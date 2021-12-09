Cómo reclamar una deuda a una empresa

Una carta certificada no será suficiente si buscas reclamar una deuda.

Si una empresa tiene una deuda pendiente contigo, familiarízate con las dos vías mediante las cuales puedes reclamar la deuda ante la sociedad comercial y obtener resultados.

Antes de que comiences tu procedimiento legal, considera que todas las empresas están representadas por un liquidador. A pesar de que esta persona responda por la sociedad, es importante que presentes tu demanda ante la sociedad en sí y no ante el liquidador. De esta forma, si la sociedad está en situación de insolvencia, los administradores podrán responder por ella.

Existen dos vías mediante las cuales puedes reclamar una deuda a una empresa: la vía extrajudicial y la judicial. A continuación encontrarás los pasos para realizar una demanda extrajudicial.

Pasos para presentar una demanda extrajudicial

En un principio, tienes que analizar la situación financiera de la empresa deudora para saber si cuenta con la suficiente capacidad económica para liquidar la deuda. Puedes realizar el análisis con la ayuda de los portales Axesor o eInforma. Ambos portales no solo presentan la información económica de las empresas, sino que también cuentan con la identidad de los órganos directivos de las empresas. Presenta un requerimiento a la empresa reclamando la deuda contraída. Este requerimiento se puede hacer mediante burofax. Burofax es un servicio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de envío urgente de documentos. Al mismo tiempo, el servicio de burofax certifica el contenido del documento, el remitente, el destinatario y la fecha de envío para que tenga prueba legal ante terceros, incluyendo los tribunales. El servicio de burofax no es lo mismo que una carta certificada, ya que esta última no acredita lo que se ha enviado, sino que acredita que se ha entregado un comunicado. En el supuesto de que el requerimiento se cumpla, entonces comienza la etapa de negociación. Durante la etapa de negociación se puede proponer la realización de un documento de reconocimiento de la deuda y se puede establecer un calendario de pagos para saldarla.

Pasos para presentar una demanda judicial

En caso de que no obtengas el resultado deseado con una demanda extrajudicial, es momento de comenzar con una demanda judicial.

Uno de los primeros pasos que debes tomar para iniciar una demanda judicial es iniciar una demanda de procedimiento monitorio. Un procedimiento monitorio es un procedimiento civil que exige el pago de deudas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. Para iniciar el procedimiento monitorio, necesitas presentar la identidad del deudor, el domicilio del acreedor de la deuda y el monto de la deuda, de acuerdo con el Artículo 814 de la Ley 1/200. Junto con el procedimiento monitorio debes incluir las facturas pendientes de pago. Entonces, el juzgado le enviará a la empresa deudora el requerimiento. La empresa tiene 20 días para saldar la deuda o explicar por qué se opone al pago de la misma. Si la empresa se opone a pagar la deuda, el procedimiento monitorio se archivará y comenzará un proceso declarativo. Si la empresa no se opone a pagar la deuda, el juzgado otorgará un título ejecutivo al acreedor por el importe de la deuda.

¿Puedo reclamar una deuda a una empresa cerrada?

La respuesta corta es sí. En la Sentencia 324/2017 del Tribunal Supremo del 24 de mayo de 2017 se establece que “la cancelación registral de las sociedades capitales no extingue su personalidad jurídica”. Esto significa que aunque una empresa se haya disuelto, aún tiene la obligación de pagar cualquier deuda que se haya contraído antes de su disolución. Así como otras reclamaciones de deudas, la demanda se tiene que hacer de forma directa a la sociedad.

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