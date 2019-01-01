​[Informe] de Forrester Consulting: Replantee su estrategia de pagos para retener a sus clientes y mantener su balance final

El fragmentado panorama de los pagos recurrentes está provocando graves problemas operativos

En un mundo de avances tecnológicos, las empresas evolucionan constantemente para servir a sus clientes. Los modelos de ingresos recurrentes, como las suscripciones o los modelos basados en el consumo, se han convertido en la clave de esta evolución.

La encuesta reveló que el panorama de los pagos recurrentes B2B es cada vez más complejo, lo que da lugar a la pérdida de clientes, a fallos en los pagos, a costes elevados y a una disminución de los ingresos que repercute en el negocio en general.