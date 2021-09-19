Cómo recibir pagos internacionales?

Depende del tipo de negocio que tengas, puedes escoger la forma de pago que más te convenga.

Durante años, la forma más común de recibir pagos internacionales era mediante transferencias bancarias, cheques, giros bancarios o mediante el uso de tarjetas de crédito o débito para compras en línea. Sin embargo, esas formas de transacciones ya no son las únicas opciones. Ahora existen muchas opciones para recibir pagos en línea, lo único que tienes que hacer es decidirte por el que mejor te convenga.

Antes de decirte por una forma de pago, considera el motivo por el que vas a recibir pagos. Las principales razones por las que las personas reciben pagos son porque:

Producen ingresos mediante un sitio web.

Puede ser una persona que cuenta con un blog y recibe donaciones o suscripciones para seguir produciendo contenido.

Otorgan asesorías de cualquier tipo pero no cuentan con un sitio web.

Sean profesores, tutores, doctores o psicólogos, este grupo de personas ofrece asesorías en línea o personales.

Cuentan con un ecommerce.

Son las personas que tienen una tienda en línea y pueden integrar un sistema de pago a su sitio web.

Para algunas personas es posible que funcione mejor una transferencia bancaria, mientras que otras se pueden beneficiar de un servicio de pagos en línea. Lo único que tienes que hacer es identificar qué tipo de servicio te conviene.

Servicios de pagos internacionales en línea

Tienes varias opciones para recibir pagos de cualquier parte del mundo. A continuación podrás observar una lista de diferentes servicios y sus ventajas y desventajas:

1. Payoneer

Este servicio se trata de una tarjeta prepagada de MasterCard que recibes en tu domicilio sin costo después de completar un registro.

Ventajas

Puedes realizar compras por internet, hacer retiros en efectivo y enviar dinero completamente gratis.

Desventajas

Tiene una comisión anual de $29,95 y la reposición de la tarjeta, si la llegas a perder, tiene un costo adicional.

2. PayPal

Probablemente el servicio para recibir pagos online más famoso del mundo.

Ventajas

El dinero que recibas en la plataforma puede permanecer ahí todo el tiempo que quieras y lo puedes utilizar para hacer pagos online.

Desventajas

Tiene comisiones muy altas al recibir pagos, especialmente para todas las personas que no viven en EE.UU, y no cuenta con una amplia variedad de divisas.

3. Wise

Antes se llamaba TransferWise, ahora solo se quedó con Wise.

Ventajas

No tiene comisión de apertura ni de mantenimiento y cuenta con más de 40 divisas para enviar y recibir pagos.

Desventajas

El tiempo de espera en algunas transacciones no es claro y puedes esperar más de 3 días en recibir tu pago.

4. Skrill

Presente como alternativa a las transferencias bancarias desde el 2001 y forma parte del Grupo Paysafe.

Ventajas

El dinero que recibas lo puedes transferir a tu cuenta bancaria sin problemas y no tiene límite de países para recibir pagos o enviar dinero.

Desventajas

No es tan popular y las comisiones varían dependiendo de la divisa.

5. 2CheckOut

Lanzado oficialmente en 2006, desde 2020 forma parte de Verifone.

Ventajas

Puedes recibir pagos en 87 monedas diferentes y cuenta con varios métodos de pago.

Desventajas

Forzosamente necesitas de un sitio web para recibir pagos.

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