Cobrar a clientes que están en algún país europeo ha sido tradicionalmente un asunto que ha creado cierta confusión. Hábitos de pago diferentes, terminología específica de cada país y 24 idiomas en los que operar. Algo desalentador cuando quieres expandir tu negocio al resto de Europa.

Con la llegada de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), realizar cobros en Europa se ha vuelto mucho más sencillo. En esta guía te facilitaremos una visión general de los métodos de pago más utilizados en los países europeos.

Métodos de Pago en Europa

La mejor forma de pago para tu negocio dependerá de dos factores, el tipo de pagos que realices y del país donde los realices.

1. Transferencia Bancaria

Son habitualmente usadas en toda Europa en pagos B2B. También son utilizadas para realizar pagos procedentes de personas, aunque normalmente suelen realizarse cuando se tratan de grandes cantidades que se abonan en un único pago.

El coste de las transferencias bancarias transfronterizas puede variar enormemente para las divisas que no pertenecen a la eurozona. Sin embargo, con la llegada del sistema de transferencia de créditos, SEPA, realizar una transferencia es mucho más barato en la Eurozona.

YPuede que todavía necesites conocer el cambio de divisas si los clientes que te están transfiriendo pagos no utilizan como moneda el euro. Para reducir la exposición a las tasas por cambios de divisas, puedes usar una plataforma peer-to-peer como Wise o Kantox.

Si quieres usar la transferencia bancaria para cobrar a tus clientes en Europa, necesitarás proporcionarles el Código Internacional de Cuenta Bancaria -IBAN- o el código de identificación bancaria –BIC o también conocido como SWIFT-. Asimismo, necesitarás hacer un pequeño trabajo de reconciliación de los pagos recibidos con los movimientos de tus cuentas, aunque softwares de facturación como Sage o Zoho pueden hacerlo de forma automática. Otra alternativa es cruzar los pagos recibidos en tu cuenta bancaria con las facturas emitidas a los clientes.

2. Tarjeta de Crédito

Pueden ser una forma fácil y eficaz de cobrar a tus clientes en Europa.

La principal desventaja de aceptar los pagos con las tarjetas de crédito es su alto coste: habitualmente te cargarán entre un 2 y un 4% de cada pago más un coste fijo. Además, existirá también un coste adicional en los pagos internacionales y necesitarás tener una cuenta comercial en los principales países comerciantes. Por tanto, si vas a realizar cobros dentro del área SEPA, puedes encontrar un método de pago alternativo que sea más rentable.

Si quieres aceptar pagos con la tarjeta de crédito en su web, o bien integras un proveedor de servicios de pago (PSP) o bien un procesador de pagos, como por ejemplo Stripe and Braintree.

3. Dinero electrónico

Es el equivalente digital al dinero en efectivo, pero se almacena en un dispositivo electrónico o de forma remota en un servidor, por ejemplo, en una cuenta de pago en Internet. Proveedores de dinero electrónico como PayPal son una opción popular para las empresas que trabajan en varios países ya que son generalmente aceptados.

A pesar de ser fácilmente configurable y de tener un amplio alcance en Europa, los métodos de pago basados en dinero electrónico tienen tres inconvenientes:

Coste: Generalmente las tasas son elevadas situándose entre el 1,5% y el 3,5% más un cargo fijo. Por ejemplo, Paypal cobra 3,4% más una cuota de unos 23 céntimos por transacción. También existe un cargo de entre 0,4% y 1,5% en los pagos transfronterizos y un coste por conversión de divisas que el proveedor cobra.

Uso: Representan menos del 10% de los pagos online entre países europeos.

Experiencia de usuario: Los usuarios necesitarán crearse una cuenta en un proveedor de dinero electrónico, lo que te deja expuesto al riesgo de la reputación de ese proveedor.

Si quieres ofrecer un método de pago con dinero electrónico, te sugerimos considerarlo como una opción de pago complementaria para tu web. Te aconsejamos también aceptar métodos alternativos de pago como tarjeta de crédito o débito. Las empresas que sólo aceptan pagos vía dinero electrónico como PayPal normalmente tienen una baja conversión y una pobre experiencia de cliente.

4. Domiciliación Bancaria

Aunque es un método de pago usado en la mayoría de Europa, han existido diferentes esquemas en cada país. De esta manera, no era posible realizar pagos transfronterizos mediante Domiciliación Bancaria. Con la llegada de SEPA, ahora es más fácil hacer domiciliaciones en los 19 países de la Eurozona, así como en Reino Unido.

SEPA está particularmente indicado para las facturas y las suscripciones regulares. Es una elección bastante popular cuando se trata de pagos recurrentes al ser barato, sencillo y eficaz. Los clientes que viven en la mayoría de los países europeos están también familiarizados con los pagos mediante domiciliación bancaria.

En cambio, este método de pago no es adecuado si trabajas con objetos de gran valor o necesitas que los pagos se realicen inmediatamente. En SEPA, los fondos tienen que esperar varios días para ser liberados y están sujetos a un periodo de ocho semanas “sin hacer preguntas”.

Si quieres cobrar utilizando SEPA, existen varias formas de hacerlo. Si actualmente estás cobrando tú mismo mediante Domiciliación Bancaria a través de un banco, es necesario completar importantes documentos legales y financieros incluyendo la solicitud de un identificador de acreedor. También necesitarás hacer cambios en los procesos, en los formatos de mensajería y en los datos bancarios.

Con GoCardless, puedes cobrar y manejar los pagos usando una simple herramienta online. También puedes integrar nuestra REST API sin coste extra. Y los costes son los mismos independientemente de dónde estén tus clientes. Regístrate hoy y dale una oportunidad..

5. Cheque

No hemos analizado esta forma de pago en detalle porque la mayoría de los países están eliminando los cheques de forma paulatina, aunque todavía son populares en algunos países como Francia e Italia. A pesar de ello, te sugerimos considerar cualquier otro método de pago para las transacciones transfronterizas. Aunque técnicamente es posible, los bancos, a menudo, cobran prohibitivos costes para los cheques transfronterizos y de moneda extranjera.

Métodos de pago más populares por países

En Europa, el método de pago más popular o eficaz puede variar de un país a otro. Como comerciante tienes que aceptar pagos de varios países europeos, por lo tanto, debes de ser consciente de las diferencias entre países para decidir qué método de pago ofrecer. Por ejemplo, en países como Alemania, los pagos con tarjeta tienen una cuota de mercado muy baja. Si sólo aceptases pagos con tarjeta, podrías estar perdiendo un gran número de clientes.

También es importante tener en cuenta que recientemente ha cambiado el paisaje de pagos europeos. Hasta ahora, los métodos de pago de menor coste como la Domiciliación Bancaria y las transferencias sólo estaban disponibles en los mercados domésticos. Con la llegada de SEPA, estos tipos de pagos pueden considerar Europa en su conjunto como doméstico. Es probable que estas opciones crezcan en popularidad, particularmente si los proveedores pueden ofrecer cobertura en Europa.

En esta sección, conoceremos los métodos de pago más populares en España, Irlanda, Francia, Italia, Alemania y en los Países Bajos.

España

Las principales formas de cobro que existen en nuestro país son:

Tarjetas de Crédito o Débito – Más del 20% de los españoles asegura sentirse muy cómodo realizando pagos a través de este método.

PayPal – Resulta una forma de pago popular en España, el 36% confía en él a la hora de pagar sus compras online.

SEPA – La Domiciliación Bancaria es un método en el que confían 3 de cada 10 españoles, pero tras la llegada de SEPA, proveedores como GoCardless, que permite realizar cobros en España y en el resto de países europeos, han crecido en popularidad, ya que simplifican las gestiones y reducen el trabajo administrativo.

Si en tu negocio necesitas que tus clientes paguen de forma inmediata, como ocurre en el caso de los e-commerce, la opción más rápida son las tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, si quieres cobrar facturas u otros pagos recurrentes, la Domiciliación Bancaria puede ser mejor solución, especialmente si necesitas cobrar a clientes que se encuentran fuera de nuestras fronteras.

Irlanda

Existen principalmente tres formas de cobro a clientes en este país:

Tarjetas de Crédito - Este método de pago es el más prevalente, con un 87,2% de las transacciones.

PayPal - Aunque no muy popular, los e-Wallets suponen el 8,5% de los pagos en Irlanda, donde PayPal representa el 6,5%.

SEPA Direct Debit - La Domiciliación Bancaria no era especialmente utilizada en Irlanda. Con la llegada de SEPA, proveedores como GoCardless, que ofrecen formas más baratas y sencillas para cobrar tanto en Irlanda como en el resto de Europa, están siendo cada vez más relevantes.

Si necesitas entender las preferencias locales y, por lo tanto, considerar la posibilidad de ofrecer pagos con tarjeta, también necesitarás pensar qué opciones se adaptan mejor a tu negocio, especialmente a la luz de los esquemas de SEPA y los nuevos proveedores que hacen que la Domiciliación Bancaria sea más accesible.

En negocios donde el pago tiene que ser instantáneo, la tarjeta es sin ninguna duda tu mejor opción. Sin embargo, si cobras de forma regular o mediante pagos recurrentes, puedes plantearte recurrir a la Domiciliación Bancaria, de acceso sencillo y coste bajo, ya que se adaptará a tu negocio para los pagos en Irlanda y la Zona Euro.

Francia

Las empresas francesas utilizan cinco opciones principalmente para cobrar a sus clientes:

Carte bancaire - Los pagos en Francia están dominados por las tarjetas de crédito y débito. Este método es el responsable de casi la mitad de los pagos.

Virement bancaire - Este concepto hace referencia a la transferencia de fondos de una cuenta a otra, en el mismo o diferente banco. En 2012, el virement bancaire representó el 17,2% de los pagos.

PayPal - Los e-Wallets son la segunda forma de pago online más popular en el país galo, donde Paypal representa el 10% de las transacciones.

Cheque - Los cheques son todavía populares en Francia, mucho más que en otros países europeos, especialmente en lo referente a facturación. Según el BCE, los cheques representaron el 16% de los pagos en Francia en 2012. Sin embargo, incluso aquí, su popularidad está en declive a medida que las tarjetas y los métodos de pago alternativos se están haciendo más populares.

SEPA - Con su llegada, proveedores como GoCardless, que ofrece una manera económica y simple de realizar cobros en Francia y en el resto de Europa, y Slimpay, proveedor francés de domiciliación bancaria online centrado en e-commerce y Saas, han crecido en popularidad.

Si necesitas realizar pagos inmediatos, como por ejemplo en el caso de los e-commerce, tendrás que recurrir a la Carte Bancaire. Sin embargo, si quieres cobrar facturas u otros pagos recurrentes, quizás, puedas pensar en la Domiciliación Bancaria como una mejor alternativa a los cheques, especialmente si planeas realizar cobros fuera de Francia como grupo bancario transfronterizo. Los cheques pueden ser excesivamente caros.

Italia

En el país transalpino, las empresas optan por cinco formas de pago:

Tarjetas de Crédito – Las tarjetas son el método de pago más popular en Italia. Cerca del 71% de los hogares italianos posee al menos una tarjeta de crédito o débito y suele usar las tarjetas para pagar bienes y servicios online.

Paypal – Un servicio de pagos online y transferencia de dinero que te permite enviar dinero vía e-mail, teléfono, texto o Skype. Paypal es especialmente popular en Italia y representa el 17% de los pagos online. Cash on Delivery/POS – Los clientes pagan por sus bienes en el momento de la entrega o en el punto de venta. Es una opción sorprendentemente popular en Italia y representa el 40% de los pagos, aunque sea poco utilizada para los pagos online.

Tarjetas Prepago - Se trata de un segmento de rápido crecimiento y actualmente representa el 15% de los pagos. Sin embargo, las tasas de fallo son importantes, por lo que no es un gran método de pago si tienes pagos recurrentes.

SEPA - Hasta ahora la Domiciliación Bancaria no ha sido particularmente popular en Italia, sólo representa el 7,8% de los pagos, principalmente porque no ha habido una forma sencilla de acceder. Con la llegada de SEPA, proveedores como GoCardless, que permiten a las empresas de todos los tamaños hacer domiciliaciones en Italia y en el resto de Europa a bajo coste y con un mínimo trabajo administrativo, están empezando a ser muy populares.

Aunque debes tener en cuenta las preferencias de los clientes italianos al elegir una opción de pagos, también tienes que conocer qué opción se adapta mejor a tu negocio.

Si tienes un e-commerce o un negocio donde necesitas que el pago sea instantáneo, las tarjetas de crédito o PayPal son grandes opciones a tener en cuenta en Italia, donde tus clientes están familiarizados con ellos. Sin embargo, si cobras de forma regular o recurrente sería interesante añadir la domiciliación como forma de pago, ya que podría ayudarte a reducir costes y gestiones administrativas. Especialmente a la luz de los esquemas de SEPA y los nuevos proveedores que hacen que la domiciliación bancaria sea más fácil de usar e ideal para pagos recurrentes.

Alemania

ELV (Elektronisches Lastschrift Verfahren) - El esquema de domiciliación bancaria electrónico alemán está apoyado por la mayoría, si no todos, los bancos en Alemania, que utilizan los datos de cuentas bancarias. Este esquema representa el 25% de todos los pagos en el país germano, tanto online como offline, y es muy popular en transacciones de comercio electrónico. ELV sólo ofrece la opción SEPA para pagos online.

Sofort (Sofortueberweisung) and Giropay - En estos populares métodos, el cliente introduce sus datos para acceder, como lo haría para entrar en su cuenta bancaria de forma online, y Sofort/Giropay realiza una transferencia de fondos.

Bank wire transfer – Este concepto hace referencia a la transferencia de fondos de una cuenta a otra, en el mismo banco o en otra entidad.

PayPal y Tarjetas – Los pagos que se realizan utilizando la tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal son relativamente impopulares en Alemania, sólo representan el 20% de los pagos online.

Klarna – Este método puede resumirse como una facturación inteligente. El cliente recibe una factura que puede pagar en 10-30 días. Klarna ofrece también una completa pasarela de pago con otros métodos de pago, pasando de ser un método de pago a convertirse en un PSP (Proveedor de Servicios de Pago).

Otros proveedores de Domiciliación Bancaria – Con la llegada de SEPA, proveedores como GoCardless empiezan a rivalizar con los esquemas y proveedores domésticos de Domiciliación Bancaria.

A diferencia del resto de Europa, en Alemania, la Domiciliación Directa y las transferencias bancarias son las opciones de pago principales – online and offline – así que tienes que pensar cómo puedes utilizarlas en tu negocio. Sin embargo, si planeas realizar cobros en otros países europeos, puede que necesites considerar a SEPA como proveedor. Si además quieres realizar cobros fuera de Europa también puedes recurrir a las tarjetas, pero quizá necesites una opción alternativa para tus clientes alemanes.

Holanda

Las principales opciones que se utilizan para cobrar a los clientes son:

iDeal – Un método de pago muy similar a Sofort o Giropay en Alemania. iDeal utiliza las transferencias bancarias online, en tiempo real, con autorización online inmediata vía el banco del cliente. Representa el 60% de los pagos online y es especialmente reconocido por los clientes. Debido a la popularidad de iDeal, el uso de la tarjeta es muy bajo en comparación con el resto de Europa. Lo mismo puede decirse de los métodos como PayPal, que representa el 2,3% de los pagos.

Incasso – En la actualidad sólo ofrece SEPA. Históricamente ha representado el 15% de los pagos online, pero existen varias restricciones que hacen que sea difícil acceder a la Domiciliación Bancaria, a menos que se trate de una empresa grande.

Otros proveedores de Domiciliación Bancaria - Con la llegada de SEPA, proveedores como GoCardless, que permite a compañías de todos los tamaños realizar cobros mediante Domiciliación Bancaria desde los Países Bajos al resto de Europa a bajo coste y con un trabajo administrativo, empiezan a rivalizar con Incasso.

Al igual que en Alemania, la Domiciliación Bancaria y las transferencias son las principales opciones de pago en Holanda por lo que debes pensar cómo utilizar iDeal, Incasso o la Domiciliación Bancaria, entre otras opciones, para tu negocio. Si vas a realizar cobros recurrentes puede que quieras conocer a proveedores como GoCardless, que facilitan el acceso a la Domiciliación Bancaria a empresas de todos los tamaños. Si quieres realizar cobros fuera de Europa, también necesitarás usar los pagos con tarjeta, pero querrás asegurarte de tener una opción alternativa para los clientes de los Países Bajos.

Otros países SEPA

Si quieres saber más sobre la Domiciliación Bancaria SEPA, puede serte útil leer Guía SEPA Como alternativa, consulta nuestra página web Europea o envía un mensaje a nuestros expertos europeos en pagos a través del siguiente formulario: