Qué son los pagarés de empresa

¿Alguna vez te has planteado utilizar un pagaré de empresa como promesa de pago a tus clientes?

En este artículo te explicamos qué es, cuáles son sus características, y qué ventajas aporta.

Qué es un pagaré de empresa

Un pagaré financiero es un instrumento de pago que establece un compromiso formal por parte del deudor, quien se compromete a efectuar un pago dentro del plazo establecido.

Su origen se remonta a la Edad Media, y fue introducido por unos banqueros italianos, pero su uso se reguló en el siglo XIX.

Se trata de una forma de pago con una fecha concreta de vencimiento; eso significa que en cuanto llegue dicha fecha, el importe se podrá cobrar acudiendo a la entidad financiera o través de una transferencia a la cuenta bancaria correspondiente.

Muchos negocios deciden comprar pagarés de empresas para financiarse en el corto plazo, emitiendo pagarés con un valor nominal superior al precio de compra y sacando provecho de la diferencia entre ambos valores.

Requisitos y características de los pagarés de empresas

Los pagarés emitidos por una empresa deberán cumplir con algunos requisitos específicos.

En primer lugar, deberán incluir el término “pagaré” puesto que indica la finalidad del documento, es decir, una promesa de pago.

Consta de una fecha de vencimiento, la fecha y el lugar de emisión, del importe en letra y número, y de la divisa correspondiente. La fecha de vencimiento es la fecha exacta a partir de la cual se podrá cobrar el producto, aunque hay que tener en cuenta que, tras el vencimiento, hay un plazo máximo para poder cobrar el pagaré financiero.

Otros elementos imprescindibles son la antefirma del emisor/deudor, junto al CIF y a la firma del administrador; la información necesaria para el cobro por domiciliación bancaria, por ejemplo el número IBAN completo y la entidad donde se cargará el importe.

Si nos damos cuenta de algún error, podemos cancelar un pagaré de empresa antes del vencimiento y emitir uno nuevo; o “salvarlo”, es decir, indicar la corrección en el reverso del documento con la firma del deudor. De esta forma, el pagaré será válido y cumplirá con los requisitos.

Ventajas y desventajas del pagaré de empresa

Este tipo de documento tiene beneficios, tanto para el emisor como para el receptor. En primer lugar, es una buena forma de financiación para la empresa emisora ya que puede aplazar el pago para disfrutar con anterioridad del producto o servicio contratado. Además, los pagarés financieros poseen una mayor validez legal en relación con otros títulos en caso de impago.

Con respecto a las desventajas, cabe destacar el riesgo, ya que no suelen estar adheridos ni al fondo de garantía de depósitos ni al de inversiones. La ausencia de garantía supone un problema porque dependemos completamente de la solvencia del banco. Además, si queremos cancelar un pagaré de empresa antes del vencimiento, el banco podría cobrarnos una comisión.

Alternativa de GoCardless al pagaré de empresas

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