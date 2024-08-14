¿Cómo incentivar a tus clientes a que paguen a través de GoCardless?

Si bien ya conoces los beneficios de GoCardless, tanto para tu empresa como para tus clientes, a veces puede tomar un poco de persuasión para convencer a tus clientes existentes a que cambien la manera de pagarte.

Los beneficios mismos de pagarte a través de GoCardless podrían ser suficientes incentivos para persuadir a tus clientes a que se cambien, así que te recomendamos que se los expliques primero. A continuación, algunos de esos beneficios para tus clientes:

Ahorro de tiempo, ya que al pagar a través de GoCardless tus clientes deben autorizar solamente el primer pago. Los pagos futuros se cobran automáticamente (y tus clientes siempre estarán protegidos si algún pago se cobra por error).

Menos complicaciones, ya que las tarjetas de crédito y débito están sujetas a caducidad, pérdida o robo, cosa que no ocurre con los pagos a través de GoCardless. Y los pagos mediante transferencias bancarias, efectivo y cheques requieren mucho procesamiento manual. Además, los pagos a través de GoCardless son muy sencillos puesto que tus clientes los configuran rápida y directamente y, una vez configurados, ya no tendrán que mover ni un dedo.

Menos interrupciones del servicio, ya que si algún pago de tu cliente se atrasa o falla, su servicio podría interrumpirse. Los pagos a través de GoCardless se procesan automáticamente en la fecha de vencimiento, y las tasas de fracaso tienden a ser bajas en comparación con otros métodos de pago, así tus clientes minimizan el riesgo de perder el acceso a tu servicio.

Pago a plazos de costes grandes: ¿actualmente tus clientes te pagan una suma grande anualmente? Si se cambian y pagan a través de GoCardless, puedes dividir fácilmente ese pago en cuotas a lo largo del año; además, podrán pagarte el día que mejor les convenga.

En caso de que los beneficios anteriores no sean lo suficientemente convincentes, puedes probar con incentivos más tangibles como ofrecer un descuento, por ejemplo.

Es probable que el pequeño coste inicial de ofrecer un incentivo sea mucho menor que los costes que gastarías si tuvieses que andar detrás de los pagos atrasados. Estas son algunas ideas geniales de incentivos que ya vimos que han tenido éxito:

Ofrecer una donación benéfica única para cada cliente que se cambie al pago a través de la domiciliación bancaria. Incluso podrías pedir a los clientes que indiquen su organización benéfica preferida para que esta reciba la donación.

Dar un regalo. Por ejemplo, la organización benéfica de conservación del Reino Unido, The National Trust, ofreció un par de binoculares gratis a las personas que se cambiaron a la domiciliación bancaria.

Ofrecer un descuento en tu producto o servicio. Por ejemplo, algunos proveedores de electricidad y gas, como EDF en el Reino Unido y Origin en Australia, ofrecen un porcentaje de descuento en la factura de sus clientes si estos deciden pagar a través de la domiciliación bancaria. Asimismo, la galería del Reino Unido, The Tate, ofreció un descuento de 10 £ (casi 12 €) en sus tarifas de membresía.

Considerar la idea de no cobrar cargos de gestión de pago. Por ejemplo, Norwich Residential Management (NRM) en el Reino Unido alienta a sus residentes a pagar las tarifas de servicios mediante la domiciliación bancaria con un plan de pago a plazos, en lugar de pagarlas mediante cheque o transferencia bancaria. Si lo hacen, NRM no les cobra el cargo de gestión de pago de 25 £ (casi 30 €).

Ofrecer una oferta por tiempo limitado. Por ejemplo, la empresa de limpieza de ventanas Premier Clean ofreció a los clientes que eligieron pagar a través de GoCardless un 10 % de descuento en su próxima limpieza durante un período limitado.

Más de 85 000 empresas utilizan GoCardless para cobrar a tiempo. Obtén más información sobre cómo puedes mejorar el procesamiento de pagos de tu empresa hoy mismo.