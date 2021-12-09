¿Qué es y cómo funciona una pasarela de pago?

Uno de los elementos fundamentales de una tienda en línea es la pasarela de pago.

Antes de lanzar tu ecommerce e iniciar la campaña de marketing en redes sociales, asegúrate de que tu tienda en línea cuente con estos elementos:

Página de inicio

Es fundamental para que tus clientes sepan en donde están. En la página de inicio también puedes incluir otras pestañas para que tus clientes puedan navegar por todo tu ecommerce.

Catálogo

Sin un catálogo no puede haber tienda en línea. Aquí es donde tienes que hacer una lista de tus productos y todos los productos tienen que tener una descripción. También se tienen que poder ordenar al gusto de tus clientes con el uso de filtros.

Fichas de producto

Para que las fichas cumplan con su propósito deben contar con un título descriptivo, fotografías, características del producto, costo final, gastos de envío, disponibilidad, tiempo previsto de entrega y un botón visible para finalizar la compra o agregar al carrito de compras.

Carrito de compras

En la mayoría de los casos se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla e incluye todos los productos que el cliente haya seleccionado. Cuando el cliente se posicione encima del icono del carrito, este puede desplegar un menú con la lista de los productos que ha seleccionado.

Preguntas frecuentes

Las muy famosas FAQs (Frequently Asked Questions, por sus siglas en inglés). Es importante tener esta sección para que tus clientes puedan resolver sus dudas de una forma rápida, eficaz y directa.

Pasarela de pago

Un elemento poco conocido pero verdaderamente fundamental para el funcionamiento de tu ecommerce.

¿Qué es una pasarela de pago?

Una pasarela de pago es un servicio de tiendas en línea que hace el pago más fácil para los clientes. Es fundamental para tu ecommerce si vas a aceptar pagos con tarjetas.

Las pasarelas autorizan el pago, se encargan de que el pago sea seguro y garantizan la comunicación entre el ecommerce y los distintos bancos de los clientes. Con una pasarela de pago, la información de tu tarjeta siempre será confidencial.

En pocas palabras, la pasarela de pago es la encargada de procesar y autorizar la transacción entre el ecommerce y los clientes.

¿Cómo funciona la pasarela de pago?

La pasarela de pago se inserta de forma muy sutil en el funcionamiento de tu ecommerce. A continuación, podrás leer cómo funciona una pasarela de pago:

Un cliente entra a tu ecommerce, selecciona los productos que le interesan y procede al pago. Es importante que tengas una página de pagos única para que el cliente realmente compre lo que le interesa. Tu ecommerce transfiere la información del pedido del cliente a la pasarela de pago. El cliente escoge el método de pago con el que se siente más cómodo. El cliente ingresa los datos de su tarjeta de crédito o débito en el espacio que la plataforma le indica. Los datos del cliente se cifran mediante un sistema SSL (Secure Socket Layer, por sus siglas en inglés) o TLS (Transport Layer Security). La plataforma de pago se pone en contacto con el banco del cliente y espera a que el banco autorice la transacción. Si la transacción es autorizada, la pasarela de pago descuenta el monto de la compra del banco del cliente y lo transmite a tu ecommerce.

Tipos de pasarelas de pago

Existen varias pasarelas de pago pero las comunes son las siguientes:

PayPal

PayPal es probablemente la plataforma de pagos más popular en el mundo. Con PayPal, los clientes seleccionan el botón para pagar y se les redirecciona a una página de pago en la que pueden escoger ingresar sus datos bancarios o iniciar sesión con su cuenta de PayPal. Después seleccionan la dirección de envío, confirman el pago y regresan a la página de tu ecommerce. Más sencillo imposible.

Stripe

Stripe cuenta con más de 135 divisas en su catálogo e incluye la forma de pago preferida de los clientes para aumentar la conversión.

Amazon Pay

La plataforma de Amazon funciona con las cuentas de Amazon. Los clientes seleccionan el botón de Amazon Pay, introducen los datos de su cuenta de Amazon, eligen el método de pago de las tarjetas que tienen guardadas en su cuenta y ¡listo!

Authorize.Net

Con Authorize.Net lo único que los clientes tienen que hacer es seleccionar uno de sus métodos de pago previamente guardados y autorizar la compra. Los datos de tus clientes siempre estarán seguros y Authorize.Net cuenta con tecnología antifraude, así que tu ecommerce también estará protegido.

Payline Data

Con Payline Data los pagos que hagan tus clientes te llegarán el mismo día y con comisiones más bajas.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.