Cómo cobrar por internet sin una cuenta bancaria

Esta es una cuestión a la que se enfrenta todo empresario o autónomo cuando está empezando. Para los pequeños negocios que aún no han despegado del todo o que solo son un hobby con el que sacar un dinero extra, abrir una cuenta de negocios en un banco tradicional puede parecer un trámite demasiado engorroso. Quizás pienses que es mejor posponer el momento hasta tener claro que tu negocio va a ser viable. Si es tu caso, en este artículo te proponemos otras maneras de cobrar por internet sin abrir una cuenta bancaria exclusivamente para tu negocio.

Inconvenientes de abrir una cuenta bancaria

Ya hemos hablado antes de las ventajas de abrir una cuenta para tu negocio y de cuáles son las mejores cuentas bancarias para pymes. Si aún no te hemos convencido o si te repele la idea de pagar comisiones y tarifas cuando tus ingresos son todavía muy bajos, hay otras opciones para recibir pagos sin tener una cuenta bancaria.

Es cierto que los bancos tradicionales presentan algunas desventajas, como la obligación de cumplir ciertas condiciones para evitar las comisiones y los gastos de mantenimiento. Si bien el fenómeno de la banca electrónica no deja de crecer en España, tres de cada cuatro cuentas todavía pertenecen a los bancos tradicionales por su amplia oferta de productos financieros para respaldar a las nuevas empresas.

Otros métodos para cobrar en internet sin una cuenta bancaria tradicional

Para que tu negocio funcione, es importante ofrecer a tus clientes todos los métodos de pago posibles y no dejar que un pago poco accesible te suponga una venta perdida. Independientemente de cuáles sean tus razones para no abrir una cuenta bancaria, hay otras formas de recibir pagos y pagar tus facturas sin la necesidad de tener una.

Dinero en efectivo

El dinero en efectivo es una de las maneras más antiguas (y probablemente la más fácil) de aceptar pagos sin tener una cuenta bancaria. Si tienes un negocio local y por ejemplo, ofreces servicios a domicilio o entregas tus productos en persona, esta podría ser una opción. No tienes que dar los datos de tu cuenta ni esperar para recibir el dinero, como es el caso de las transferencias entre cuentas de distintos bancos. Es inmediato y muy conveniente.

Cheque bancario

Aunque en nuestro país los cheques están en peligro de extinción, todavía queda un minúsculo porcentaje de personas que los siguen utilizando. Cobrar mediante cheque bancario no es la opción más recomendable en la actualidad, pero no está de más saber que esa posibilidad existe.

Transferencia a tu cuenta personal

Quizás seas reticente a abrir una cuenta de negocios para tu pequeña empresa, pero seguro que ya tienes una cuenta personal donde cobrar la nómina y pagar tus recibos domiciliados. Una opción es proporcionar tu número de cuenta personal para recibir los pagos por tus productos o servicios mediante una transferencia. El inconveniente de este método es que saber cuánto tarda una transferencia bancaria depende de las entidades implicadas y su hora de corte.

Bizum

Bizum es un servicio seguro y gratuito para enviar y recibir dinero utilizando tu smartphone. Funciona a través de una aplicación que vincula tu número de cuenta a tu número de teléfono o dirección de correo electrónico. De esta manera, basta con proporcionar uno de esos datos para poder recibir el pago, sin que tengas que dar tu número de cuenta.

PayPal

Esta plataforma ofrece muchas posibilidades, además de facilitar las compras en línea. Si quieres recibir pagos sin tener que abrir una cuenta de negocios, puedes hacer los cobros y acumular el saldo en una cuenta de PayPal. Sus ventajas lo convierten en uno de los sistemas de pago más utilizados en todo el mundo.

Pasarela de pago

Para cobrar a tus clientes con tarjeta, necesitas una pasarela de pago que te permita aceptar los pagos con tarjeta de débito o crédito. Consiste en una interfaz donde el comprador introduce los datos de su tarjeta para efectuar el pago de forma segura. La plataforma de pago se conecta con el banco del cliente para autorizar la transacción y envía el dinero a tu cuenta bancaria, que puede ser tu propia cuenta personal.

GoCardless

GoCardless te permite cobrar los pagos de tus clientes mediante un mandato de domiciliación bancaria. Este método de pago es especialmente útil para recibir cobros recurrentes por tus suscripciones o servicios de consultoría, aunque también podrás recibir cobros puntuales. Si todavía no tienes una cuenta exclusiva para tu negocio, puedes conectar tu cuenta personal para recibir el dinero.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas reclamando el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.