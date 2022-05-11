El auge de la digitalización durante y después de la pandemia ha traído consigo nuevos modelos de negocio que han revolucionado la manera en que disfrutamos de un determinado producto.

Los modelos por suscripción han ganado especial popularidad durante los últimos tres años, convirtiéndose en una ventaja tanto para los usuarios como para las empresas que los ofrecen.

En este artículo, veremos cómo cobrar por suscripciones en los modelos de negocio más conocidos.

¿Qué es el modelo de suscripción?

Se trata de un concepto que no es nada nuevo y consiste en pagar una cuota recurrente para tener acceso a un servicio o un producto sin interrupciones y durante el periodo de tiempo que queramos. Netflix, Spotify y Amazon Prime son algunas de las empresas destacadas que han triunfado gracias a este modelo innovador.

El elemento que hace que este modelo de negocio tenga éxito es la variedad de métodos de pago que ofrecemos a los usuarios; de hecho, según un estudio, el crecimiento empresarial depende, en gran medida, de la capacidad de proporcionar diferentes opciones para que las transacciones sean fáciles y cómodas de efectuar. Por esta razón, cuantos más métodos de pagos se ofrecen, mayores serán las probabilidades de conseguir buenos resultados.

Ventajas de los modelos de suscripción

Los modelos de negocio basados en la suscripción suponen varias ventajas para la empresa.

En primer lugar, permite predecir un flujo de ingresos que puede resultar de gran ayuda en los periodos más inestables.

Además, es un modelo que mejora la relación con el cliente porque te ofrece información sobre cómo interactúa el cliente con tu producto.

Otra ventaja es que tu empresa tendrá mayores oportunidades para ampliar los servicios. Si consigues atraer a un cliente con un plan básico, la calidad y el valor de tu producto o servicio puede hacer que quiera más y decida suscribirse a un plan superior.

Por último, los costes de retención de los clientes son menores porque el servicio se renueva automáticamente, por lo tanto, se reducen los gastos de marketing para la reactivación de clientes.

Modelos de negocio por suscripción: ejemplos y cómo cobrar

Para explicarte mejor cómo puedes cobrar a tus suscriptores de forma sencilla, vamos a ver algunos ejemplos concretos de negocios basados en este modelo.

Plataformas de entretenimiento. Netflix y Amazon Prime son las más grandes, sin embargo, cada vez hay más plataformas, incluso independientes, que ofrecen contenido de entretenimiento como películas, música, libros y videojuegos. En esta categoría entran también los periódicos digitales con suscripciones de pago. Para este tipo de servicios, el pago de la suscripción suele ser mensual, y los clientes son muy conscientes del gasto que les supone, por esta razón, es imprescindible que se mantenga la calidad del servicio para fidelizarlos.

Servicios físicos. Algunos servicios físicos, como los gimnasios, llevan utilizando este modelo desde hace varios años. Es recomendable utilizar una pasarela de pago o plataforma específica para suscripciones para que la tienda pueda gestionar los pagos a través del panel de control de la herramienta.

Aplicaciones. El sistema freemium es el modelo más utilizado por las apps que consiste en ofrecer una parte del servicio de manera gratuita y otra parte premium, que incluye opciones más avanzadas, bajo pago de una cuota de suscripción. Las suscripciones de las apps suelen ser anuales y de pocos euros, por lo que si el servicio es excelente, es muy probable que los clientes se olviden de lo que están pagando. Lo recomendable sería que la renovación del servicio fuese automática y sin impedimento.

Servicios individualizados. Como consecuencia de la pandemia y del confinamiento, han surgido nuevos negocios que ofrecen servicios individualizados como coaching y asesoramiento de todo tipo. Muchos de ellos han nacido exclusivamente en versión digital para llegar a una audiencia más amplia.

Estos tipos de servicios pueden cobrarse a través de un solo pago puntual o requerir una suscripción.

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