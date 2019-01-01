​[Informe] de Forrester Consulting: Replantee su estrategia de pagos para retener a sus clientes y mantener su balance final

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Forrester encuestó a 700 responsables de la toma de decisiones de pago en empresas tanto B2B y B2C como solo las B2B, para evaluar el estado de los pagos recurrentes en todo el mundo.
En un mundo de avances tecnológicos, las empresas evolucionan constantemente para servir a sus clientes. Los modelos de ingresos recurrentes, como las suscripciones o los modelos basados en el consumo, se han convertido en la clave de esta evolución.
La encuesta reveló que el panorama de los pagos recurrentes B2B es cada vez más complejo, lo que da lugar a la pérdida de clientes, a fallos en los pagos, a costes elevados y a una disminución de los ingresos que repercute en el negocio en general.
Las principales conclusiones de la encuesta son:
La tasa media de fracaso de las empresas mundiales
Las tasas de pérdida de clientes previstas y las deudas incobrables resultantes de los pagos fallidos
El coste total del cobro de los pagos
El número de empleados a tiempo completo necesarios para gestionar las operaciones de cobro
Descargue el informe completo en inglés para obtener todos los datos importantes, así como también las recomendaciones sobre cómo las empresas pueden hacer frente a los retos de pago en constante evolución.