El límite de Bizum para particulares y autónomos

En apenas unos años, Bizum ha revolucionado la forma de recibir y enviar dinero entre familiares y amigos. Ahora, el objetivo de este servicio de pagos es dar el salto a los negocios online y a pie de calle. Cada vez más tiendas aceptan los pagos con el móvil, por eso es importante que conozcas las ventajas y los límites de Bizum. Te explicamos cuáles son las nuevas condiciones de uso y cómo afectan a los comercios y autónomos.

¿Qué es Bizum y cómo lo utilizan los pequeños comercios?

Desde su lanzamiento en 2016, Bizum se ha convertido en uno de los medios de pago favoritos de los españoles que ya utilizan más de 20 millones de usuarios. En el primer trimestre de 2022, este servicio de pagos móviles alcanzó los 1000 millones de operaciones realizadas, de las que 10 millones corresponden a pagos en comercios.

¿A qué se debe su popularidad? Bizum es una forma sencilla, cómoda y segura de recibir y enviar dinero a amigos, familiares y comercios mediante una transferencia instantánea. Para ello, solo hay que conocer el número de teléfono móvil del receptor (que seguramente ya estará guardado en tu agenda de contactos). Bizum vincula tu número de móvil a tu cuenta bancaria o número IBAN; la mayoría de los bancos españoles ya se han adherido a este servicio.

Con la digitalización de los comercios que ha impulsado la pandemia, los pagos en efectivo están cada vez más en desuso. Ya no es tan extraño pagar con tarjeta cantidades pequeñas, como una barra de pan o un café. Para este tipo de comercios —como las fruterías, los bares, las panaderías o los puestos ambulantes—, Bizum es una gran alternativa a los pagos con tarjeta de crédito, cuyas comisiones suelen llevarse un buen pellizco de los importes más pequeños. Si tienes un comercio electrónico, también es posible integrar los cobros con Bizum en tu pasarela de pagos.

¿Cuáles son los nuevos límites de Bizum?

En 2021, Bizum decidió modificar sus condiciones de uso y reducir el número e importe de las operaciones que pueden hacer los usuarios al mes. Además de las condiciones marcadas por Bizum, las entidades afiliadas tienen libertad para establecer sus propios límites, por lo que te recomendamos que consultes las condiciones de tu banco. No obstante, este es un resumen de los nuevos límites de Bizum para enviar dinero:

Dinero mínimo por operación en Bizum: 0,50 euros.

Dinero máximo por operación en Bizum: 1000 euros.

Cantidad máxima que puedes recibir al día en Bizum: 2000 euros.

Número máximo de operaciones recibidas en Bizum al mes: 60 operaciones.

Número máximo de operaciones emitidas por Bizum al mes: ilimitadas.

Máximo número de destinatarios en una operación: 30 destinatarios.

¿Cómo afectan los nuevos límites de Bizum a los comercios y autónomos?

¿Utilizas Bizum en tu establecimiento para cobrar a los clientes? Te aliviará saber que estos cambios se aplican principalmente a los usuarios particulares (es decir, para enviar o recibir dinero entre familiares y amigos). Según se indica en su página web, el servicio Bizum para autónomos funciona de forma diferente al envío de dinero entre particulares.

Para aceptar los pagos con Bizum en tu negocio o comercio electrónico, comprueba si tu banco forma parte de las entidades afiliadas y ponte en contacto para llegar a un acuerdo comercial. Tu banco te informará sobre las condiciones e indicará qué debes hacer para integrar el botón Bizum en tu página de pagos.

Otras alternativas para cobrar a tus clientes sin tarjeta

Ya conoces los beneficios de ofrecer a tus clientes una amplia variedad de métodos de pago para que la forma de pagar sus compras nunca suponga un inconveniente. Aunque los pagos con tarjeta siguen siendo el líder indiscutible en los comercios, seguramente te estés planteando adoptar los pagos con Bizum como estrategia para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito. Antes de dar el paso, conviene que conozcas también sus riesgos:

Equivocarse al introducir el número de teléfono del receptor. Por desgracia, enviar dinero a través de Bizum es una operación irreversible. Si un usuario escribe mal el teléfono del receptor, tendrá que esperar a que la persona que recibió el dinero por error lo devuelva voluntariamente.

Intentar ocultar a Hacienda los pagos recibidos con Bizum. Algunos autónomos pueden pensar que las transacciones hechas con Bizum son más fáciles de ocultar, pero eso no es así. Tendrás que hacer una factura y declarar tus impuestos como con cualquier otra venta.

Superar el límite de operaciones de Bizum. Si bien los autónomos pueden ampliar el límite de 60 operaciones diarias que Bizum impone a los particulares, sí se sigue aplicando el límite de los 2000 euros diarios. Tenlo en cuenta para las épocas de mayor actividad en tu negocio.

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