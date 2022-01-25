¿Cuáles son las mejores pasarelas de pago?

Con el auge del comercio electrónico, la seguridad online se ha convertido en una prioridad, tanto para las empresas como para los usuarios. Por esta razón, se han implementado sistemas de pago seguro que protegen las transacciones garantizando la protección y la seguridad de los usuarios.

En este artículo, aprenderás qué es una pasarela de pago y cuáles son las mejores que se utilizan en España.

¿Qué es una pasarela de pago?

Una pasarela de pago es una herramienta que sirve para validar los datos de la tarjeta de crédito del cliente y cobrarle al momento de la compra para que el titular de la tienda online tenga el dinero a disposición.

Se trata de un servicio que autoriza los pagos con tarjeta y que permite al usuario introducir los datos de su tarjeta de forma segura para luego transmitirlos al banco.

Esta herramienta te comunica si el banco del titular de la tarjeta ha aprobado o no la transacción y, en caso afirmativo, recibes los importes correspondientes a las transacciones en tu cuenta de vendedor.

¿Qué es una cuenta de vendedor?

Una cuenta de vendedor es un tipo de cuenta bancaria utilizada por las empresas para aceptar los pagos de los clientes. Los fondos acreditados se quedan temporalmente en esta cuenta para luego ser depositados en tu banco.

Algunas veces, se suelen confundir los conceptos de “cuenta de vendedor” y “pasarela de pago” y se utilizan como si fueran sinónimos, pero no son lo mismo, ya que para poder aceptar pagos en línea hacen falta las dos cosas.

¿Qué es un proveedor de servicios de pago?

Los proveedores de servicios de pago ofrecen a las empresas una gran variedad de servicios para ayudarlas a recibir los pagos. Normalmente, proporcionan una pasarela de pago y una cuenta de vendedor para que la empresa pueda gestionar y conseguir el pago.

¿Cómo funcionan las pasarelas de pago online?

Para entender el funcionamiento de las pasarelas de pago online hay que conocer tres conceptos clave:

· Cobro: el momento en el que el usuario navega hasta la página de pago de la tienda para introducir los detalles de su tarjeta.

· Transferencia: la pasarela de pago transfiere de forma segura la información de la tarjeta del cliente y los detalles de la transacción a tu procesador de pagos.

· Autorización: cuando dicha información llegue a la red de tarjetas y al banco emisor, la pasarela de pago recibe la autorización de la transacción, y tanto el cliente como tú sabréis si la operación se ha realizado correctamente ya que la misma pasarela de pago os informará.

¿Qué pasarela de pago deberías elegir para tu tienda online?

La elección de la pasarela de pago para tu negocio en línea depende de algunos factores, entre ellos lo pronto que vas a empezar a recibir pagos y tu presupuesto.

Para la creación de una cuenta de vendedor y la implementación de una pasarela son necesarias 3 o 4 semanas, aunque algunos proveedores te permiten registrarte sin una cuenta de vendedor y recibir pagos de inmediato.

Si bien algunos proveedores de pasarelas de pago ofrecen ayuda a la hora de crear una cuenta de vendedor, conseguirla es un proceso largo, sobre todo en el caso de las nuevas o pequeñas empresas que se inician al proceso por primera vez.

El segundo aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una pasarela de pago es tu presupuesto. Antes de tomar cualquier decisión, asegúrate de conocer el desglose de los costes. Lo más importante que hay que evaluar son los costes operativos que incluyen lo siguiente:

· Implementación

· Coste por transacción

· Costes de gestión

Por último, también hay que considerar la frecuencia con la que necesitas recibir los pagos de tus ventas. Tras recibir la aprobación de una operación, es posible que la transacción tarde unos días en completarse. Los tiempos de pago varían de manera significativa según el proveedor. Algunos de ellos pueden incluso retener los pagos, o un porcentaje, durante 30 días.

¿Recibirás pagos internacionales?

Si vas a aceptar pagos internacionales, tendrás que comprobar que la pasarela de pago que elijas gestione pagos de otros países y en diferentes divisas o que la interfaz del usuario esté disponible en varios idiomas. Además, tendrás que saber si necesitas o no disponer de una cuenta de vendedor en más países.

Las mejores pasarelas de pago en España

A continuación, encontrarás las mejores pasarelas de pago para tu negocio online.

1. Redsýs: colabora con las mayores entidades financieras de España y es una de las mejores opciones porque es de fácil integración y muy intuitiva. Ofrece un servicio técnico y atención al cliente las 24 horas del día, además de un sólido sistema de seguridad y pago en un clic para facilitar el proceso.

2. PayPal: es una de las plataformas más populares y usadas debido a su rapidez de pago y nivel de seguridad. Es fácil de usar e integrar a cualquier tienda online, y ofrece diferentes tipos de cuentas según las operaciones que se vayan a realizar.

3. Amazon Payments: también conocida como Amazon Pay, se distingue por su fiabilidad y seguridad. Además, cuenta con un sistema innovador que impulsa las compras de búsqueda por voz a través de Alexa. El único inconveniente es que hay que tener una cuenta en Amazon para su uso.

4. Stripe: es la pasarela de pago ideal si ofreces servicios de suscripción, Marketplace o demanda. Opera en más de 100 países y las tarifas varían según la antigüedad y tamaño de tu empresa.

5. 2Checkout: está disponible en 29 idiomas y cuenta con una plataforma avanzada para gestionar las finanzas de tu empresa. Se integra fácilmente con todas las tiendas de comercio electrónico y permite aceptar las principales tarjetas de créditos y pagos a través de PayPal.

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