que muchos bancos tradicionales no facilitan de forma ágil, incluso cuando técnicamente se trata de cobros SEPA.

Esto te permite crecer no solo en España, sino también en otros mercados europeos sin multiplicar relaciones bancarias ni procesos operativos.

Visibilidad y control en una única plataforma

En vez de gestionar límites repartidos entre distintas entidades, ficheros separados y múltiples portales bancarios, dispones de una plataforma centralizada con visibilidad en tiempo real del estado de cada cobro.

Esto simplifica la conciliación, reduce errores manuales y te ofrece un mayor control sobre el flujo de caja.

4. Maximizar el éxito del cobro con inteligencia de datos

Optimizar los cobros no consiste solo en eliminar límites de riesgo. También implica maximizar la tasa de éxito en cada intento de cobro.

En España, las devoluciones y los cobros no completados pueden tener un impacto directo en el flujo de caja y aumentar el DSO (Days Sales Outstanding), retrasando la entrada de liquidez y reduciendo la previsibilidad financiera.

Por eso, una estrategia de optimización debe ir más allá de la infraestructura y centrarse también en mejorar el porcentaje de cobros completados con éxito.

Nuestra solución Success+ utiliza modelos de aprendizaje automático para identificar el momento en el que existe una mayor probabilidad de que un cobro se complete correctamente.

Si un cobro no se procesa en el primer intento, el sistema reintenta automáticamente en el día óptimo para ese pagador, sin necesidad de intervención manual por parte del equipo financiero.

El resultado es un impacto directo en la recuperación de ingresos: de media, las empresas que utilizan esta tecnología recuperan hasta el 70% de las devoluciones de forma automática.

Conclusión: del riesgo a la resiliencia financiera

Como responsable financiero, el objetivo no es solo cobrar, sino hacerlo de la forma más eficiente, predecible y sostenible para el balance. Seguir operando bajo un modelo basado en límites de riesgo, efectivo inmovilizado y ampliaciones manuales puede frenar la liquidez y restar agilidad al crecimiento del negocio.

En un entorno en el que la previsión de caja y la eficiencia operativa son clave, contar con una infraestructura de cobros preparada para escalar marca la diferencia entre reaccionar y anticiparse. La pregunta ya no es solo cuánto puedes cobrar hoy, sino cuánto capital podrías liberar y qué margen ganarías para seguir creciendo.