Averigua cuál es el mejor método para tu negocio, y cómo puede ayudarte a ahorra tiempo y esfuerzo en el momento del cobro.

Todos los métodos de pago pueden ser de tipo push o pull, pero ¿qué significa exactamente push y pull? En nuestro artículo, te explicamos cuáles son las principales ventajas de estas dos formas de pago; los beneficios de cada uno de ellos para tu cash flow y cuál es la mejor opción para el cobro de los pagos regulares.

Pagos push vs. pull

Podemos categorizar todos los métodos de pago en push o pull, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Y cuáles son las ventajas para las empresas?

Un pago push significa que tus clientes tienen que enviarte de forma activa el dinero que te deben, es decir, empujar el dinero hacia ti. Algunos ejemplos más comunes de pagos push son el efectivo, los cheques y las transferencias bancarias. Los pagos push suelen ser la única opción para transferir el pago de grandes cantidades de una única vez.

El control del pago está en manos de tus clientes. Ellos deben de acordarse de cuánto y con qué frecuencia deben pagarte. En el momento en que se olvidan o deciden no hacerlo, tu cash flow se ve afectado.

Por otro lado, pull significa que tu negocio puede retirar el dinero de tus clientes, es decir, puedes tirar el dinero hacia ti. Evidentemente, para poder hacerlo, tiene que haber un acuerdo preexistente entre las dos partes que te permita retirar el dinero de la cuenta de tu cliente.

En general, los pagos pull son: la domiciliación bancaria y algunas carteras digitales. Los pagos pull aportan más control al negocio ya que te permite saber cuándo vas a cobrar, lo que hace que el proceso sea más predecible.

Esto resulta útil cuando la relación entre el pagador y el beneficiario implica pagos periódicos de importes diferentes y en períodos de tiempo distintos.

En resumen, los pagos push, como el efectivo y las transferencias bancarias, requieren que tus clientes te envíen el dinero a la cuenta de tu empresa de forma activa, mientras que los pagos pull, incluyendo la domiciliación bancaria, permiten que la empresa retire el dinero de la cuenta de sus clientes.

Los pagos pull ofrecen un nivel mucho mayor de control y de predicción en tu cash flow en comparación con los pagos push, con la excepción de transacciones únicas de grandes cantidades.

¿Podrían ser los pagos pull la opción correcta para tu negocio?

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