¿Sabías que muchas personas siguen solicitando pagar sus facturas en efectivo o qué el uso de las tarjetas de crédito y débito ha aumentado por la irrupción del ecommerce? Hoy en día las empresas tienen la posibilidad de elegir entre un gran abanico de métodos de pago que van desde el tradicional cheque hasta sistemas más automatizados como la domiciliación bancaria. Sin embargo, para las empresas, decidir qué método de pago ofrecer a sus clientes puede ser más complicado de lo que parece en un primer momento.

En GoCardless somos conscientes de que la elección del sistema de pago resulta clave para cualquier negocio. Buscar el equilibrio entre lo que la empresa necesita y lo que los clientes demandan para evitar tener que dedicar más tiempo y recursos a las tareas administrativas, no siempre es fácil.

Por ello, para que esta decisión sea más sencilla, en GoCardless hemos decidido colaborar con Finutive con la idea de poner todo nuestro expertise sobre métodos de pago al alcance de las empresas.

Finutive es una empresa que se dedica a ayudar a los pequeños negocios y emprendedores a gestionar sus finanzas. Su expertise incluye servicios profesionales de Asesoría en línea para negocios en todas las áreas necesarias para las pymes y autónomos. Además de los servicios de asesoría online, cuentan con una herramienta de gestión que ayuda a los emprendedores a gestionar sus finanzas en el día a día.

Han contado con nosotros para contribuir en este Curso de Finanzas para negocios hablando de lo que mejor sabemos hacer: gestionar el cobro online de los pagos recurrentes. Ambos pensamos que es una gran oportunidad para los emprendedores contar con este tipo de conocimiento para mejorar en la gestión de sus nuevos negocios

De esta manera, dentro de su curso online para pymes sobre administración financiera, que puedes recibir periódicamente en tu correo, encontrarás nuestro capítulo “Conociendo los métodos de pago para elegir el que mejor se adapta a cada negocio”, donde te damos las claves que cualquier negocio debe tener en cuenta en el crucial momento de tener que elegir qué métodos de pago ofrecer a sus clientes.

Si tú también quieres conocer más sobre las ventajas y desventajas de los sistemas de pago más habituales hoy en día en el mundo empresarial, apúntate de forma totalmente gratuita al curso de Finutive y recibe ésta y otras lecciones.