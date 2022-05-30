Cuando un negocio o empresario tiene que hacer un pago al extranjero, lo primero que se pregunta es cuánto tarda en llegar una transferencia internacional, ya que el tiempo apremia. Con la globalización, las empresas dependen cada vez más de las operaciones internacionales y necesitan que los pagos se completen lo más rápido posible, pero hay ciertos factores que influyen en cuánto tiempo tarda en hacerse una transferencia a otro país.

¿Cuánto tarda en llegar una transferencia internacional?

Por lo general, las transferencias bancarias internacionales tardan un plazo de entre uno y cinco días hábilesen enviarse.

En la mayoría de los casos, las transferencias bancarias internacionales solo se procesan durante los días laborables, siempre que se soliciten antes de la hora de corte. Esta varía de un banco a otro, por lo que conviene consultar cuál es la hora límite de tu banco.

Además de los días hábiles y la hora de corte, también hay otras muchas variables, como el país al que pertenece la cuenta del destinatario, el importe de la transferencia y si hay un cambio de divisa. En general, podemos hacer la siguiente estimación sobre cuánto va a tardar en hacerse una transferencia internacional:

1 día hábil para transferencias internacionales entre cuentas en euros dentro de la zona SEPA.

4 días hábiles para transferencias internacionales entre distintas divisas dentro de la zona SEPA.

2-5 días hábiles para transferencias internacionales entre distintas divisas a países fuera de la Unión Europea.

Gracias a la iniciativa de la zona única de pagos en euros (SEPA por su acrónimo en inglés), enviar una transferencia internacional a cualquiera de los países del área SEPA es tan sencillo y barato como hacer una transferencia nacional. Cuando la transferencia se hace de una moneda a otra o a un país fuera de la zona SEPA, hablamos de transferencias SWIFT, en las que el plazo se va alargando más.

¿De qué factores depende cuánto tarda una transferencia internacional?

Para enviar un pago internacional, hace falta reunir toda la información necesaria (número IBAN, número BIC/SWIFT, datos bancarios del destinatario, etc.) y presentarla a tu banco, ya sea en persona, por la web o a través de la app de tu móvil.

Suponiendo que ordenes la transferencia internacional antes de la hora límite del banco, normalmente se procesa el mismo día. Si has superado la hora de corte, la operación se procesa al siguiente día hábil. Una vez procesada la transferencia, los fondos se retiran de la cuenta del emisor, aunque esto no significa que se transfieran al destinatario en ese mismo instante.

Además, hay que tener en cuenta si hay fines de semana o días festivos de por medio, dado que los bancos no operan durante los días no laborables. Por ejemplo, si envías una transferencia un viernes por la tarde, no se registrará hasta el lunes siguiente. Por lo tanto, seguramente el beneficiario no la recibirá hasta el martes. Para estos casos, quizás te interese averiguar si tu banco ofrece la posibilidad de enviar transferencias inmediatas.

Por último, los cambios de moneda también afectan a cuánto tiempo tarda en llegar una transferencia internacional. No es lo mismo una transferencia SEPA en euros entre dos países europeos, que una transferencia SWIFT a Estados Unidos con un cambio de divisa en dólares.

Otras alternativas para recibir pagos internacionales

Si quieres expandir tu negocio a otras fronteras, las transferencias bancarias no son el único método a tu alcance para cobrar a tus clientes europeos.

Aceptar pagos internacionales no tiene por qué ser complicado. GoCardless te permite hacer cobros fácilmente a través del adeudo directo SEPA. De esta manera, podrás recibir pagos internacionales al tipo de cambio real del mercado, sin necesidad de tener una cuenta bancaria para cada divisa. Con la domiciliación bancaria, no tendrás que esperar a que el cliente inicie la transferencia manualmente, lo que puede retrasar un poco más el tiempo que tarda en llegar el pago a tu cuenta.

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