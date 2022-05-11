El medio de pago más seguro para exportadores

Para triunfar en el mercado global, los negocios que se dedican a la exportación necesitan ofrecer unas condiciones de venta atractivas para los clientes internacionales, sin caer en el riesgo excesivo a la hora de acordar un método de pago conveniente. El objetivo final de cada venta es que se pague en su totalidad y a tiempo, por eso hay que elegir cuidadosamente el medio de pago más seguro para el exportador que minimice el riesgo de enfrentarse a una factura impagada y, al mismo tiempo, satisfaga las necesidades del importador.

¿Cuáles son las principales formas de pago internacionales?

En cualquier transacción comercial —especialmente en las transacciones internacionales debido a los elevados costos—, las partes implicadas suelen tener intereses opuestos. Un exportador siempre busca la manera de recibir el pago de sus productos de la forma más rápida y económica posible para mejorar la gestión de las cuentas por cobrar. Por otro lado, un importador normalmente tratará de retrasar el pago hasta después de haber recibido la mercancía.

Aquí es donde entra en juego la forma de pago. Aunque se parezcan en el nombre, la forma y el método de pago de una transacción no son lo mismo: la forma de pago es el acuerdo que pactan el exportador y el importador respecto al momento en el que el importador debe efectuar el pago. Puede ser de varios tipos:

Pago por adelantado. El exportador espera a recibir el pago antes de enviar la mercancía. Es la más segura para el exportador, aunque requiere de mucha confianza por parte del importador.

Pago al contado o contra documentos. El importador hace el pago en cuanto recibe los documentos de embarque de la mercancía que transfieren la propiedad del exportador al importador.

Cuenta abierta. Es la forma de pago con mayor riesgo para el exportador. Este envía la mercancía antes de recibir el pago, que el importador deberá efectuar dentro del plazo acordado (normalmente de 30, 60 o 90 días).

¿Y los medios de pago internacionales?

Ya hemos visto los acuerdos respecto al pago, pero ¿cuál es la forma más segura de cobrar por un producto o servicio facturado a un cliente extranjero? Existen dos tipos de medio de pago dependiendo de si los bancos actúan o no como intermediarios en la transacción. Aquí cobran especial relevancia los documentos de pago, que son todos los documentos no financieros necesarios para poder hacer el cobro, como pueden ser las facturas, los certificados de origen, los documentos de transporte, etc.

Medios de pago simple

Para cobrar una factura mediante un medio de pago simple, no hace falta enviar los documentos comerciales que indicábamos antes.

Cheque personal. Lo emite el titular de la cuenta y puede ser nominativo o al portador.

Cheque bancario. Es el banco quien lo emite directamente y se convierte, a su vez, en el responsable de responder del cobro.

Orden de pago simple. El ordenante (importador) pide a su banco que abone la cantidad correspondiente en la cuenta del beneficiario.

Remesa simple. El exportador presenta los documentos de pago a su banco para que sea este quien gestione el cobro.

Medios de pago documentarios

Al contrario que en el caso anterior, para los medios de pago documentarios sí es preciso presentar los documentos de la mercancía. Estos son los distintos tipos de medios de pago documentarios.

Remesa documentaria. En este caso, el exportador presenta los documentos comerciales a su banco para la gestión del cobro.

Orden de pago documentaria. El importador pide a su banco que efectúe la transferencia al exportador en cuanto la entidad reciba los documentos de la transacción.

Crédito documentario. El importador da la orden de pago a su banco en cuanto este verifique que la mercancía se ha enviado correctamente. La principal diferencia es que el banco del importador enviará el pago al banco del exportador, incluso aunque no haya saldo suficiente en la cuenta del importador.

¿Qué forma de pago es más segura para el exportador?

Todo depende del margen que el exportador tenga para negociar. No cabe duda de que, a la hora de recibir pagos internacionales, el pago por adelantado es la mejor forma de pago, y que la cuenta abierta es la que presenta más riesgos. En cuanto al método, es más factible cobrar mediante crédito documentario, ya que el exportador contará con el respaldo del banco del importador, aunque con el inconveniente de que los gastos son mayores.

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