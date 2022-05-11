Son cada vez más los bancos que permiten efectuar transferencias inmediatas. En el contexto actual, las empresas buscan una mayor eficiencia para reducir los costes y mejorar sus procesos internos. Las transferencias inmediatas representan una ventaja porque permiten que la gestión de la facturación sea más rápida, aumentando el nivel de satisfacción de proveedores y colaboradores.

Pero ¿qué es exactamente una transferencia inmediata y qué es lo que necesitas saber al respecto? En este artículo te lo contamos todo.

¿Qué es una transferencia inmediata?

Una transferencia inmediata es una transferencia que llega al destinatario aproximadamente diez segundos después de ejecutarse, independientemente de cuándo se emita, ya que es un servicio que funciona las 24 horas del día. Por lo tanto, está disponible también los fines de semana y durante los días festivos.

España ha sido uno de los primeros países en habilitar las transferencias inmediatas, junto con Francia y Alemania.

Un factor importante que hay que tener en cuenta es que este tipo de transferencia se puede efectuar únicamente en la zona SEPA y que el importe máximo que se puede enviar es de 15.000 euros.

Si te estás preguntando si se puede anular una transferencia inmediata, la respuesta es no. Lo único que podemos hacer es avisar a nuestra entidad bancaria para que le pida al destinatario que devuelva el dinero. Por supuesto, la devolución del dinero dependerá de la buena voluntad del destinatario. En el caso de no conseguir resultados, siempre tenemos la alternativa de emprender acciones legales. En este caso, el destinatario podría ser acusado de apropiación indebida, siempre y cuando el importe de la transferencia supere los 400 euros.

En cuanto a los costes, hay que saber que varían en función del banco y de sus comisiones. Algunos bancos cobran un coste, mientras que otros te permiten efectuar la operación gratuitamente.

Alternativas a las transferencias inmediatas

Existen otras alternativas para enviar dinero con tu smartphone de forma instantánea y segura. La más popular es sin duda Bizum, un sistema de envío de dinero utilizado entre particulares y que está integrado directamente en la aplicación de cada banco. Además de enviar dinero, también puedes solicitarlo de manera instantánea y segura a otros usuarios que utilizan el servicio. Todo lo que necesitas para enviar dinero con Bizum es el número de teléfono del destinatario.

Las transferencias inmediatas también pueden efectuarse a través de cajeros automáticos. Los traspasos de dinero entre cuentas del mismo banco tienen carácter inmediato.

Otra alternativa es recurrir a una transferencia OMF o urgente. Esta transferencia permite depositar el dinero en la cuenta corriente del beneficiario el mismo día, sin embargo, siempre deberá efectuarse antes de las 16:00.

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