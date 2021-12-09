SL o autónomo: ventajas e impuestos

Si no te puedes decidir entre ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada o un trabajador autónomo, échale un vistazo a esta lista de ventajas.

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), también conocidas como Sociedades Limitadas (S.L.), son sociedades de personas en las que la responsabilidad de los socios está determinada y limitada por el monto de sus aportes. De esta forma, los socios no tienen que responder con su patrimonio personal antes las deudas que el negocio pudiera contraer.

Por otro lado, los trabajadores autónomos (también conocidos con el anglicismo freelancer) son personas que trabajan por su cuenta y que no son asalariados de alguna empresa.

Antes de decirte por alguna de estas opciones legales, echa un vistazo a lo que cada una implica y elige la que más te convenza.

Características de una Sociedad Limitada

Para poder conformar una Sociedad Limitada, ésta tiene que cumplir con las siguientes características:

1. Número de socios

El mínimo de socios de una Sociedad Limitada es de uno. Este tipo de sociedades limitadas se conoce como una Sociedad Limitada Unipersonal. No existe un número máximo de socios.

2. Responsabilidad de los socios

Todos los socios están obligados a aportar la misma cantidad de capital y no están obligados a responder las deudas de la sociedad con su patrimonio.

3. Clase de socios

Los socios pueden ser trabajadores y/o capitalistas.

4. Denominación social

La sociedad debe de contar con un nombre que no esté registrado en el Registro Mercantil Central y el nombre debe incluir las siglas S.R.L. o S.L..

5. Capital social

El mínimo para comenzar una sociedad limitada es de 3 mil euros y, a su vez, no hay un límite máximo. Este capital se puede presentar como dinero o como bienes.

6. División del capital social

Ante una liquidación, la división del capital social se llevará a cabo como se haya establecido al momento de la creación de la sociedad limitada.

7. Domicilio social

Es la dirección en la que se ubica físicamente la sociedad limitada en el territorio español.

8. Objeto social

Se trata de la actividad a la que se dedicará la sociedad.

9. Constitución

La constitución de la sociedad limitada se debe realizar mediante estatutos y una escritura pública firmada ante un notario. Dicha escritura debe presentarse ante el Registro Mercantil.

10. Órgano de administración y gestión

Durante la creación de la sociedad limitada se debe detallar los tipos de administradores y sus responsabilidades.

11. Responsabilidad de la gestión

Toda la responsabilidad de la sociedad recae sobre los administradores y no sobre los socios.

12. Junta general de socios

Se debe crear esta junta para que sea el órgano máximo de deliberación y toma de decisiones.

13. Obligaciones fiscales

Todas las sociedades limitadas están obligadas a tributar por el impuesto de sociedades y el IVA.

14. Régimen de seguridad social

Los administradores y los socios se encontrarán bajo el régimen de autónomos mientras que el resto de los colaboradores de la sociedad se encontrarán bajo el régimen general.

15. Legislación

Todas las sociedades limitadas están regidas por el Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de julio de 2010.

Impuestos de una SL

Una sociedad limitada tributa por el impuesto de sociedades. Este impuesto se paga a partir del beneficio contable, el cual es el resultado de restar los gastos a los ingresos.

En caso de que una sociedad limitada sea menor de dos años, el impuesto para la misma será del 15%, mientras que después de este periodo el impuesto será del 25% y nunca cambiará.

Ventajas de una SL

Además de impuestos menores, las sociedades limitadas cuentan con otras ventajas:

Solo es necesario un miembro para crearla.

Los socios tienen responsabilidad limitada.

Tiene más prestigio al ser una empresa consolidada.

Si tus ingresos como trabajador autónomo son mayores a los 40 mil euros anuales, te conviene crear una sociedad limitada para solo pagar un 25% de impuestos.

Impuestos de autónomo

Todos los trabajadores autónomos deben de tributar de acuerdo con el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Este impuesto lo tienes que pagar por todos los ingresos que tengas. Es un impuesto personal, progresivo y directo.

El IRPF se tributa de forma progresiva, por lo que los tipos impositivos van en aumento si tus ingresos también aumentan.

En función de la base imponible, estos son los tipos impositivos del IRPF:

Hasta 12.450,00 euros: 19%

Desde 12.451,00 a 20.200,00 euros: 24%

Desde 20.201,00 a 35.200,00 euros: 30%

Desde 35.201,00 a 60.000,00 euros: 37%

Desde 60.001,00 euros en adelante: 45%

Para conocer tu base imponible, puedes consultar este simulador de IRPF.

Ventajas de autónomo

Para empezar cualquier negocio, siempre vale la pena empezar como trabajador autónomo porque no tienes que hacer la inversión inicial de 3 mil euros. Entre otras ventajas de ser trabajador autónomo se encuentran las siguientes:

Tarifa plana

Control total de la empresa

Trámites de gestión sencillos

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.