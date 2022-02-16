La suscripción: el nuevo modelo de negocio

¿Te has parado a pensar en cuántos productos o servicios de suscripción utilizamos al día? Seguramente son más de los que crees.

El modelo de pagos por suscripción ha llegado para quedarse. A medida que esta fórmula se expande a nuevos sectores, en los próximos años encontraremos aún más industrias tradicionales que deciden adoptar el modelo de pagos por suscripción. A continuación analizaremos en detalle las principales características de este modelo de pagos y cómo puede beneficiar a tu negocio.

Qué es el modelo de suscripción

El concepto de las suscripciones no es nada nuevo.

Un modelo de negocio basado en las suscripciones consiste en que los clientes pagan una cuota recurrente para tener acceso a un determinado producto o servicio sin interrupciones. Estos servicios ya forman parte de nuestro día a día: Netflix, Spotify, Amazon Prime, e incluso algunas suscripciones mensuales de productos de belleza, libros o alimentación, entre otros ejemplos.

El modelo de suscripción en España

Según el informe Subscronomics, España se encuentra entre las cinco primeras potencias europeas en el consumo de contenidos por suscripción. Las suscripciones de vídeo bajo demanda lideran el mercado español con un 33 % de cuota, seguidas de cerca por las propuestas multiservicio con un 26 % y las cajas de producto con un 19 %.

Ventajas del modelo de suscripción

Los negocios basados en el pago de suscripciones pueden obtener buenos resultados, pero ¿es el modelo ideal para tu empresa? Hemos recopilado una lista de sus principales ventajas para ayudarte a decidir si es el modelo adecuado para ti.

Ingresos predecibles. El modelo de suscripción crea un flujo de ingresos predecible para el futuro que puede garantizar la viabilidad de tu negocio en periodos de inestabilidad.

Mejor relación con el cliente. Los modelos de suscripción ofrecen datos más detallados acerca de cómo interactúa el cliente con tu producto, algo que no ocurre con las compras puntuales.

Menos costes de retención de clientes. Como los suscriptores renuevan el servicio automáticamente, supone un menor gasto en marketing para la reactivación de clientes.

Oportunidades para ampliar los servicios. Una vez que atraes a los clientes con un plan básico, el valor de tus productos puede hacer que quieran más y decidan pasar a un plan superior.

Industrias que han implantado el modelo de suscripción

El modelo de pagos por suscripción tiene claras ventajas para todo tipo de sectores: tanto los nuevos negocios en línea como los más tradicionales que han sabido reinventarse.

Software como servicio

El software como servicio (o SaaS por las siglas de software as a service en inglés) es una de las formas de suscripción más populares. SaaS es un modelo de distribución por el cual el software se aloja en la nube y se concede su uso al cliente mediante una suscripción.

Cajas de suscripción

Las cajas de suscripción ofrecen una selección de productos y artículos que se envían periódicamente a cambio de un pago mensual o anual. Podemos encontrarlas de una gran variedad de productos, desde artículos básicos hasta otros de lujo, pasando por menús de comida y objetos de coleccionista.

Publicaciones y revistas

El modelo de suscripción para el consumo de información comienza a coger ritmo en España y en las potencias mundiales. Según un informe del Instituto Reuters, en nuestro país fueron un 12 % las personas que pagaron por leer noticias en línea en 2021.

Entretenimiento: series, películas, música y videojuegos

Los servicios de streaming a la carta permiten acceder a películas, series, música e incluso videojuegos a cambio de una suscripción. Netflix, Spotify y Google Stadia son ejemplos muy conocidos.

Cómo implementar el modelo de suscripción en tu negocio

Para adoptar este modelo de negocio, conviene analizar primero algunos aspectos como el tamaño de tu empresa, tu mercado objetivo, tu sector y tu potencial base de clientes.

Definir los objetivos

¿Qué quieres conseguir exactamente con un plan de suscripción? ¿Más ingresos? ¿Crecer más rápido? Los objetivos te ayudarán a definir cómo construir tus perfiles de cliente y establecer tus rangos de precios.

Mejorar la experiencia de alta del cliente

La ecuación es sencilla: más clientes equivale a más ingresos. Por eso, el alta a tu servicio de suscripción tiene que ser lo más simple posible.

Generar confianza al cliente

El modelo de negocio de las suscripciones se sustenta en una relación sólida y duradera con los clientes. Debes poder retener a tus clientes durante el mayor tiempo posible fomentando estas relaciones.

Tener un sistema de facturación y cobros fiable

Las empresas de suscripción necesitan cobrar y gestionar los pagos recurrentes de forma masiva. No pierdas ingresos porque tu sistema de facturación recurrente y cobro no sea fiable.

Durante décadas, uno de los mayores retos de los modelos de suscripción consistía precisamente en realizar los cobros a gran escala. Con GoCardless, ahora es mucho más fácil configurar y procesar los cobros recurrentes sin tener que invertir tanto tiempo ni personal como antes en las tareas administrativas de tu negocio.

Siempre a tu disposición

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