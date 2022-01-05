Guía para crear un comercio electrónico

Un comercio electrónico te permite hacer ventas nacionales e internacionales todo el día, todos los días del año.

El comercio electrónico, o ecommerce, se trata de todas las transacciones, compras y ventas de productos realizadas en línea. La mayoría de los productos que venden los comercios electrónicos son físicos pero también se pueden vender bienes electrónicos.

El comercio electrónico tiene muchas ventajas, tanto para vendedores como para usuarios y compradores. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede acceder a estos comercios las 24 horas del día. Otras ventajas son:

Ventas nacionales e internacionales

Envíos rápidos

Transacciones seguras

Fidelización de clientes

Tipos de comercio electrónico

Existen varios tipos de comercio electrónico y todos tienen diferentes características. Entre los más comunes se encuentran:

Las tiendas online

La característica principal de este tipo de comercio electrónico es que los productos que se visualizan en la tienda en línea se pueden comprar ahí mismo. El comprador tiene una relación directa con el vendedor.

El comercio electrónico de afiliación

Son tiendas en línea en las que los usuarios compran productos pero reciben el producto de una tercera parte, no del dueño de la tienda en línea.

Los marketplace

Básicamente son tiendas de tiendas, como en un centro comercial. El marketplace más famoso es Amazon.

El comercio electrónico de suscripción

Este tipo de comercio se trata de que el usuario pague una suscripción periódicamente para recibir un contenido digital o un producto o servicio domiciliado. Uno de los comercios de suscripción más populares es Netflix. Hay muchas formas de hacer pagos recurrentes, acá puedes conocer más.

Pasos para crear un comercio electrónico

Aunque hacer un comercio electrónico es un procedimiento sencillo, siempre hay que tener en cuenta aspectos técnicos como el método de pago, aspectos de logística y la estrategia de marketing a seguir para promocionar tu tienda en línea.

A continuación se presentan los 10 pasos que tienes que seguir para crear tu propio comercio electrónico:

Establece el producto que venderás

Lo primero que tienes que hacer es establecer lo que vas a vender. ¿Qué valor tiene tu producto o servicio? ¿Por qué lo quieres vender? ¿Cómo va a beneficiar a los usuarios o clientes?

Escoge el mercado objetivo

Una vez que ya tienes el producto o servicio que venderás, tienes que identificar el mercado para el que va dirigido ese producto. Quizás el mercado en el que quieres insertar tu producto es muy vasto, entonces tal vez tengas que hacer tu producto más específico para que sea de nicho.

Especifica la relación con el mercado

¿Cómo te vas a relacionar con tus clientes? ¿Estás vendiendo en un mercado B2B, B2C o C2C? Especificar esta relación es muy importante para ajustar tu mercado objetivo y tener una visión más clara de lo que quieres lograr.

Determina el modelo de tu tienda

En este paso tienes que tomar una decisión que moldeará tu comercio electrónico: ¿quieres una tienda en línea o prefieres un ecommerce de afiliación? Dependiendo de tu decisión, tienes que considerar el espacio para tu inventario y la logística de envíos o escoger a un proveedor y establecer una relación con él.

Haz un estudio de mercado

Durante tu estudio de mercado tienes que establecer el precio de tu producto y lo que lo hace diferente del resto de los productos de su tipo.

Analiza la competencia

¿Qué es lo que tus competidores hacen? ¿Qué les funciona? ¿Qué es lo que les falla? Puedes analizar las áreas de oportunidad de tu competencia y darles la vuelta para que se vuelvan algo que te caracterice y te distinga de los demás.

Conoce las regulaciones y leyes

Tienes que estar al tanto de las leyes de tu país y cumplir con todas las regulaciones de un comercio electrónico.

Elige la plataforma adecuada

Existen muchas plataformas de comercio electrónico. Entre las más conocidas están Shopify, WooComerce y Magento.

Selecciona forma de pago

Uno de los pasos más importantes para crear tu comercio electrónico es seleccionar la forma en la que tus clientes pagarán por tus productos o servicios. En este artículo puedes encontrar más información sobre el mejor método de pago para tu comercio electrónico.

Promueve tu comercio electrónico

Para que las personas conozcan tu producto o servicio, lo tienes que promover. Crea una estrategia con redes sociales y anuncios para colocar tu comercio electrónico en las primeras páginas de Google.

Con estos 10 pasos puedes crear tu comercio electrónico desde cero.

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