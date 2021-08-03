¿Qué países forman parte de la zona SEPA?

El 1 de febrero de 2014 entró en efecto la Zona Única de Pagos en Euros, mejor conocida con las siglas SEPA (Single Euro Payments Area, en inglés). Se trata de una zona geográfica en la que ciudadanos y empresas pueden hacer y recibir pagos electrónicos de una forma sencilla y estandarizada sin importar la ubicación del remitente y del receptor.

El proyecto SEPA se creó con la intención de establecer un mercado integrado de pagos electrónicos en euros sin distinción entre pagos nacionales y transfronterizos. De acuerdo con el Reglamento UE 260/2012, la SEPA busca sustituir los servicios de pago nacionales por un servicio de pago común para toda la Unión Europea. De esta forma, todas las entidades bancarias que permitan el pago de transferencias o adeudos nacionales deben procesar transferencias SEPA.

La SEPA también cuenta con el respaldo del Reglamento (CE) nº 924/2009, establecido el 16 de septiembre de 2009. Este reglamento establece el principio de igualdad de gastos a de los adeudos domiciliados transfronterizos y la accesibilidad de los adeudos domiciliados. Por lo tanto, SEPA también busca reducir el cargo por transferencias a otros países que estén adheridos a esta zona, además de hacer el ejercicio de la transferencia más eficaz y rápido.

Sistemas SEPA

Para que los pagos europeos transfronterizos sean tan sencillos y baratos como los pagos europeos nacionales, el Consejo Europeo de Pagos (EPC) creó tres sistemas SEPA.

Estos tres sistemas son un conjunto de disposiciones, prácticas y normas interbancarias que definen un instrumento de pago:

Adeudo directo SEPA

También conocidos como domiciliaciones bancarias. Incluye los pagos periódicos o puntuales.

Transferencia de créditos SEPA

Contempla pagos puntuales, masivos, pago de nóminas y pensiones.

Marco SEPA para tarjetas

Lista de países adheridos a SEPA

La expansión territorial de la zona SEPA abarca la parte poniente del continente europeo. 36 países están adheridos a SEPA, pero no todos forman parte de la Unión Europea.

La tabla a continuación presenta los países adheridos a SEPA, dependiendo de su división:

Unión Europea Espacio Económico Europeo No afiliados a la UE o al EEE Alemania Islandia Andorra Austria Liechtenstein Ciudad del Vaticano Estado Bélgica Noruega Mónaco Bulgaria San Marino Chipre Suiza Croacia Reino Unido Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal República Checa Romania Suecia

Fig. 1: Mapa de países que pertenecen a la Zona Única de Pagos en Euros. Fuente: EPC .

Ventajas de los pagos en SEPA

SEPA se trata de un sistema optimizado de transferencias bancarias nacionales e internacionales. Sus beneficios van más allá de proporcionar servicios de pago en euros seguros, fáciles y fiables.

Algunos de los beneficios inmediatos para los ciudadanos que habiten cualquiera de los países SEPA son:

Permite transacciones transfronterizas mediante domiciliación bancaria.

Permite que las personas que estudian o viven en otro país SEPA utilicen una cuenta existente en su país natal para recibir su salario o pagar adeudos en el país que habiten.

Asegura pagos transfronterizos más baratos, seguros y rápidos.

Proporciona claridad en las tarifas gracias a un conjunto de normativas y reglas de pago.

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