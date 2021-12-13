Emprender y montar un negocio propio es una opción atractiva para muchos profesionales. Si el papeleo y los trámites te parecen complicados, en esta guía te explicamos cómo hacerse autónomo en España y qué información necesitas para darte de alta.

Trámites para hacerse autónomo en España

Hay dos trámites principales para ser autónomo: el alta en Hacienda y el alta en la Seguridad Social. Pueden gestionarse presencialmente o en línea con un certificado digital o DNI electrónico a través de sus respectivas sedes electrónicas.

Cómo darse de alta en Hacienda

El primer paso es darse de alta en Hacienda mediante el registro en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Este trámite es el que conlleva el derecho a facturar y las obligaciones a tributar. Para completarlo, necesitas presentar la declaración censal con los modelos 036 y 037.

En el modelo 036 debes indicar tus datos personales, la actividad profesional, la ubicación de tu negocio y los impuestos que tendrás que pagar. También tendrás que marcar el epígrafe IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) correspondiente a tu actividad profesional. El modelo 037 es un modelo simplificado solo para personas físicas.

Cómo darse de alta en la Seguridad Social

El segundo paso en el proceso para ser autónomo es el alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) rellenando el modelo TA0521. Este trámite debe completarse en los primeros 30 días tras el inicio de la actividad.

Este es el momento de elegir tu base de cotización, que determina la cuota de autónomos que pagarás cada mes, las prestaciones que te corresponderá en caso de incapacidad temporal y la pensión que cobrarás cuando te jubiles. También debes escoger qué mutua gestionará tus coberturas en caso de accidente de trabajo o enfermedad.

Otros trámites opcionales

Dependiendo del tipo de actividad que vayas a emprender como autónomo, puede que también necesites realizar otras gestiones.

Si vas a prestar servicios o bienes a empresas o clientes de otros países de la Unión Europea, darte de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) te permitirá emitir facturas exentas de IVA.

Si tu actividad se va a desarrollar en un local determinado, debes cumplir con las normativas municipales correspondientes. Necesitarás pedir una licencia de apertura en tu ayuntamiento para poder abrir el local y una licencia de obras si planeas hacer reformas para acondicionarlo.

Los empresarios autónomos que necesiten empleados también deben comunicar la apertura de su centro de trabajo a la autoridad laboral competente, que suele ser el departamento de trabajo de la Consejería de Empleo o Trabajo de tu Comunidad Autónoma.

¿Cuánto cuesta ser autónomo en España ?

Cuando hayas completado los pasos anteriores ya podrás empezar a trabajar y a facturar, pero es igual de importante que conozcas cuáles son tus obligaciones fiscales y sus plazos para evitar posibles recargos y sanciones.

Cuota de autónomos

El alta en Hacienda y la Seguridad Social para hacerse autónomo en España son gratuitos.

Cuando ya seas autónomo, deberás efectuar un pago mensual en concepto de cuota a la Seguridad Social para poder desempeñar tu actividad. La cuota mínima de autónomos en 2021 es de 286 € si no cumples los requisitos para acogerse a la tarifa plana.

Si te has hecho autónomo por primera vez, los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 años pueden beneficiarse de una tarifa plana con la que pagarás una cuota de 60 € durante el primer año, con reducciones progresivas en los meses siguientes hasta llegar a los 24 meses.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Los autónomos en España deben presentar cuatro declaraciones trimestrales (modelo 303) en cada ejercicio. La cantidad a pagar se calcula restando el IVA de los gastos relacionados con tu actividad (IVA soportado) al IVA de tus facturas (IVA repercutido). Si la diferencia es positiva, debes ingresar la diferencia a Hacienda. Si es negativa, puedes solicitar la devolución o compensarlo en liquidaciones posteriores.

Además de las declaraciones trimestrales, en el mes de enero del año siguiente también debes presentar una declaración informativa (modelo 390) a modo de resumen anual donde se reflejan todas las operaciones sujetas a IVA que has realizado a lo largo del ejercicio.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El IRPF es lo que se conoce como pagos a cuenta de la declaración de la Renta. Esta declaración también se presenta de manera trimestral (modelo 130) y calcula el rendimiento neto (beneficio) obtenido por tu actividad desde el primer día del ejercicio hasta el último día del trimestre.

Para calcularlo, debes restar los gastos vinculados a tu actividad a los ingresos generados por ella. De esta cantidad se paga el 20% en concepto de IRPF. Los nuevos autónomos también disfrutan de un IRPF reducido del 7% durante los dos primeros años.

Siempre a tu disposición

Es muy importante llevar correctamente tus impuestos y facturación. Utilizar un programa de contabilidad y facturación, como nuestro asociado Xero, te ayudará a agilizar procesos, automatizar tareas y ahorrar tiempo. En GoCardless te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes nuestro servicio con tu programa de contabilidad preferido. Así puedes reducir el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes y tener más tiempo para dedicarlo a tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo.