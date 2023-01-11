Diferencia entre Bizum y transferencia

Las nuevas tecnologías están revolucionando diferentes sectores, entre ellos, el de la banca y de las transacciones online. Si antes para efectuar una transferencia era necesario acudir al banco y, además, esperar varios días antes de que el destinatario pudiera recibirla, hoy es posible emitirlas y recibirlas de manera inmediata, gracias a Bizum y a las transferencias inmediatas a través de la app del banco.

En este artículo, encontrarás la respuesta a la gran pregunta de siempre: ¿qué es mejor, Bizum o transferencia inmediata?

Qué es una transferencia bancaria inmediata

Una transferencia inmediata llega al destinatario aproximadamente diez segundos después de ejecutarse, independientemente de cuándo se emita. Es un servicio que funciona las 24 horas del día, por lo tanto, está disponible también los fines de semana y durante los días festivos. El coste varía según el banco, aunque suele ser de 2 euros o menos.

Cabe destacar que este tipo de transferencia se puede efectuar únicamente en la zona SEPA y el importe máximo que se puede enviar es de 15.000 euros por mes y 900 euros por día.

Qué es Bizum

Bizum es una alternativa que te permite pagar o cobrar por internet sin tener una cuenta bancaria.

Se trata de un servicio seguro y gratuito para enviar y recibir dinero utilizando únicamente tu smartphone. Funciona a través de una aplicación que vincula tu número de cuenta a tu número de teléfono o dirección de correo electrónico. De esta manera, basta con proporcionar uno de esos datos para poder recibir el pago, sin que tengas que dar tu número de cuenta.

¿Qué es más seguro, Bizum o transferencia?

Si te estás preguntando cuál es el método más seguro para enviar el dinero, Bizum o transferencia, a continuación encontrarás la respuesta.

La primera diferencia entre los dos servicios es que Bizum es completamente gratuito, mientras que una transferencia inmediata suele tener pequeñas comisiones, aunque no superan los 2 euros. En segundo lugar, enviar dinero con Bizum es mucho más rápido puesto que solo necesitarás el número de teléfono del destinatario, mientras que en el caso de la transferencia, es imprescindible conocer el número IBAN de la persona.

La última diferencia la encontramos en la cantidad de dinero que es posible enviar con cada servicio. Con Bizum, la cantidad mínima es de 0,50 euros, la máxima de 1000 euros. En un día, un cliente puede recibir hasta 2000 euros.

En el caso de las transferencias inmediatas, el importe máximo varía según el banco pero, en general, suele ser más alto.

Por otro lado, cabe decir que Bizum es más utilizado entre particulares, sobre todo amigos y familiares, mientras que la transferencia inmediata es el método preferido por los negocios.

En términos de seguridad, ambos servicios son completamente seguros ya que es el banco el encargado de las operaciones.

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