La diferencia entre transferencia SWIFT y SEPA

SEPA y SWIFT son los sistemas de pagos internacionales más extendidos a nivel global, pero no todo el mundo sabe diferenciar en qué consiste cada uno. Despejamos todas tus dudas sobre qué diferencias hay entre las transferencias SEPA y SWIFT y sus procesos, plazos y coste.

Qué son las transferencias SEPA

SEPA es la abreviatura en inglés de Zona Única de Pagos en Euros. Este sistema surgió en 2008 para simplificar las transferencias financieras entre los 36 países miembros de la Unión Europea. Gracias a SEPA, las transferencias transfronterizas tienen las mismas condiciones que las nacionales, ayudando así a agilizar los trámites.

Qué son las transferencias SWIFT

SWIFT son las siglas en inglés de Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Creado en los años setenta, SWIFT es el principal sistema de mensajería mundial que utilizan los bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo para enviar y recibir información sobre transacciones financieras de forma estandarizada y segura.

La red de pagos internacionales SWIFT está disponible a nivel global y está formada tanto por bancos miembros como por entidades adheridas que, aunque no están conectadas directamente, cooperan con este sistema.

Diferencias entre las transferencias SEPA y SWIFT

Divisas

Transferencias SEPA: la iniciativa SEPA solo abarca las transferencias en euros.

Transferencias SWIFT: pueden realizarse entre cualquier banco de cualquier país que admita este servicio y en la mayoría de las divisas.

Zona geográfica

Transferencias SEPA: las transferencias sólo pueden realizarse dentro de la zona SEPA. Los países miembros de la SEPA son todos los Estados de la UE y del EEE (con Reino Unido incluido tras el Brexit).

Transferencias SWIFT: esta red de pagos tiene disponibilidad a escala mundial y abarca 11.000 bancos e instituciones financieras de más de 200 países.

Costes y comisiones

Transferencias SEPA: gracias a las regulaciones de la Unión Europea, el sistema SEPA exige que estas transacciones se procesen en las mismas condiciones que las nacionales, es decir, sin coste alguno. Las únicas tarifas existentes son los márgenes de tipo de cambio para las transacciones realizadas en una moneda que no sea el euro (por ejemplo, GBP).

Transferencias SWIFT: las tarifas son más caras como consecuencia de todos los bancos involucrados en el proceso. Además de las comisiones administrativas, también se aplican las comisiones de los bancos intermediarios y de destino.

Datos necesarios

Transferencias SEPA: para enviar una transferencia SEPA, solo se necesita el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) de la cuenta en euros del destinatario.

Transferencias SWIFT: para efectuar una transferencia SWIFT, se requieren dos datos fundamentales: el número de cuenta del destinatario (su IBAN) y el código BIC o SWIFT del banco donde está esa cuenta.

Plazos de ejecución

Transferencias SEPA: la velocidad con la que se realizan los pagos de la SEPA es rápida. Las transferencias estándar pueden tardar uno o dos días hábiles, aunque por lo general suelen completarse en segundos.

Transferencias SWIFT: en comparación, las transferencias internacionales SWIFT son más lentas. Suelen tardar entre dos y cinco días hábiles, aunque pueden llegar a retrasarse más según el número de bancos intermediarios que participen en el envío.

A pesar de las diferencias, tanto SWIFT como SEPA comparten el mismo objetivo: permitir a las personas y a las empresas realizar transferencias de dinero sin fisuras, seguras y fiables, más rápido y con bajo coste.

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