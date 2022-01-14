Reducir las comisiones de tarjetas de crédito

El pago con tarjeta es una modalidad cada vez más difundida en España, y es utilizada en cada operación de la vida diaria, incluso en el caso de compras mínimas, como una barra de pan o un café.

Esto puede representar una gran ventaja para el consumidor, gracias a la rapidez y a la transparencia de las operaciones. Sin embargo, no es exactamente lo mismo para los negocios y los pequeños comercios, quienes deben enfrentarse a gastos y comisiones. Por esta razón, es común que en algunas tiendas establezcan un importe mínimo para pagar con tarjeta, y así evitar que el banco se quede con un porcentaje de la compra. Las nuevas comisiones ascienden al 0,2 % para las tarjetas de débito y 0,3 % para las de crédito.

¿Qué es una comisión bancaria por uso de tarjeta de crédito?

En pocas palabras, son los costes que el propietario de un negocio tiene que pagar por aceptar pagos con tarjeta de crédito a la hora de cobrar a los clientes. Se conocen como “cargos de procesamiento” e incluyen tres tipos de tarifas: cuotas de intercambio, cuotas de servicio y cuotas del procesador de pago.

Vamos a analizar cada una de ellas en detalle:

· Cuota de intercambio: cuando los clientes utilizan las tarjetas de crédito para efectuar un pago, el banco receptor paga una comisión al banco emisor. Es una comisión que sirve para cubrir el riesgo de fraude, los costes de gestión, etc. Hay diferentes factores que influyen en el importe de la cuota, entre ellos, el tipo de tarjeta que se utiliza para la transacción, la manera en que se ha procesado la transacción, el importe, y el tipo de negocio que está aceptando el pago.

· Las cuotas de servicio se pagan directamente a las redes de tarjetas y se basan en las ventas mensuales, no en las transacciones individuales.

· La cuota del procesador de pago es el importe cobrado por el procesador de tu tarjeta de crédito por el uso del producto. Esta comisión se paga por transacción.

Cómo reducir la comisión por cobro con tarjeta de crédito

La comisión por cobro con tarjeta de crédito influye en tus finanzas, aunque los importes parezcan mínimos. Sin embargo, se van acumulando a lo largo del tiempo y constituyen una ingente cantidad de dinero que podrías haber invertido para mejorar el flujo de caja de tu negocio. Existen diferentes maneras de reducir o eludir las comisiones al comercio por pago con tarjeta:

1. Reduce las devoluciones de cargo mejorando la comunicación con tus clientes y proporcionando una prueba de entrega.

2. Pide una exención de cuota a la red de tarjetas de crédito que impone la comisión. Si eres uno de sus clientes favoritos, puede que estén abiertos a negociar.

3. Establece un importe mínimo para las ventas con tarjeta. Si optas por esta decisión, tienes que plantearte si el costo de las comisiones de la tarjeta de crédito compensa las potenciales pérdidas resultantes de ventas que estás rechazando.

4. Elige el adeudo directo para aceptar el pago de tus clientes de forma automática y recurrente, y evitar por completo las cuotas procedentes del uso de la tarjeta de crédito.

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¿Cuáles son las tarjetas que hay que aceptar para tu negocio?

Quizás se pueda pensar que cuantas más tarjetas se aceptan, mejor. Sin embargo, recomendamos que tengas en cuenta los tipos de clientes que acuden a tu comercio o requieren tus servicios para que la oferta de métodos de pago se ajuste a sus necesidades.

A continuación, te presentamos las tarjetas que no pueden faltar en tu negocio:

· Visa: es la tarjeta de débito más popular en España, y casi siempre cobra lo mismo que las tarjetas Mastercard y Maestro. Además, todas las máquinas de tarjetas aceptan Visa.

· V Pay: tarjeta de débito popular en la Eurozona y utilizada en los 19 países donde el euro es la moneda común. Solo puedes aceptar V Pay si tu proveedor de pago lo permite y dispones de un chip y una máquina PIN.

· Mastercard: es la tarjeta de crédito más popular en España y aceptarla es indispensable. Es aceptada por todos los terminales, y las comisiones por transacciones son las más bajas, junto a Visa.

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